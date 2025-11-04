Индивидуальная
до 6 чел.
Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока
Отправьтесь в путешествие по Чуйскому тракту, насладитесь видами Семинского перевала и треккингом вдоль Катуни. Уникальные впечатления ждут
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
13 фев в 08:00
от 26 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Зубы Дракона, Патмос и Козья тропа - из Манжерока
Влюбиться в Алтай за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
6750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к горным духам Алтая (из Манжерока)
Отправиться в село Чемал и его мистические окрестности
Начало: От места вашего проживания
13 фев в 09:00
14 фев в 09:00
24 000 ₽ за всё до 5 чел.
- ААлиса4 ноября 2025Рекомендую эту экскурсию на 100%! Маршрут продуман: мощная Катунь, впечатляющие скалы с видом, который не описать словами. Гид был внимательным и интересным рассказчиком. Очень душевно и профессионально. Спасибо!
- ГГлеб26 октября 2025Экскурсия 10-12 часов на комфортабельном автомобиле, который встречает вас около гостиницы. На этой экскурсии я был в восторге от перевалов
