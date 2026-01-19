Индивидуальная
до 3 чел.
В царство ветров, пещер и альпийских лугов - из Майкопа
Посетить Азишскую пещеру, полюбоваться пейзажами на плато Лаго-Наки и открыть предания Адыгеи
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
11 000 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
Майкоп: встреча с горами
Погрузитесь в атмосферу Адыгеи, сменив городской шум на горные пейзажи и свежий воздух. Простая прогулка с видами на Лаго-Наки и реку Белую
Начало: В городском парке
21 янв в 10:30
23 янв в 10:30
1400 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
Групповая экскурсия по потаённым уголкам Майкопа. Узнайте о культуре и быте коренных жителей, древних поселениях и ремёслах
Начало: В посёлке Каменномостский
Расписание: в субботу в 10:00
24 янв в 10:00
31 янв в 10:00
5000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майкопе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Майкопе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Майкопу в январе 2026
Сейчас в Майкопе в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 1400 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Майкопе на 2026 год по теме «Развлечения», 40 ⭐ отзывов, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март