Лучшее время для посещения - с июня по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для горных прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы можно насладиться ясными видами и комфортной температурой. В мае и октябре также возможны поездки, но стоит учитывать вероятность дождей и более прохладную погоду. В зимние месяцы экскурсия возможна, но потребуется более тёплая одежда и готовность к снегу.

Комфортное путешествие к Эльбрусу, самой высокой горе Европы и России, подарит незабываемые впечатления.Тур включает посещение живописного Баксанского ущелья, озера Гижгит с его завораживающими берегами и воды необычного цвета. Вы также

посетите Тырныауз, самый высокогорный город России, и узнаете его историю. На поляне Азау сможете подняться на высоту 3847 метров и насладиться видами заснеженных вершин. Поляна Нарзанов предложит освежающие минеральные источники. Прекрасный выбор для всех, кто ценит природу и горы

Описание экскурсии

Озеро Гижгит (Былым)

Первая остановка нашего увлекательного тура — высокогорное озеро Гижгит, также известное как Былымское. Здесь вы сможете насладиться необычными очертаниями берегов и завораживающим цветом водоёма. Однако, мы расскажем вам, почему такую красоту лучше наблюдать со стороны.

Тырныауз

По пути к поляне Азау мы проедем через Тырныауз — самый высокогорный город России, расположенный на реке Баксан и окружённый величественными горами. Вид здесь просто потрясающий! Гид поделится с вами интересной и порой печальной историей этого места, раскрыв все его тайны и особенности.

Поляна Азау

Поляна Азау расположена между посёлком Терскол и склонами Эльбруса, на высоте 2300 метров над уровнем моря. Это наивысшая обитаемая точка Приэльбрусья. На сравнительно небольшой территории здесь находятся уютные отели, турбазы, кафе и станции канатных дорог. Вы сможете подняться до Гара-Баши, высота которого составляет 3847 метров над уровнем моря, и насладиться захватывающими видами на заснеженные вершины и горные перевалы. Также не упустите возможность попробовать блюда кавказской кухни, которые порадуют вас своим разнообразием и вкусом.

Поляна Нарзанов

Эта небольшая долина протяжённостью около 3 км окружена зелеными склонами гор и пересекает устье реки Баксан. Гид проведёт вас по живописной тропинке к минеральным источникам, где вы сможете отдохнуть и насладиться освежающими водами. Это прекрасная возможность восстановить силы и насладиться природой.