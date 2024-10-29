Отправимся на пешеходную экскурсию в природный парк «Хаджохская теснина», где мы увидим всю мощь природной стихии и познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, прогуляемся по водопадам Руфабго, узнаем много интересного об ископаемых минералах нашей республики и услышим историю создания адыгейских сыров.
Программа тура по дням
Прибытие
- 11:00-12:00 Встреча ж/д Краснодар 1.
15:00 Прибытие в объект размещения.
15:00-16:00 Поздний обед.
Свободное время.
18:00 Ужин.
- 15:30 Встреча в Минеральных Водах.
20:00-20:30 Прибытие в объект размещения.
21:00 Поздний ужин.
Хаджохская теснина. Посещение термальных источников
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.
Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровом проем. Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя.
14:00 Обед в объекте размещения.
15:00 Посещение термальных источников (2 часа).
19:00 Праздничный ужин знакомств.
Конная прогулка. Посещение термальных источников
9:00 Завтрак.
10:00 Конная прогулка.
Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.
Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды.
Все ваши пожелания будут учтены.
После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.
На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.
14:00 Обед.
15:00 Экскурсия по водопадам Руфабго.
Водопады Руфабго по праву занимают почетное место в списке самых впечатляющих достопримечательностей Адыгеи.
Проходя водопад за водопадом, организм наполняется силой природы, буйная растительность и отвесные скалы вокруг добавляют атмосферы в этом небольшом, но запоминающимся путешествии.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (2 часа).
Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую пустынь. Термальные источники
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь.
Монастырь и рядом расположенный поселок Победа размещены на Пастбищном хребте, у самой значительной его вершины — горы Физиабго, высота которой 992 м.
Мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты.
Здесь крутые склоны, глубокие балки, многочисленные овраги, пещеры, гроты, ущелья рек. Вблизи к монастырю есть истоки рек Псефирь и Камелюк.
Многообразен и животный мир: здесь обитают дикие свиньи, козы, медведи, волки, лисы, шакалы, барсуки, куницы, зайцы, белки.
14:00 Обед.
15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней» — музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.
Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей Республики и много другое.
Так же на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
18:00 Ужин.
19:00 Термальные источники (2 часа).
Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.
Экскурсия в город Майкоп. Термальные источники
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в город Майкоп один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Кавказа.
Майкоп является столицей республики, а название города переводится как «Долина Яблок».
Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным.
В городе множество интересных мест.
В ходе экскурсии мы посетим национальный музей, музей востока, Соборную мечеть.
Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики.
14:00 Обед в кафе в стиле адыгейской национальной кухни.
Посещение экофермы альпаки NeLama —это возможность познакомиться с различными животными, такими как ламы, альпаки, козы, овцы, ослики и пони.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (2 часа).
Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.
Экскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера
08:30 Завтрак.
09:30 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.
Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.
Посещение Большой Азишской пещеры, уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.
Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.
Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
15:00 Обед.
16:00Мастер-класс по адыгейскому сыру с последующим ужином с национальной кухней.
19:00 Посещение термальных источников 2 часа.
При выезде на мастер-класс, берем с собой купальники и плавки.
Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.
Пос. Гузерипль. Посещение винодела
08:00 Завтрак.
09:30 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Посещение винодела.
С дегустацией домашних местных вин/гастрономическая дегустация от шато ПО и хамышинские дачи.
Что включено: дегустация легких напитков (крафтовое пиво нескольких сортов, в том числе и медовый эль /медовуха), вино красное и белое, дистилляты: граппы, чача, бочковой кальвадос, виски, бурбон; текила из венесуэльской агавы. Дижестив (после всего): наливки вишневая, кизил, черная смородина, ореховый ликер начино.
Дегустация мясной продукции (сыровяленные изделия от 8 месяцев): коппа (свиная шея), ломо (карбонат свиной). Хамон свиной 3 года, хамон бараний 2 года.
19:00 Праздничный ужин с представителем адыгской культуры.
Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.
Вручение подарков каждому гостю.
Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.
Отъезд
08:00 Завтрак.
08:30 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает размещение в базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Обычные даты (размещение б/о Активация/БО «Горная Слобода»)
|2-, 3-местное размещение
|70 000
|Доплата за 1-местное размещение
|20 000
Дети до 3х лет без претензий на проживание.
Варианты проживания
База отдыха «Активация»
Расположена в живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. От автостанции поселка до базы отдыха около 700 м. В шаговой доступности Хаджохская теснина, скала Копилка, ущелье Мишоко, Красное озеро, бурлящая река Белая. Гостям предоставляются бесплатный Wi-Fi и услуги билетной кассы.
К размещению предлагаются номера для проживания парами или большими компаниями. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Номера оснащены холодильником.
8 номеров «Бунгало» из них 5 номеров с 2-х местным размещением и 3 номера с 3-х местным размещением.
