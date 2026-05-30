Вы проедете по одной из самых красивых дорог республики, увидите горные ущелья, бирюзовые воды реки Белой и прикоснётесь к тайнам древних цивилизаций. В программе — остановка у Девичьего камня, прогулка по Гранитному каньону реки Белой, Даховский мост и поездка в посёлок Гузерипль. По пути расскажем о традициях адыгов, легендах гор и заповедных тайнах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 11 000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

10:00 — выезд из гостиницы

Начало путешествия по горной дороге с рассказами об истории и традициях Адыгеи.

10:50 — остановка у Девичьего камня

Знаковая природная достопримечательность, окутанная мифами и легендами.

11:20 — Даховский мост

Старинный каменный мост с богатой историей и удивительной «живучестью». Вы узнаете, как он сохранился до наших дней.

11:45 — прогулка по Гранитному каньону реки Белой

Одна из самых популярных локаций Адыгеи: бирюзовая река, зажатая между красными гранитными скалами, и захватывающие дух смотровые площадки.

13:20 — прибытие в посёлок Гузерипль

Свободное время для обеда и отдыха в окружении гор.

14:20 — экскурсия по Кавказскому биосферному заповеднику

Посещение музея природы и вольерного комплекса, знакомство с редкими животными и историей старейшего заповедника Северного Кавказа.

15:30 — прогулка по экотропе «Тропа леопарда»

Лёгкий маршрут среди реликтового леса с красивыми видами и рассказами о заповедной природе.

16:30 — выезд обратно

По дороге — дополнительные фотостопы и по желанию заезд на на термальные источники Псыгупс.

18:00 — возвращение в гостиницу

Вы узнаете:

кто такие адыги и черкесы

почему зять в Адыгее не общается с тёщей

какие князья царской России охотились в этих местах

какие редкие животные обитают в заповеднике

какие опасные кошки живут в Адыгее

что такое чинарики и могучие домбаи

Организационные детали