6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в Гуамское ущелье «Гуамка» с индивидуальным гидом
Вас ждет погружение в древнюю историю Гуамского ущелья, живописные пейзажи и тепло термальных источников
Начало: По договорённости
«После чего сядем на экскурсионный поезд и прокатимся вдоль реки Курджипс, побываем у водопада Желаний и искупаемся в горячих термальных источниках»
Расписание: Ежедневно
3 окт в 09:00
4 окт в 09:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
На Мезмай к орлиной полке + водопад и термальные источники
Индивидуальный трансфер к Орлиной полочке. Пеший маршрут через лес. Встреча с природой и историей
Начало: Ваше место пребывания
«купальный костюм (для посещения термальных источников)»
Расписание: По договоренности
3 окт в 09:00
4 окт в 09:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Майкопа - в Гуамское ущелье: природа, история, термальные ванны
Путешествие из Майкопа в Гуамское ущелье: природа, история, термальные ванны и водопад Желаний. Увидите белоголовых сипов, енотов и лис
Начало: В вашем отеле
«Дополнительные расходы:— по желанию термальные источники — 400 руб»
3 окт в 09:00
4 окт в 09:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена16 сентября 2024Были в гуамском ущелье, все понравилось, природа и ненавязчивый рассказ про ущелье,погода радовала и солнцем и небодьшим дождем. Родители остались очень довольны! Большое спасибо за проведенное время и фото. Также посетили термальный источник
- ВВиктория11 сентября 2024Все понравилост
- ЕЕлена11 августа 2024Огромное спасибо Александру за комфортабельный, интересный, красивый тур по гуамскому ущелью! Рекомендуем Александра всем желающим посетить и увидеть Адыгею с самой ее прекрасной стороны!
- ООльга16 июля 2024Замечательная экскурсия! Спасибо Александру за интересный рассказ! Много всего увидели, впечатлений масса!
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Термальные источники»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майкопе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Майкопу в сентябре 2024
Сейчас в Майкопе в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 9 000 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Майкопе на 2024 год по теме «Термальные источники», 18 ⭐ отзывов, цены от 9000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь