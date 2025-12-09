Дима — ваша команда гидов в Майкопе

читать дальше людей увидели эту красоту своими глазами, поэтому я организую джип-туры по самым живописным и труднодоступным маршрутам. Мы с напарниками знаем эти дороги от и до — покажем не только популярные точки, но и укромные уголки, куда редко кто заезжает. В пути рассказываем легенды, местные байки и интересные истории, а главное — создаём атмосферу приключения и хорошего настроения. Для нас это не просто работа, а возможность познакомить вас с настоящей Адыгеей: живой, душевной и настоящей.

Я живу в Адыгее и каждый день вижу, насколько красив и многогранен наш край. Здесь — горы, водопады, ущелья и места, где будто время остановилось. Хочется, чтобы как можно больше