Индивидуальная
до 3 чел.
Из Майкопа - в Гуамское ущелье
Побывать в затерянном мире, прокатиться на тепловозе сквозь реликтовый лес и увидеть водопад Желаний
Начало: В вашем отеле
«Мы пройдёмся по ущелью и поговорим о том, как оно выглядело раньше, и кто здесь обитал в глубокой древности»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 700 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
Групповая экскурсия по потаённым уголкам Майкопа. Узнайте о культуре и быте коренных жителей, древних поселениях и ремёслах
Начало: В посёлке Каменномостский
Расписание: в субботу в 10:00
20 дек в 10:00
27 дек в 10:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия Гуамское ущелье из Майкопа
Начало: По договорённости
«Во вторник пешие прогулки по ущелью (без дополнительной оплаты) Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды -Стоимость указана за машину до 3-х гостей Билеты для наших путешественников без очереди»
Расписание: Ежедневно
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
