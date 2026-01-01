Индивидуальная
до 6 чел.
Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока
Отправьтесь в путешествие по Чуйскому тракту, насладитесь видами Семинского перевала и треккингом вдоль Катуни. Уникальные впечатления ждут
Начало: По месту вашего проживания
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
от 26 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Урок свободы: персональные тренировки по горным лыжам на Манжероке
Провести яркий и запоминающийся день на алтайском курорте в компании личного инструктора
Начало: На курорте «Манжерок»
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
-
5%
Квест
до 6 чел.
Семейная экскурсия-квест «Путешествие в Страну великанов»
В увлекательном формате поехать из Манжерока по Чуйскому тракту в Чемальский район
Начало: В удобном вам месте
22 янв в 10:00
23 янв в 10:00
от 18 525 ₽
19 500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия в Национальный музей имени Анохина с мастер-классом в этноаиле
Путешествие в мир алтайской культуры через музей и этно-аил. Изучите традиции, создайте сувенир и насладитесь чаем у очага
Начало: На Чуйском тракте
Расписание: в воскресенье в 14:00
25 янв в 14:00
1 фев в 14:00
4200 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манжероке
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Манжероке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Манжероку в январе 2026
Сейчас в Манжероке в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 4200 до 26 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Манжероке на 2026 год по теме «Развлечения», 2 ⭐ отзыва, цены от 4200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март