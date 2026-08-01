Найдено 4 тура в категории « На микроавтобусе » в Майкопе, цены от 48 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая Джиппинг На автобусе Конные прогулки На микроавтобусе 8 дней 3 отзыва Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды «До ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) едем на микроавтобусе» от 85 000 ₽ за человека Пешая Джиппинг На автобусе Конные прогулки На микроавтобусе 8 дней 3 отзыва Осеннее очарование гор Адыгеи Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Краснодар «До ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) едем на микроавтобусе» 80 000 ₽ за человека Пешая На автобусе Конные прогулки На микроавтобусе 5 дней 3 отзыва Выходные в Адыгее Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил... «До ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) едем на микроавтобусе» 48 000 ₽ за человека Пешая Джиппинг На автобусе На микроавтобусе 5 дней 3 отзыва Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта Начало: Россия, Краснодар / Минеральные Воды «До ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) едем на микроавтобусе» 52 500 ₽ за человека Все туры Майкопа

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