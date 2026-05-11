Алтай в миниатюре — так называют курорт «Бирюзовая Катунь». Вы окажетесь среди гор, хвойных лесов и бурной реки, подниметесь на смотровые площадки, пройдёте к Камышлинскому водопаду и увидите его с воды. Завершите день на мараловодческой ферме, где познакомитесь с традициями пантового оленеводства.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

8:00–10:00 — Камышлинский водопад

Вы отправитесь к водопаду через сосновый лес: пройдёте по подвесному мосту или доберётесь на моторафтинге. Каскад хорош в любое время года — мощный поток воды и тишина вокруг создают особое настроение.

10:30–11:00 — Зубы Дракона

Увидите гряду острых скал, словно вырастающих прямо из Катуни. Быстрое течение реки усиливает впечатление — кажется, будто каменные клыки разрезают воду.

11:00–12:00 — остров Патмос

Пройдёте по подвесному мосту на высоте около 15 метров над Катунью и окажетесь у храма Иоанна Богослова. Здесь находится скальный образ Богородицы.

12:00–13:00 — Козья тропа и Чемальская ГЭС

Прогуляетесь по узкой тропе вдоль скал и выйдете к смотровым площадкам с видами на Катунь. Увидите Чемальскую ГЭС и узнаете, как она изменила этот участок реки.

13:00–14:00 — обед в кафе

14:00–16:00 — урочище Че-Чкыш

Вы подниметесь по ущелью к нескольким природным точкам: посетите святой источник, увидите водопад, которому приписывают исполнение желаний и окажетесь на смотровой с видом на долину.

16:00–18:00 — мараловодческая ферма

Познакомитесь с маралами, сможете покормить их с рук и узнаете о традициях пантового оленеводства.

18:30–22:00 — возвращение в Манжерок

