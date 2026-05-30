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Живописной дорогой в Гузерипль - из Майкопа

Горы, бурные реки, дольмены и редкие животные - без утомительных переходов
Вы проедете по одной из самых красивых дорог республики, увидите горные ущелья, бирюзовые воды реки Белой и прикоснётесь к тайнам древних цивилизаций.

В программе — остановка у Девичьего камня, прогулка по Гранитному каньону реки Белой, Даховский мост и поездка в посёлок Гузерипль. По пути расскажем о традициях адыгов, легендах гор и заповедных тайнах.
5
2 отзыва
Живописной дорогой в Гузерипль - из Майкопа
Живописной дорогой в Гузерипль - из Майкопа
Живописной дорогой в Гузерипль - из Майкопа

Описание экскурсии

10:00 — выезд из гостиницы

Начало путешествия по горной дороге с рассказами об истории и традициях Адыгеи.

10:50 — остановка у Девичьего камня

Знаковая природная достопримечательность, окутанная мифами и легендами.

11:20 — Даховский мост

Старинный каменный мост с богатой историей и удивительной «живучестью». Вы узнаете, как он сохранился до наших дней.

11:45 — прогулка по Гранитному каньону реки Белой

Одна из самых популярных локаций Адыгеи: бирюзовая река, зажатая между красными гранитными скалами, и захватывающие дух смотровые площадки.

13:20 — прибытие в посёлок Гузерипль

Свободное время для обеда и отдыха в окружении гор.

14:20 — экскурсия по Кавказскому биосферному заповеднику

Посещение музея природы и вольерного комплекса, знакомство с редкими животными и историей старейшего заповедника Северного Кавказа.

15:30 — прогулка по экотропе «Тропа леопарда»

Лёгкий маршрут среди реликтового леса с красивыми видами и рассказами о заповедной природе.

16:30 — выезд обратно

По дороге — дополнительные фотостопы и по желанию заезд на на термальные источники Псыгупс.

18:00 — возвращение в гостиницу

Вы узнаете:

  • кто такие адыги и черкесы
  • почему зять в Адыгее не общается с тёщей
  • какие князья царской России охотились в этих местах
  • какие редкие животные обитают в заповеднике
  • какие опасные кошки живут в Адыгее
  • что такое чинарики и могучие домбаи

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне в зависимости от размера группы
  • Программа подходит участникам всех возрастов и не требует физической подготовки
  • Отдельно оплачиваются: билеты в заповедник — 300 ₽ взрослый, 150 ₽ детский (7–14), до 7 лет бесплатно, термальные источники — 400 ₽ взрослый, 200 ₽ детский (6–13 лет) за 1 час, обед
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Майкопе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 359 туристов
В туризме я работаю с 2017 года вместе с командой увлечённых своим делом гидов. Провожу экскурсии, походы. Всей душой люблю Адыгею и буду очень рада познакомить и вас с нашей солнечной республикой, показать невероятно красивые пейзажи, рассказать интересные истории и легенды. Показать всё то, что так люблю сама, чтобы вы обязательно захотели вернуться!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Анна
Две красоты за один день: теснина и Гузерипль — спасибо Азамату

За один день с Азаматом успели посмотреть и Хаджохскую теснину, и съездить в Гузерипль. Программа насыщенная, но без гонки —
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всё очень комфортно.

Хаджохская теснина — это мощь природы: узкий каньон, горная река, шум воды. Азамат рассказал, как она образовалась, показал лучшие места для фото, ответил на все вопросы. Впечатляет по-настоящему.

Дальше поехали в Гузерипль живописной дорогой — и название не врёт. Виды открываются невероятные, хочется останавливаться каждые пять минут. Азамат вёл машину аккуратно и уверенно, за серпантин не переживали ни разу. По пути много рассказывал: про эти места, про историю Гузерипля, про Кавказский заповедник и про дольмены. Очень интересно и с душой.

В самом Гузерипле посмотрели вольерный комплекс с зубрами, старую мельницу, просто погуляли и подышали горным воздухом. Азамат никуда не торопил, дал время спокойно всё рассмотреть.

Азамат — отличный гид: внимательный, приятный в общении, знает и любит свой край. Машина чистая, комфортная. Если хотите за один день увидеть и мощь горной реки, и спокойствие посёлка в горах — очень рекомендую эту экскурсию и Азамата.

Две красоты за один день: теснина и Гузерипль — спасибо Азамату
Две красоты за один день: теснина и Гузерипль — спасибо Азамату
Две красоты за один день: теснина и Гузерипль — спасибо Азамату
Две красоты за один день: теснина и Гузерипль — спасибо Азамату
Две красоты за один день: теснина и Гузерипль — спасибо Азамату
Две красоты за один день: теснина и Гузерипль — спасибо Азамату
Две красоты за один день: теснина и Гузерипль — спасибо Азамату
Две красоты за один день: теснина и Гузерипль — спасибо Азамату+2
Две красоты за один день: теснина и Гузерипль — спасибо Азамату
Две красоты за один день: теснина и Гузерипль — спасибо Азамату
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Алиса
Очень понравилось!) Нереально красивая природа, виды. Замечательный рассказчик, который нашёл подход к каждому, тонко чувствовал наше настроение) Никто никуда не спешил, не было ощущения бешеных гонок. Всё по силам и в меру) интересная информация, ощущение, что идёшь с хорошим другом, а не с незнакомым человеком.
Девичий камень, каменный мост, каньон и заповедник оставили отдельный след в сердце!)огромное спасибо!)
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