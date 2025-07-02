Путешествие к Эльбрусу через Баксанское ущелье, с посещением озера Гижгит и Поляны Нарзанов. Комфортный тур для всех возрастов
Комфортное путешествие к Эльбрусу, самой высокой горе Европы и России, подарит незабываемые впечатления.
Тур включает посещение живописного Баксанского ущелья, озера Гижгит с его завораживающими берегами и воды необычного цвета. Вы также читать дальше
посетите Тырныауз, самый высокогорный город России, и узнаете его историю. На поляне Азау сможете подняться на высоту 3847 метров и насладиться видами заснеженных вершин. Поляна Нарзанов предложит освежающие минеральные источники. Прекрасный выбор для всех, кто ценит природу и горы
5
6 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🌄 Потрясающие виды Эльбруса
🏞 Уникальное озеро Гижгит
🏔 Посещение Тырныауза
🥾 Подъем на высоту 3847 метров
💧 Оздоровление нарзаном
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с июня по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для горных прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы можно насладиться ясными видами и комфортной температурой. В мае и октябре также возможны поездки, но стоит учитывать вероятность дождей и более прохладную погоду. В зимние месяцы экскурсия возможна, но потребуется более тёплая одежда и готовность к снегу.
Первая остановка нашего увлекательного тура — высокогорное озеро Гижгит, также известное как Былымское. Здесь вы сможете насладиться необычными очертаниями берегов и завораживающим цветом водоёма. Однако, мы расскажем вам, почему такую красоту лучше наблюдать со стороны.
Тырныауз
По пути к поляне Азау мы проедем через Тырныауз — самый высокогорный город России, расположенный на реке Баксан и окружённый величественными горами. Вид здесь просто потрясающий! Гид поделится с вами интересной и порой печальной историей этого места, раскрыв все его тайны и особенности.
Поляна Азау
Поляна Азау расположена между посёлком Терскол и склонами Эльбруса, на высоте 2300 метров над уровнем моря. Это наивысшая обитаемая точка Приэльбрусья. На сравнительно небольшой территории здесь находятся уютные отели, турбазы, кафе и станции канатных дорог. Вы сможете подняться до Гара-Баши, высота которого составляет 3847 метров над уровнем моря, и насладиться захватывающими видами на заснеженные вершины и горные перевалы. Также не упустите возможность попробовать блюда кавказской кухни, которые порадуют вас своим разнообразием и вкусом.
Поляна Нарзанов
Эта небольшая долина протяжённостью около 3 км окружена зелеными склонами гор и пересекает устье реки Баксан. Гид проведёт вас по живописной тропинке к минеральным источникам, где вы сможете отдохнуть и насладиться освежающими водами. Это прекрасная возможность восстановить силы и насладиться природой.
Сопровождение профессионального гида-водителя на всем маршруте
Проезд в мини-группе на комфортном внедорожнике/минивэне.
Что не входит в цену
Питание в кафе с кавказской кухней 500-700р/чел.
Канатная дорога 2500р. /взрослый 1500р/детский (6-13лет).
Сувениры.
Рекомендуем взять с собой воду.
Место начала и завершения?
Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00, 06:30, 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне
Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой
В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован
Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
На экскурсию допускаются дети от 4 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 4 лет необходимо выбрать индивидуальный тур
Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах
Возьмите с собой паспорт, наличные деньги, солнцезащитные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
–
3
–
2
–
1
–
Ю
Юлия
2 июл 2025
Увидели все, что было заявлено в программе, и даже больше. Послушали много интересной информации. Спасибо!
Ю
Юлия
20 июн 2025
Всё было прекрасно. Вежливый водитель, спокойная дорога, прекрасные остановки на обзоры красот и Эльбрус великолепен, спасибо большое вашей команде за прекрасную экскурсию и доброе отношение и приемлемые цены!!?
К
Ксения
7 июн 2025
Мы посетили данную экскурсию 6.06.25. Остались довольны. Экскурсия прошла увлекательно, гид много знает о данных местах и интересно рассказывает. Поездка прошла в атмосфере доброго юмора и дружной компании. Машина комфортная, сиденья удобные. Хотелось бы побольше времени для посещения Эльбруса. Спасибо за данную поездку. Сергею респект.
И
Ирина
4 мая 2025
Поездка была очень интересной и комфортной. Величественный Эльбрус, Кавказской хребет, красивые ущелья. Гид был очень внимателен к нам, улавливал наши пожелания.
Ю
Юлия
27 апр 2025
Очень познавательная экскурсия, всё понравилось. Спасибо.
Т
Татьяна
21 апр 2025
Это сложно описать словами. Нужно увидеть, вдохнуть это всё!!! Прекрасно организовано!!!