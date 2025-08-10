Индивидуальная
до 3 чел.
Водопады Руфабго
Начало: Майкоп
Расписание: Ежедневно
18 окт в 09:00
21 окт в 09:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная Адыгея: от земли до неба и обратно
Побывать в местах первозданной красоты, где каждый шаг открывает величие Кавказа (из Майкопа)
Завтра в 08:00
18 окт в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборВ край легенд и преданий: из Майкопа - по Адыгее
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес Адыгеи. Уникальная возможность исследовать плато Лаго-Наки и водопады Руфабго
Начало: Экскурсии в поселке Каменномостском. Республика Ад...
Расписание: ежедневно в 09:00 и 18:00
Завтра в 18:00
18 окт в 18:00
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЦЦыпкин10 августа 2025Потрясающие виды! Гид Александр невероятный профессионал, показал, рассказал, привез и отвез. Порекомендовал другие места, которые нас невероятно впечатлили! Рекомендую! Ни каких денег не жалко за подобный отдых. Александру огромное спасибо!
- ССергей7 июля 2024Очень впечатлила прогулка по лесу к водопадам Руфабго. Они того стоят! Очень интересно и познавательно было познакомиться с историей Михайло-афонского