в 2-х местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить)
в 3-х местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить) + диван (полуторка)
3 номера «VIP»: 3-х местное размещение — Кровать двуспальная + диван.
По утрам для гостей сотрудники сервируют завтрак, а вечером, после прогулок, можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле. Принадлежности для барбекю предоставляются. Недалеко от турбазы расположены термальные источники, лечебные свойства которых давно известны. Также можно посетить живописные водопады и пещеры.
Гостиница «Руфабго»
Гостиница «Руфабго» расположена неподалеку от села Каменномосткий Республики Адыгеи, у протекающей реки Белой.
В фонде представлено 40 различных номеров, в которых провести отдых будет одно удовольствие. К услугам гостей здесь имеется телевизор, вместительный гардероб, собственная ванная комната, кондиционер. Чтобы оставаться на связи со своими близкими доступен бесплатный Wi-fi.
Территория ухожена и облагорожена летними беседками, мангальной зоной, детской игровой площадкой. Неподалеку находятся водопады и Этнографический музей. Расстояние до аэропорта составляет 119,4 км, до железнодорожного вокзала - 40,2 км.
БО «Горная»
БО «Горная» располагается в поселке Каменномостский Республики Адыгея, в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой. Комплекс предлагает своим гостям комфортный отдых и качественное обслуживание. В числе удобств бесплатная парковка для транспорта, лаундж с телевизором.
На территории разбит великолепный сад с цветами и деревьями, оборудованы беседки с садовой мебелью и мангалами. На спортивной площадке можно поиграть в мини-футбол, волейбол или баскетбол. В помещении имеется игровая зона с бильярдом, столом для пинг-понга, аэрохоккеем и настольным футболом. Для детей оборудована площадка на территории.
После насыщенного дня постояльцы могут расслабиться в настоящей русской бане на дровах.
Для размещения доступны двухместные и трехместные номера. Все комнаты оборудованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В кафе можно заказать завтрак, обед или ужин. Зал, на 200 посадочных мест, отлично подойдет для проведения торжественных мероприятий.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в день заезда / выезда
- Проживание в комфортабельных номерах
- Вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание
- Работа инструктора на маршруте
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки по Адыгее
- Спортивная страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных вод и обратно
- Доплата за одноместное размещение
- Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: Хаджохская теснина - 600 руб. /взрослый, детский (от 7 до 13 лет) - 400 рублей, до 7 лет бесплатнопещера "Азишская" - 800 руб. взрослый, детский (от 7 до 14 лет) - 500 рублей, до 7 лет бесплатнобилеты в музеи - от 300 руб. рафтинг - от 2 000 руб. Гузерипль - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детскийводопады Руфабго - от 600 руб. взрослый, детский (от 5 до 15 лет) - 400 рублей, до 5 лет бесплатномонастырь - 400 руб. /взрослый, 200 руб. /детскийпользование бассейном на БО "Активация" купание в бассейне на территории размещения
- Хаджохская теснина - 600 руб. /взрослый, детский (от 7 до 13 лет) - 400 рублей, до 7 лет бесплатно
- Пещера «Азишская» - 800 руб. взрослый, детский (от 7 до 14 лет) - 500 рублей, до 7 лет бесплатно
- Билеты в музеи - от 300 руб
- Рафтинг - от 2 000 руб
- Гузерипль - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский
- Водопады Руфабго - от 600 руб. взрослый, детский (от 5 до 15 лет) - 400 рублей, до 5 лет бесплатно
- Монастырь - 400 руб. /взрослый, 200 руб. /детский
- Пользование бассейном на БО «Активация»
- Купание в бассейне на территории размещения
- Экстрим парк Мишоко - от 2 000 руб
- Конная прогулка - от 2 000 руб
- Посещение термальных источников сверх программы (по желанию) - от 400 руб. /взрослый, дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 рублей, до 5 лет бесплатно
- Ж/д Краснодар (цены ЯндексТакси), 4 человека и меньше - 8 000 руб., 6 человек - 10 000 руб
- Аэропорт Минеральные Воды, 4 человека и меньше - 10 000 руб., 6 человек - 13 000 руб
- Аэропорт Ставрополь, 4 человека и меньше - 10 000 руб., 6 человек - 13 000 руб
- Ж/д Майкоп, 4 человека и меньше - 3 000 руб., 6 человек - 5 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а так же лекарства, которые принимаете Вы лично);
- легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
- купальник, резиновые тапочки, полотенца;
- куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
- обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве — треккинговая обувь).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.
Может ли измениться программа тура?
Программа рассчитана так, что при невозможности по погодным условиям в любой из дней купаться и загорать, это время мы займем другой экскурсией, возможной в этот день, не менее интересной и познавательной.