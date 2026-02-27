Индивидуальная
до 4 чел.
Калейдоскоп Чуйского тракта
Отправиться в большое путешествие по алтайским местам, узнать больше о самой дороге и природе вокруг
Начало: В селе Манжерок, либо я могу Вас забрать из Горно ...
3 мар в 09:00
4 мар в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям северной части Алтая
Завтра в 09:00
4 мар в 09:00
от 27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Неизведанный Чемал - из Манжерока
За один день увидеть красивейшие уголки Горного Алтая - от острова Патмос до Еландинских порогов
Начало: На курорте Манжерок 5
4 мар в 08:00
5 мар в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока
Отправьтесь в путешествие по Чуйскому тракту, насладитесь видами Семинского перевала и треккингом вдоль Катуни. Уникальные впечатления ждут
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
3 мар в 08:00
от 26 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
Пройти по местам силы, увидеть Зубы дракона и подняться над Катунью
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 20 700 ₽
23 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Водная прогулка
Голубые глаза Катуни - из Манжерока
Медитативное путешествие по реке и её окрестностям
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 17 550 ₽
19 500 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Первый вдох Алтая: фотосессия на берегах Катуни (из Манжерока)
Из Горно-Алтайска - к Голубым озёрам и в Зачемалье
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
3 мар в 08:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Зимний Алтай - по самым сказочным местам Чемала
Путешествие в мир легенд, гор и ледяных чудес - из Манжерока
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
27 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту из Манжерока
От горных перевалов до священного слияния рек: путь, в котором оживает Алтай
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
31 500 ₽
35 000 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Семейная экскурсия-квест «Путешествие в Страну великанов»
В увлекательном формате поехать из Манжерока по Чуйскому тракту в Чемальский район
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 19 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Чистые воды Алтая: познавательное семейное путешествие из Манжерока
Исследовать воду в красивейших местах Чуйского и Чемальского трактов и разбудить в детях интерес
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
Из Манжерока - по Чуйскому тракту
Пороги, перевалы, мистические петроглифы и древние тайны Алтая
Начало: У отеля «Манжерок»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Зубы Дракона, Патмос и Козья тропа - из Манжерока
Влюбиться в Алтай за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 10:00
3 мар в 10:00
6750 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Дыхание Алтая: вершины, реки, скалы (из Манжерока)
Забраться подальше, увидеть интересные места и насладиться природой
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 09:40, в пятницу в 08:00, в воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
3 мар в 09:00
11 600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к горным духам Алтая (из Манжерока)
Отправиться в село Чемал и его мистические окрестности
Начало: От места вашего проживания
3 мар в 09:00
4 мар в 09:00
24 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Красота Чуйского тракта - из Манжерока
Проехать по одной из самых живописных дорог страны и прикоснуться к истории Алтая
3 мар в 08:00
4 мар в 08:00
28 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Красоты Чемала и Зачемалья - из Манжерока
Пересчитать Зубы дракона, окунуться в сухой водопад и найти святой источник
Начало: В селе Озёрное у отеля «Манжерок»
Сегодня в 10:00
3 мар в 10:00
6500 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Из Манжерока - к водопаду, прекрасным лебедям и мощным зубрам
Побывать в зубровом питомнике и лебедином заказнике
Начало: В селе Озёрное у отеля «Манжерок»
Завтра в 10:00
4 мар в 10:00
7900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Ожерелье Алтая - Чуйский тракт (из Манжерока)
Насыщенное путешествие по одной из 10 самых красивых дорог мира
Начало: У отеля «Манжерок», село Озёрное
4 мар в 08:00
5 мар в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья27 февраля 2026Хочу от всей души порекомендовать гида Самыра! ✨
Если вы ищете идеальную экскурсию по Алтаю, где будет всё - вам точно
- ЕЕлена25 февраля 2026Замечательная экскурсия с Вячеславом! Главное его достоинство — гибкость и внимание к туристам. Вячеслав с первого вопроса понял, что нам
- ИИрина25 февраля 2026Прекрасно организованная экскурсия. Великолепный рассказчик. Интересный маршрут. Огромное спасибо Олегу за это путешествие, за новые знакомства и яркие впечатления! Надеемся на новые совместные путешествия.
- ААнна21 февраля 2026Недавно мы совершили поездку по Чуйскому тракту. Это удивительное место, которое поражает своей красотой и величием природы.
Чуйский тракт — это
- ППавел16 февраля 2026Огромная благодарность Олегу.
Экскурсия очень понравилась по всем аспектам. Было очень интересно и познавательно. Местные красоты к просмотру обязательны, рекомендую!
Очень было приятно познакомится и еще раз Вам спасибо.
- ММарина16 февраля 2026Очень хотела экскурсию именно от местного гида, знающего быт и традиции Алтайского народа. Экскурсия с Самыром - 100% попадание! Комфортное
- ННаталья18 января 2026Спасибо Слава (Вячеслав)! Очень насыщенно, плотненько, но не избыточно. Порадовало, что Вячеслав дает обяъснения не только локациям, но и рассказывает о окружающем переводя местные слова, названия и объясняя связь с историческими событиями! Было просто замечательно!
- ККсения10 января 2026Очень понравилась поездка, время пролетело незаметно
Дружелюбный гид увлекательно рассказывает
Рекомендую
- ММихаил3 января 2026Благодарим Марию за прекрасный день! Экскурсия была насыщенной, интересной, информативной и при этом не утомительной и сытной. Мы успели многое
- ССергей20 декабря 2025Прекрасная и комфортная экскурсия по красивым локациям Алтая.
Вячеслав прекрасный рассказчик, очень аккуратный водитель и просто замечательный человек с богатым жизненным опытом и знаниями об одном из красивейших регионов России. Экскурсия прошла незаметно и увлекательно. Рамону смело рекомендовать👍♥️
