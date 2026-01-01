Водная прогулка
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Манжерока)
Путешествие по самой красивой дороге России, входящей в топ-5 лучших трасс мира
Завтра в 08:30
2 мар в 08:30
28 000 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
К Гейзерному озеру через «Красные ворота» (из Манжерока)
Уехать из Горно-Алтайска вглубь республики - к местам силы, живописным перевалам и песчаным столбам
Завтра в 08:30
2 мар в 08:30
от 32 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ожерелье Алтая - Чуйский тракт (из Манжерока)
Насыщенное путешествие по одной из 10 самых красивых дорог мира
Начало: У отеля «Манжерок», село Озёрное
3 мар в 08:00
4 мар в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 7 чел.
