Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«До ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) едем на микроавтобусе»
Завтра в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Осеннее очарование гор Адыгеи
Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Краснодар
«До ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) едем на микроавтобусе»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
80 000 ₽ за человека
Выходные в Адыгее
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
«До ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) едем на микроавтобусе»
27 фев в 10:00
6 мар в 10:00
48 000 ₽ за человека
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Начало: Россия, Краснодар / Минеральные Воды
«До ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) едем на микроавтобусе»
6 мар в 10:00
52 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «На микроавтобусе»
Самые популярные туры этой рубрики в Майкопе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Майкопе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Майкопе в августе 2026
Сейчас в Майкопе в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 4 тура от 48 000 до 85 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать туры на микроавтобусе в Майкопе с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Майкопа и помогут вам в полноценном путешествии в 2026 году!