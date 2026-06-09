Маршрут подойдёт тем, кто хочет провести день активно, но без сложного похода.
Из Майкопа вы отправитесь к двум водопадам Адыгеи, пройдёте через заросли пихт, сосен и клёнов, а ещё отдохнёте у воды и устроите чаепитие.
Из Майкопа вы отправитесь к двум водопадам Адыгеи, пройдёте через заросли пихт, сосен и клёнов, а ещё отдохнёте у воды и устроите чаепитие.
Описание экскурсии
Университетский водопад
Мы прогуляемся к нему по тропе через пихтовый бор. Своё название водопад получил благодаря базе отдыха неподалёку: когда-то здесь проходили практику студенты Ростовского университета. Водопад состоит из нескольких каскадов: общая высота всех ступеней составляет примерно 70 метров.
Чинарский водопад
Он образован рекой Чинаркой и срывается с высоты около 12 метров. Вдоль утёса тянется просторный грот: здесь можно пройти вокруг струи и даже встать за ней, не намочив одежду. Вы устроите небольшое чаепитие, а затем вернётесь обратно.
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Майкопа
10:30–12:00 — Университетский водопад
13:30 — Чинарский водопад
13:30–13:45 — чаепитие
15:30 — возвращение к автомобилю
17:00 — прибытие в Майкоп
Организационные детали
- Маршрут не требует специальной подготовки, но предполагает базовую выносливость: пешая часть составляет около 11 км. Если планируете взять детей, оцените, готовы ли они пройти такой треккинговый маршрут
- До начала тропы вы доберётесь на легковом автомобиле. В машине 3 места. Увеличить количество участников можно по согласованию с гидом: в этом случае организуем минивэн или микроавтобус
- Сможем остановиться в кафе при желании, чтобы вы перекусили. Питание оплачивается отдельно
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Майкопе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваша команда гидов в Майкопе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 28 туристов
Мы с командой приглашаем вас в увлекательное путешествие по Адыгее — краю, где прошлое, настоящее и будущее сплетаются в единое целое. На наших экскурсиях вы почувствуете свежесть горного воздуха, увидите потрясающие пейзажи и ощутите тепло адыгейского гостеприимства. А ещё насладитесь красотой природы и попробуете вкусные блюда. Добро пожаловать!
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