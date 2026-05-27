Проехать по одной из самых живописных дорог страны и прикоснуться к истории Алтая
Чуйский тракт — не просто трасса.
Это легенда, которую вы увидите своими глазами! Вас ждут смотровые площадки с захватывающими панорамами, горные серпантины, обрядовые места, бурные реки. Весь наш путь будет сопровождаться рассказами о местных жителях, их обычаях, традициях, ритуалах. Поверьте, Горный Алтай откроется вам во всей своей красе.
Описание экскурсии
Семинский перевал. Самая высокая точка нашего путешествия — мы поднимемся на высоту почти 1800 метров над уровнем моря. Перевал весь зарос вековыми кедрами, среди которых можно прогуляться. А в сезон пособирать шишки.
Перевал Чике-Таман. Живописный и панорамный — настоящий горный серпантин. На вершине мы подойдём к обрядовой площадке местных жителей — здесь поклоняются духам.
Ильгуменский порог Катуни. Мощнейший водяной поток завораживает и заряжает энергией. Волны перескакивают скальные выступы и поднимаются выше человеческого роста. Здесь забываются проблемы и хочется остаться на целый день.
Скала Айры-Таш. Вас ждёт узкое ущелье с захватывающим видом. А если захотите, можем подняться на вершину скалы по древней караванной тропе. И окажемся над трассой на высоте птичьего полёта.
Оленные камни и царский курган. Три необычных изваяния стоят посреди высокогорной степи — это ритуальные обрядовые камни кочевых племён, живших более 2,5 тысяч лет назад. А рядом — останки древнейшего захоронения знатного человека скифской эпохи.
Чуй-Оозы. Обзорная площадка на слиянии двух главных рек Алтая — Чуи и Катуни. Это место поклонения местных жителей. Считается, что именно здесь встречаются духи гор и духи воды.
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельном Mercedes-Benz GLK или Honda Stepwgn в зависимости от количества человек
При необходимости мы предоставим дополнительный багажный бокс, детские кресла и бустеры — сообщите о своём желании заранее, пожалуйста
Дополнительно оплачивается обед
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные возможности
За доплату экскурсию можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
Мы заберём вас из отеля в Манжероке, но по запросу за доплату можем организовать трансфер из других локаций
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 392 туристов
Всю жизнь я прожил на Алтае и стараюсь максимально погрузить гостей в атмосферу настоящего путешествия. Предложу посетить не только полюбившиеся многим места, но и уникальные локации, восхищающие своей природной красотой, читать дальшеуменьшить
о которых знают не все.
Мой девиз: «Нет формальному подходу! Всё — только от души и для того, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с нашим родным Алтаем, а из туристов превратиться в путешественников».
