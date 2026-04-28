Приготовьтесь провести спокойный день среди самых красивых декораций Адыгеи. Он объединит отдых на природе, вкусный пикник в горах и профессиональную фотосъёмку. Пока вы будете пить ароматный чай и гулять по плато, я стану вашим проводником и фотографом. Моя задача — поймать самые искренние моменты и создать фотоисторию.
Описание фото-прогулки
Этот день ощущается как хороший фильм: с утренней завязкой, кульминацией на плато и спокойным финалом.
Утро: первые кадры (9:00–12:00)
- Секретная точка у Даховской — ваша первая встреча с Адыгеей. Перед вами откроется безлюдная панорама, где станица внизу лежит как на ладони, а за ней — зубчатый хребет Уна-Коз
- Пикник-фотосессия — я расстелю ковёр и накрою стол с видом на уходящие в дымку горы. Всё для атмосферы: дымящийся турецкий чай в армудах, тарелка с адыгейским сыром, сулугуни и свежими овощами, а позже — крепкий кофе
- Арт-объект «Горная Кубань» — динамичная точка для лёгких кадров «в полёте»: видовые качели и резные деревянные сердца на фоне долины
- Беседка-иллюзия «Сибирь» — пять минут на кадр, от которого захватывает дух. Иллюзия парения над пропастью, где под ногами — только облака
День: сила природы и магия света (12:00–15:00)
- Плато Лаго-Наки — бескрайние альпийские луга простираются у ваших ног. Фото на этом фоне — мощное свидетельство силы природы
- Поход к гроту Солнечному, где в определённый час солнце бьёт точно в проём, создавая золотой портал. Ваши силуэтные кадры здесь будут по-настоящему магическими
Вечер: ваш выбор (15:30–17:00+)
- Азишская пещера: спуск в царство сталактитов и игра со светом в подземных залах
- Водопады Руфабго: лёгкая прогулка к каскадам «Сердце Руфабго» и «Чаша Любви»
- Термальные источники (по пути): бассейны с тёплой минеральной водой под открытым небом
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Suzuki Swift
- Отдельно оплачиваются входные билеты на дополнительные объекты, которые вы сами захотите посетить — Азишская пещера (от 800 ₽ за чел.), водопады Руфабго (от 600 ₽ за чел.) или термальные источники (от 500 ₽ за чел.)
- С вами будет гид-фотограф из нашей команды
О фото
- Снимаю на камеру Canon 1300d, дополнительные материалы (включая видео) могу заснять на телефон Samsung
- Через 7–10 дней вы получите обработанные снимки формата JPEG (от 10 до 20 шт.)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Майкопе
Провела экскурсии для 153 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в Адыгею до глубины души. Для нас этот край — не просто работа и не просто красивые горы. Это место силы, где даже ветер наполняет свободой. Приглашаем вас в гости с настоящим кавказским гостеприимством. А главной наградой для нас станут ваши улыбки.
