Е Елена

Были в гуамском ущелье, все понравилось, природа и ненавязчивый рассказ про ущелье,погода радовала и солнцем и небодьшим дождем. Родители остались очень довольны! Большое спасибо за проведенное время и фото. Также посетили термальный источник