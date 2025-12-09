В горной Адыгее — регионе, где горы встречаются с облаками, а дороги превращаются в приключение — вас ждёт настоящий внедорожный драйв: подъёмы по каменным тропам, переправы через ручьи и остановки в местах, куда не доберётся ни один туристический автобус. Это шанс отдохнуть от ритма города и ощутить свободу с лёгкой ноткой риска.
Описание экскурсии
9:00 — сбор группы и выезд из Майкопа
Знакомство с инструктором, инструктаж по безопасности, рассадка.
9:00–10:00 — горные дороги и первый драйв
Начало маршрута по серпантинам и лесным тропам. Первые препятствия и испытание внедорожников на подъёмах и броды через ручьи.
10:00–11:00 — продолжение маршрута к плато Лаго-Наки
Панорамные виды, горные перевалы, участки с каменистыми склонами — драйв на полную мощность.
11:00–12:00 — возвращение с остановками у смотровых площадок
Финальные километры по бездорожью и море впечатлений.
Организационные детали
- Поездка проходит на подготовленных УАЗах по горным тропам и бездорожью
- Безопасность — приоритет: инструктаж перед поездкой обязателен, соблюдение правил на маршруте обязательно
- Доступность всех маршрутов зависит от погодных условий; в случае дождя или сильного ветра часть программы может быть изменена
- Программа подходит для взрослых и детей от 4–6 лет, только в присутствии родителей
- С вами поеду я или другой гид-инструктор нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дима — ваша команда гидов в Майкопе
Я живу в Адыгее и каждый день вижу, насколько красив и многогранен наш край. Здесь — горы, водопады, ущелья и места, где будто время остановилось. Хочется, чтобы как можно больше
