1 чел.
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Мини-группа
2.5 часа
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
Погрузитесь в мир творчества и гедонизма на арт-пикнике среди гор Кавказа. Распишите посуду, насладитесь закусками и закатом
Начало: В Ессентуках
«А дополнят вечер легкие закуски, закат над горами и фотографии, которые останутся у вас на память»
30 июня в 17:30
5 июля в 17:30
3 400₽ за человека
Фотопрогулка
5 часов
Треккинг на гору Змейка и фотосессия
Подняться на вершину горы, полюбоваться панорамой Минеральных Вод и получить фото на память
«Большее число участников, возможность участия детей или проведение экскурсии в ночное время (для встречи заката/рассвета) обсуждается»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Минеральных Вод
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Грациозная красота города раскроется в свете вечерней иллюминации, а улицы и здания приобретут необычный облик, погрузив нас в атмосферу настоящей восточной сказки»
Сегодня в 14:00
18 июня в 14:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения7 апреля 2024Прекрасный пикник с у нас прошёл с Алиной. Было очень комфортно, на протяжении нескольких дней она держала нас в курсе
- ВВера1 октября 2023Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую: 1) место очень красивое: с видом на горы, озеро и в
- ААнна28 августа 2023Бермамыт - точка притяжения со времен ЛермонтоваОчень понравилась экскурсия. Комфортный внедорожник, очень просторный. Понравилось, что малая группа. Комфортно было ехать и осматривать достопримечательности. Гид останавливал по нашим просьбам в понравившихся локациях. Очень рекомендую данное направление для поездки, так как виды, которые открываются на Бермамыте-неезабываемы!
- ТТимур25 августа 2023Бермамыт - точка притяжения со времен ЛермонтоваВсе понравилось, виды шикарные, сделали очень много фоточек. Всем советую!
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Вечерние»
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