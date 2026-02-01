Индивидуальная
до 6 чел.
Чемал après-ski
Насладиться Алтаем после катания на лыжах - поездка из Манжерока
Завтра в 13:00
2 мар в 13:00
18 600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям северной части Алтая
Завтра в 09:00
1 мар в 09:00
от 27 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Чистые воды Алтая: познавательное семейное путешествие из Манжерока
Исследовать воду в красивейших местах Чуйского и Чемальского трактов и разбудить в детях интерес
Завтра в 10:00
1 мар в 10:00
от 17 100 ₽
18 000 ₽ за всё до 7 чел.
