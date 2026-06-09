Маршрут подойдёт тем, кто хочет провести день активно, но без сложного похода. Из Майкопа вы отправитесь к двум водопадам Адыгеи, пройдёте через заросли пихт, сосен и клёнов, а ещё отдохнёте у воды и устроите чаепитие.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Университетский водопад

Мы прогуляемся к нему по тропе через пихтовый бор. Своё название водопад получил благодаря базе отдыха неподалёку: когда-то здесь проходили практику студенты Ростовского университета. Водопад состоит из нескольких каскадов: общая высота всех ступеней составляет примерно 70 метров.

Чинарский водопад

Он образован рекой Чинаркой и срывается с высоты около 12 метров. Вдоль утёса тянется просторный грот: здесь можно пройти вокруг струи и даже встать за ней, не намочив одежду. Вы устроите небольшое чаепитие, а затем вернётесь обратно.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Майкопа

10:30–12:00 — Университетский водопад

13:30 — Чинарский водопад

13:30–13:45 — чаепитие

15:30 — возвращение к автомобилю

17:00 — прибытие в Майкоп

Организационные детали