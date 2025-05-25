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Плато Бермамыт

Плато Бермамыт - живописное место на Кавказе. Здесь можно увидеть Эльбрус, насладиться рассветами и закатами, а также звёздным небом
Плато Бермамыт, расположенное на северо-востоке Карачаево-Черкесии, поражает своей природной красотой.

Это часть Скалистого хребта Большого Кавказа, известная своими необычными рельефами и захватывающими видами на Эльбрус. На плато можно наблюдать уникальные атмосферные
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явления, такие как «брокенские призраки».

Экскурсия на внедорожнике позволит вам насладиться красотой этого места, не беспокоясь о трудностях пути. Это путешествие подходит для всех, кто ценит природные красоты и готов к новым открытиям

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Потрясающие виды на Эльбрус
  • 🚙 Увлекательное путешествие на внедорожнике
  • 🌌 Незабываемые рассветы и закаты
  • 👻 Уникальные атмосферные явления
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
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Лучшее время для посещения плато Бермамыт - июль и август. В эти месяцы погода наиболее стабильна, что позволяет насладиться видами на Эльбрус и наблюдать рассветы и закаты без помех. Май, июнь и сентябрь также подходят для поездки, но возможны осадки и туманы, которые могут скрыть панорамы. В остальное время года условия становятся менее предсказуемыми, однако для любителей приключений это может стать дополнительным стимулом к поездке.
Сейчас июль — это идеальное время.
Плато Бермамыт
Плато Бермамыт
Плато Бермамыт
Ближайшие даты:
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Время начала: 06:00, 06:30, 07:00

Что можно увидеть

  • Эльбрус
  • Большой Бермамыт
  • Малый Бермамыт

Описание экскурсии

Плато Бермамыт: Уникальное Место Кавказа

Плато Бермамыт — это удивительная часть Скалистого хребта Большого Кавказа, чье название переводится как «кривое колено». Рельеф этого места поражает своим разнообразием: причудливые колонны, асимметричные склоны и живописные ущелья создают атмосферу, напоминающую декорации к фильму.

Высота и Виды

Вершина плато, Большой Бермамыт, поднимается на высоту 2592 метра над уровнем моря. Рядом с ним, через узкую седловину, находится утес Малый Бермамыт, который, несмотря на свое название, достигает высоты 2643 метра. С этого места открывается потрясающий вид на Эльбрус, который находится всего в 30 километрах, но кажется, что вершина гораздо ближе.

Незабываемые Моменты

Туристы, посещающие Бермамыт, часто рассказывают о незабываемых рассветах и закатах. Большинство экскурсий организованы так, чтобы гости могли насладиться этими волшебными моментами. Многие остаются на ночь, чтобы полюбоваться великолепным звездным небом, которое завораживает своей красотой.

Уникальные Явления

Иногда на Бермамыте можно стать свидетелем необычного атмосферного явления, известного как «брокенские призраки». Это происходит, когда на облаках видны тени людей, находящихся на плато, иногда окруженные радужным сиянием. Это явление связано с дифракцией света на частицах влаги в атмосфере.

Погода и Подготовка

Погода на Бермамыте может быть непредсказуемой: летом иногда выпадает снег, часто идут ливни, а сильный туман может скрыть Эльбрус от глаз. Ночью температура может опуститься до пяти градусов тепла, поэтому важно правильно подготовиться к поездке.

История Посещений

Местные жители давно знают о красотах Бермамыта. Поездки сюда для отдыхающих с курортов Кавказских Минеральных Вод начали организовывать еще в XIX веке. Тогда добраться до плато можно было только на повозках, запряженных лошадьми, и дорога занимала целый день. Гостевой дом на вершине был единственным местом для ночевки.

Известные личности, такие как Михаил Лермонтов, Антон Чехов и Максим Горький, также побывали на этом удивительном плато.

Дорога к Приключениям

Дорога до Большого Бермамыта и сейчас сопряжена с трудностями. Большая часть пути проходит по бездорожью, и добраться сюда можно только на хорошо оборудованном джипе. Это путешествие станет настоящим приключением и подарит незабываемые впечатления!

Ежедневно в 6:00,06:30,07:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Большое Плато Бермамыт
  • Малое Плато Бермамыт
Что включено
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всем маршруте
  • Проезд в мини-группе на комфортном внедорожнике.
Что не входит в цену
  • Питание, средний чек 500р/чел.
  • Сувениры.
  • Рекомендуем брать с собой воду и небольшой перекус.
Место начала и завершения?
Аэропорт, Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00,06:30,07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Тур проходит на внедорожнике
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
  • На экскурсию допускаются дети от 4 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 4 лет необходимо выбрать индивидуальный тур
  • Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах
  • Возьмите с собой паспорт, наличные деньги, солнцезащитные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ю
Юлия
25 мая 2025
Алан молодец, горячий чай, хорошее настроение, всё отлично. Отдельное спасибо за катание на лошадях
Д
Дмитрий
18 мая 2025
Отличная экскурсия, гид Магомед молодец!
Е
Елена
4 мая 2025
Всё было очень круто!!! Мурат водитель и гид, 2 в 1, профессионал супер! Спасибо большое за такое приключение, море эмоций и впечатлений. Одна дорога чего стоит и мастерство Мурата)
И
Ирина
25 апр 2025
Все было отлично, веселая компания и конечно же прекрасный вид! Дорога была тоже очень интересная

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