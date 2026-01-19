Мои заказы

Развлечения в Майкопе

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Майкопе, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
В царство ветров, пещер и альпийских лугов - из Майкопа
На машине
6 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
В царство ветров, пещер и альпийских лугов - из Майкопа
Посетить Азишскую пещеру, полюбоваться пейзажами на плато Лаго-Наки и открыть предания Адыгеи
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
11 000 ₽ за всё до 2 чел.
Майкоп: встреча с горами
Пешая
2 часа
4 отзыва
Групповая
Майкоп: встреча с горами
Погрузитесь в атмосферу Адыгеи, сменив городской шум на горные пейзажи и свежий воздух. Простая прогулка с видами на Лаго-Наки и реку Белую
Начало: В городском парке
21 янв в 10:30
23 янв в 10:30
1400 ₽ за человека
Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
Пешая
4 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
Групповая экскурсия по потаённым уголкам Майкопа. Узнайте о культуре и быте коренных жителей, древних поселениях и ремёслах
Начало: В посёлке Каменномостский
Расписание: в субботу в 10:00
24 янв в 10:00
31 янв в 10:00
5000 ₽ за человека

