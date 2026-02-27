Мои заказы

Катунь – экскурсии в Манжероке

Найдено 19 экскурсий в категории «Катунь» в Манжероке, цены от 6500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Калейдоскоп Чуйского тракта
На машине
10 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калейдоскоп Чуйского тракта
Отправиться в большое путешествие по алтайским местам, узнать больше о самой дороге и природе вокруг
Начало: В селе Манжерок, либо я могу Вас забрать из Горно ...
3 мар в 09:00
4 мар в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
На машине
10 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям северной части Алтая
Завтра в 09:00
4 мар в 09:00
от 27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Неизведанный Чемал - из Манжерока
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Неизведанный Чемал - из Манжерока
За один день увидеть красивейшие уголки Горного Алтая - от острова Патмос до Еландинских порогов
Начало: На курорте Манжерок 5
4 мар в 08:00
5 мар в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока
На машине
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока
Отправьтесь в путешествие по Чуйскому тракту, насладитесь видами Семинского перевала и треккингом вдоль Катуни. Уникальные впечатления ждут
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
3 мар в 08:00
от 26 000 ₽ за всё до 6 чел.
Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
На машине
6 часов
-
10%
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
Пройти по местам силы, увидеть Зубы дракона и подняться над Катунью
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 20 700 ₽23 000 ₽ за всё до 6 чел.
Голубые глаза Катуни - из Манжерока
На машине
6 часов
-
10%
1 отзыв
Водная прогулка
Голубые глаза Катуни - из Манжерока
Медитативное путешествие по реке и её окрестностям
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 17 550 ₽19 500 ₽ за всё до 4 чел.
Первый вдох Алтая: фотосессия на берегах Катуни (из Манжерока)
На машине
7 часов
2 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Первый вдох Алтая: фотосессия на берегах Катуни (из Манжерока)
Из Горно-Алтайска - к Голубым озёрам и в Зачемалье
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
3 мар в 08:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Зимний Алтай - по самым сказочным местам Чемала
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Зимний Алтай - по самым сказочным местам Чемала
Путешествие в мир легенд, гор и ледяных чудес - из Манжерока
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту из Манжерока
На машине
8 часов
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту из Манжерока
От горных перевалов до священного слияния рек: путь, в котором оживает Алтай
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
31 500 ₽35 000 ₽ за всё до 6 чел.
Семейная экскурсия-квест «Путешествие в Страну великанов»
На машине
7 часов
Квест
до 6 чел.
Семейная экскурсия-квест «Путешествие в Страну великанов»
В увлекательном формате поехать из Манжерока по Чуйскому тракту в Чемальский район
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 19 500 ₽ за всё до 6 чел.
Чистые воды Алтая: познавательное семейное путешествие из Манжерока
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Чистые воды Алтая: познавательное семейное путешествие из Манжерока
Исследовать воду в красивейших местах Чуйского и Чемальского трактов и разбудить в детях интерес
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Из Манжерока - по Чуйскому тракту
На машине
12 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Из Манжерока - по Чуйскому тракту
Пороги, перевалы, мистические петроглифы и древние тайны Алтая
Начало: У отеля «Манжерок»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за человека
Зубы Дракона, Патмос и Козья тропа - из Манжерока
На машине
8 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Зубы Дракона, Патмос и Козья тропа - из Манжерока
Влюбиться в Алтай за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 10:00
3 мар в 10:00
6750 ₽ за человека
Дыхание Алтая: вершины, реки, скалы (из Манжерока)
На машине
11 часов
Групповая
до 19 чел.
Дыхание Алтая: вершины, реки, скалы (из Манжерока)
Забраться подальше, увидеть интересные места и насладиться природой
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 09:40, в пятницу в 08:00, в воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
3 мар в 09:00
11 600 ₽ за человека
В гости к горным духам Алтая (из Манжерока)
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к горным духам Алтая (из Манжерока)
Отправиться в село Чемал и его мистические окрестности
Начало: От места вашего проживания
3 мар в 09:00
4 мар в 09:00
24 000 ₽ за всё до 5 чел.
Красота Чуйского тракта - из Манжерока
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Красота Чуйского тракта - из Манжерока
Проехать по одной из самых живописных дорог страны и прикоснуться к истории Алтая
3 мар в 08:00
4 мар в 08:00
28 000 ₽ за всё до 5 чел.
Красоты Чемала и Зачемалья - из Манжерока
На машине
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Красоты Чемала и Зачемалья - из Манжерока
Пересчитать Зубы дракона, окунуться в сухой водопад и найти святой источник
Начало: В селе Озёрное у отеля «Манжерок»
Сегодня в 10:00
3 мар в 10:00
6500 ₽ за человека
Из Манжерока - к водопаду, прекрасным лебедям и мощным зубрам
На автобусе
7 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Манжерока - к водопаду, прекрасным лебедям и мощным зубрам
Побывать в зубровом питомнике и лебедином заказнике
Начало: В селе Озёрное у отеля «Манжерок»
Завтра в 10:00
4 мар в 10:00
7900 ₽ за человека
Ожерелье Алтая - Чуйский тракт (из Манжерока)
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ожерелье Алтая - Чуйский тракт (из Манжерока)
Насыщенное путешествие по одной из 10 самых красивых дорог мира
Начало: У отеля «Манжерок», село Озёрное
4 мар в 08:00
5 мар в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    27 февраля 2026
    Первый вдох Алтая: фотосессия на берегах Катуни (из Манжерока)
    Хочу от всей души порекомендовать гида Самыра! ✨

    Если вы ищете идеальную экскурсию по Алтаю, где будет всё - вам точно
    читать дальше

    сюда. Это был не просто трансфер, а настоящее путешествие с душой! Мало того, что маршрут продуман до мелочей, так наш гид оказался еще и потрясающим фотографом - снимки в самых красивых локациях получились просто волшебные, вся лента теперь в Алтае 🥰

    Узнали столько нового про эти места и местные традиции! Гид рассказывал интересно, легко и с такой любовью к своей родине, что мы слушали, затаив дыхание. Пейзажи кружили голову, а чувствовали мы себя старыми друзьями.

