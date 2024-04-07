Вечерние экскурсии Минеральных Вод

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Минеральных Водах, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
2 отзыва
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
Погрузитесь в мир творчества и гедонизма на арт-пикнике среди гор Кавказа. Распишите посуду, насладитесь закусками и закатом
Начало: В Ессентуках
«А дополнят вечер легкие закуски, закат над горами и фотографии, которые останутся у вас на память»
30 июня в 17:30
5 июля в 17:30
3 400 за человека
Треккинг на гору Змейка и фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
5 часов
Треккинг на гору Змейка и фотосессия
Подняться на вершину горы, полюбоваться панорамой Минеральных Вод и получить фото на память
«Большее число участников, возможность участия детей или проведение экскурсии в ночное время (для встречи заката/рассвета) обсуждается»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Минеральных Вод
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Минеральных Вод
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Грациозная красота города раскроется в свете вечерней иллюминации, а улицы и здания приобретут необычный облик, погрузив нас в атмосферу настоящей восточной сказки»
Сегодня в 14:00
18 июня в 14:00
23 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    7 апреля 2024
    Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
    Прекрасный пикник с у нас прошёл с Алиной. Было очень комфортно, на протяжении нескольких дней она держала нас в курсе
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    по погодным условиям, провела невероятный мастер-класс с приятным общением, и мы ушли довольные с красивыми тарелочками. Крайне рекомендую всем, кто любит спокойные и комфортные мероприятия, где немного людей и прекрасный организатор!

  • В
    Вера
    1 октября 2023
    Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
    Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую: 1) место очень красивое: с видом на горы, озеро и в
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    лесу 2) тарелка получилась красивая 3) сам пикник очень эстетичный и красивый 4) нас фотографировала фотограф на хорошую камеру 5) атмосфера дружественная и очень комфортная Спасибо большое 🧡

    Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую:Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую:Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую:Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую:Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую:Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую:Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую:Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую:
  • А
    Анна
    28 августа 2023
    Бермамыт - точка притяжения со времен Лермонтова
    Очень понравилась экскурсия. Комфортный внедорожник, очень просторный. Понравилось, что малая группа. Комфортно было ехать и осматривать достопримечательности. Гид останавливал по нашим просьбам в понравившихся локациях. Очень рекомендую данное направление для поездки, так как виды, которые открываются на Бермамыте-неезабываемы!
  • Т
    Тимур
    25 августа 2023
    Бермамыт - точка притяжения со времен Лермонтова
    Все понравилось, виды шикарные, сделали очень много фоточек. Всем советую!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
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  3. «Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Минеральных Вод
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Самое главное
  5. Плато Бермамыт
  6. Приэльбрусье
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
  9. Парк Цветник
  10. Грот Дианы
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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