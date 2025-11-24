Индивидуальная
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемое приключение
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вас ожидают величественные пейзажи, чистейшие озера и глубокие традиции местных жителей
Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов
Насладитесь захватывающими видами и вкусными хычинами на плато Бермамыт. Узнайте легенды Кавказа и попробуйте приготовить блюда сами
Путешествие по Северной Осетии: от Кармадона до Даргавса
Откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю древних крепостей и уникальные традиции кулинарии
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна24 ноября 2025Отличная поездка! Замечательный гид, все объяснял, показал☺️
Передвигались на патриоте, комфортно, весело и задорно.
В общем супер, советую, не пожалеете!!!
- ККсения5 ноября 2025Ездили на экскурсию с гидом Магомедом, очень понравилось, увлекательно было и интересно слушать и смотреть места Бермамыт впервые☺️ спасибо большое! рекомендуем посетить хоть раз в жизни!
- ИИрина12 октября 2025Идеальный день с неидеальной погодой. Спасибо нашему гиду Магомеду (на Pajero) за позитив, любовь к своей земле и интересные диалоги, а также за помощь с фото))
- ЧЧеволдаева12 октября 2025В этот день гид Магомед был не только праведником, указывающий на путь, но и прекрасным фотографом для всей нашей группы! За что ему огромное спасибо 😊
Нам повезло не только с гидом, но и погодой, что оставили прекрасные впечатления и эмоции!
- ЕЕкатерина16 августа 2025Чудесный тур, чудесная наикрасивейшая Карачаево-Черкессия, плато Бермамыт невероятной красоты! Спасибо гиду Магомеду. Совет дополнительно проехать по Хасаутскому ущелью, волшебные виды ❤️
- ВВасилий15 августа 2025Первый раз в минеральных водах, впервые посетили экскурсию. Гидом был Магомет. Забрал от отеля вовремя. По дороге прекрасно разговорил участников
- ООлеся7 июля 2025Ездили большой большой компанией на 2х машинах, гиды Алан и Ислам - прекрасные ребята, отлично знают историю края, рассказали много
- ЛЛюбовь30 июня 2025Гид Мурат прекрасный и пунктуальный человек, маршрут экскурсии проходит по безумно красивым и завораживающим местам. Нас было в группе 5
- ММаксим15 июня 2025мы ехали на крузаке, в то время как все остальные на уазиках, это vip)))
водитель Арафат опытный, довез с комфортом, не занудствовал, все пожелания в пути были учтены.
Локации просто супер, виды лучшие из всех возможных, хычины бесподобные. Рекомендую)
- ООльга8 мая 2025Давно мечтала побывать на Бермамыте)
Это то место, куда захочется вернуться ещё много раз!
Большое спасибо водителю Арафату. Большая часть дороги от
- ЭЭльмира18 марта 2025Экскурсию брали 05.03.25г одна из самых эмоциональных и запоминающихся!
Ездили с Сергеем, он очень интересно рассказывает и отвечает на любые вопросы😍
- ККсения12 ноября 2024Ездила на экскурсию с гидом Сергеем. Экскурсия прошла замечательно, Сергей очень хороший рассказчик и интересный человек. Было очень интересно, словами
- ЮЮлия31 октября 2024Экскурсия очень впечатлила!!! Гиду Марату огромное спасибо! Всё было на высоте!!! Красивейшие места! Всём советую.
- ННаталия30 октября 2024Поездку проводил Мурат на УАЗ Патриот. Скажу сразу - то, что вы увидите стоит каждой потраченой копейки. Такое ощущение, что
- ЕЕкатерина18 сентября 2024Наша, с супругом спонтанная, первая и невероятная поездка на выходные 😂🙈♥!!!
Знакомство с Северным Кавказом, городом Кисловодск, а также местным колоритом
- ТТатьяна8 сентября 2024Это была волшебная поездка с потрясающими видами, красоту которых не передаст ни одно фото, это нужно увидеть вживую. Рекомендую!
- ННаталья7 сентября 2024Сомневались, стоит ли ехать, так как погода в Минеральных Водах была дождливая. В результате поехали и получили потрясающую экскурсию по
- ДДарья23 августа 2024Просто замечательная экскурсия!! Гид Станислав - мастер своего дела! Все гости остались в восторге и от видов, открывающихся во время экскурсии и от подачи материала гидом.
За незабываемыми впечатлениями точно сюда!
- ААлександр11 августа 2024Очень понравилось, водитель-гид Александр очень интересно все рассказывал. Вернулись довольные.
- ННаталья3 августа 20245 из 5! При бронировании экскурсии Андрей ответил на все вопросы, вежливый, приятный в общении. На экскурсии у нас был