    Отдельное спасибо за душевные моменты: согревались вкуснейшим травяным чаем из термоса с видом на нереальные горы (это лучше любого пледа!), попробовали настоящие локальные блюда - в общем, гастрономическая часть поездки тоже порадовала 👏

    И самое удивительное - видео с дрона и все материалы мы получили уже через пару часов после экскурсии! Это я понимаю подход к клиентам - шикарный сервис!

    Влюбились в Алтай еще сильнее благодаря этому дню. Спасибо за уют, красоту и показанную с лучшей стороны Алтая и эти невероятные виды 😊

    Однозначно рекомендую Самыра 🙏🏻🎬
    Спасибо!

  • Е
    Елена
    25 февраля 2026
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Замечательная экскурсия с Вячеславом! Главное его достоинство — гибкость и внимание к туристам. Вячеслав с первого вопроса понял, что нам
    читать дальше

    интересно, и перестроил стандартный маршрут под наши пожелания. Мы увидели то, что хотели.

    Вячеслав — невероятно эрудированный человек. Он прекрасно знает историю, рассказывает фактологично, увлекательно, но без лишней воды. С ним очень комфортно и приятно общаться.

    Однозначно рекомендую его услуги всем, кто ценит индивидуальный подход и хочет провести время с пользой и удовольствием!

  • И
    Ирина
    25 февраля 2026
    Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
    Прекрасно организованная экскурсия. Великолепный рассказчик. Интересный маршрут. Огромное спасибо Олегу за это путешествие, за новые знакомства и яркие впечатления! Надеемся на новые совместные путешествия.
  • А
    Анна
    21 февраля 2026
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Недавно мы совершили поездку по Чуйскому тракту. Это удивительное место, которое поражает своей красотой и величием природы.
    Чуйский тракт — это
    читать дальше

    не просто дорога, это настоящий маршрут для любителей природы и приключений. Живописные пейзажами: горы, реки, леса — всё это создаёт неповторимую атмосферу.
    Также хотим отметить отличную работу нашего гида! Вячеслав сделал поездку очень познавательной и содержательной.
    Рекомендуем всем, кто хочет насладиться природой и получить незабываемые впечатления, отправиться в путешествие по этому маршруту.

  • П
    Павел
    16 февраля 2026
    Неизведанный Чемал - из Манжерока
    Огромная благодарность Олегу.
    Экскурсия очень понравилась по всем аспектам. Было очень интересно и познавательно. Местные красоты к просмотру обязательны, рекомендую!

    Очень было приятно познакомится и еще раз Вам спасибо.
  • М
    Марина
    16 февраля 2026
    Первый вдох Алтая: фотосессия на берегах Катуни (из Манжерока)
    Очень хотела экскурсию именно от местного гида, знающего быт и традиции Алтайского народа. Экскурсия с Самыром - 100% попадание! Комфортное
    читать дальше

    авто, интересные рассказы о самобытности народа, традициях, горячий травяной чай и лучшие локации Чемальского района! Большое количество классных кадров! И даже приятный бонус в виде нескольких видео с дрона! В дополнение по моей просьбе была организована конная прогулка в маральнике - особое удовольствие посмотреть на маралов в их обычной среде обитания. Благодарю, Самыр! Обязательно приеду снова!

  • Н
    Наталья
    18 января 2026
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Спасибо Слава (Вячеслав)! Очень насыщенно, плотненько, но не избыточно. Порадовало, что Вячеслав дает обяъснения не только локациям, но и рассказывает о окружающем переводя местные слова, названия и объясняя связь с историческими событиями! Было просто замечательно!
  • К
    Ксения
    10 января 2026
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Очень понравилась поездка, время пролетело незаметно
    Дружелюбный гид увлекательно рассказывает
    Рекомендую
  • М
    Михаил
    3 января 2026
    Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
    Благодарим Марию за прекрасный день! Экскурсия была насыщенной, интересной, информативной и при этом не утомительной и сытной. Мы успели многое
    читать дальше

    увидеть, еще больше услышать, а потом еще несколько дней ездили самостоятельно по местам, которые Мария нам подсказала по пути (пещеры, водопад и тд). Мечтаем теперь приехать летом.

  • С
    Сергей
    20 декабря 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Прекрасная и комфортная экскурсия по красивым локациям Алтая.
    Вячеслав прекрасный рассказчик, очень аккуратный водитель и просто замечательный человек с богатым жизненным опытом и знаниями об одном из красивейших регионов России. Экскурсия прошла незаметно и увлекательно. Рамону смело рекомендовать👍♥️

Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку в категории «Катунь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манжероке
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19:
  1. Калейдоскоп Чуйского тракта;
  2. Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока;
  3. Неизведанный Чемал - из Манжерока;
  4. Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока;
  5. Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока).
Какие места ещё посмотреть в Манжероке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Чуйский тракт;
  2. Зубы дракона;
  3. Самое главное;
  4. Остров Патмос;
  5. Голубые озёра;
  6. Голубые озера;
  7. Чемал;
  8. Гейзерное озеро;
  9. Ороктойский мост;
  10. Телецкое озеро.
Сколько стоит экскурсия по Манжероку в марте 2026
Сейчас в Манжероке в категории "Катунь" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 6500 до 31 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самую интересную из 19 экскурсий в Манжероке на 2026 год по теме «Катунь», 69 ⭐ отзывов, цены от 6500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май