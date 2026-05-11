Курорт «Бирюзовая Катунь»: остров Патмос, Зубы Дракона, Камышлинский водопад
А ещё - урочище Че-Чкыш и мараловодческая ферма (из Манжерока)
Алтай в миниатюре — так называют курорт «Бирюзовая Катунь».
Вы окажетесь среди гор, хвойных лесов и бурной реки, подниметесь на смотровые площадки, пройдёте к Камышлинскому водопаду и увидите его с воды. Завершите день на мараловодческой ферме, где познакомитесь с традициями пантового оленеводства.
Вы отправитесь к водопаду через сосновый лес: пройдёте по подвесному мосту или доберётесь на моторафтинге. Каскад хорош в любое время года — мощный поток воды и тишина вокруг создают особое настроение.
10:30–11:00 — Зубы Дракона
Увидите гряду острых скал, словно вырастающих прямо из Катуни. Быстрое течение реки усиливает впечатление — кажется, будто каменные клыки разрезают воду.
11:00–12:00 — остров Патмос
Пройдёте по подвесному мосту на высоте около 15 метров над Катунью и окажетесь у храма Иоанна Богослова. Здесь находится скальный образ Богородицы.
12:00–13:00 — Козья тропа и Чемальская ГЭС
Прогуляетесь по узкой тропе вдоль скал и выйдете к смотровым площадкам с видами на Катунь. Увидите Чемальскую ГЭС и узнаете, как она изменила этот участок реки.
13:00–14:00 — обед в кафе
14:00–16:00 — урочище Че-Чкыш
Вы подниметесь по ущелью к нескольким природным точкам: посетите святой источник, увидите водопад, которому приписывают исполнение желаний и окажетесь на смотровой с видом на долину.
16:00–18:00 — мараловодческая ферма
Познакомитесь с маралами, сможете покормить их с рук и узнаете о традициях пантового оленеводства.
18:30–22:00 — возвращение в Манжерок
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле Honda StepWGN. Детские кресла — по предварительному запросу
По пути будем фотографировать вас на iPhone — и сразу после встречи скинем все фото. Также можем снимать на ваш телефон
Дополнительно оплачивается обед — от 500 до 1500 ₽ за чел.
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваша команда гидов в Манжероке
Провели экскурсии для 35 туристов
Провожу экскурсии с 2022 года. Мне нравится вместе с путешественниками снова и снова открывать наш удивительный край. Я вкладываю в это дело всю свою энергию и делюсь ею с людьми, читать дальшеуменьшить
которых сопровождаю.
В 2025 году я создала команду из представителей коренного населения. Наш фокус — на традициях алтайского народа, которые мы передаём через личные истории и живые примеры. Через природу раскрываем мировоззрение местных жителей и древние легенды.
Наш принцип: «Алтай — не музейный экспонат, а живой организм». Экскурсии — это всегда диалог: мы импровизируем под настроение группы, помогаем путешественникам быть осознанными гостями на этой земле и делаем акцент на глубине погружения. Наши маршруты строятся вокруг смыслов, а не достопримечательностей.
Мы не просто проводим экскурсии — мы создаём ситуации, в которых Алтай открывается гостям как что-то личное и важное. После наших встреч люди часто говорят, что начинают понимать Алтай совсем по-другому, и в этом наша главная гордость.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Саломея
великолепный день благодаря гиду Инне! От всей души благодарим! помимо запланированной программы мы дополнительно покатались на моторафтинге, Инна чутко прислушивается к пожеланиям туристов и готова скорректировать маршрут при необходимости. Отдельно благодарим за огромное количество фотографий. Если хотите яркие фотокарточки с самых живописных мест Алтая, вам точно к Инне)
Т
Татьяна
Вчера вернулись с экскурсии по Чемалу и эмоции до сих пор зашкаливают! Это было не просто "посмотреть виды", а погружение в магию этих мест. Идеальный маршрут: от захватывающего дух моторафтинга по Катуни до нереально красивых смотровых. 100% рекомендуем!
