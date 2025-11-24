Мои заказы

Дегустации на экскурсиях в Минеральных Водах – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Минеральных Водах, цены от 4480 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
На машине
11 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемое приключение
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вас ожидают величественные пейзажи, чистейшие озера и глубокие традиции местных жителей
Завтра в 08:30
11 дек в 06:30
от 16 800 ₽ за всё до 7 чел.
Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)
На машине
8 часов
-
20%
15 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов
Насладитесь захватывающими видами и вкусными хычинами на плато Бермамыт. Узнайте легенды Кавказа и попробуйте приготовить блюда сами
Начало: У вашего отеля
«Здесь у нас запланирована вторая дегустация — вы узнаете, сколько существует видов хычинов, и по желанию попробуете приготовить это блюдо своими руками»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
4480 ₽5600 ₽ за человека
Лучшие места Северной Осетии (из Минеральных Вод)
На машине
13 часов
-
20%
32 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие по Северной Осетии: от Кармадона до Даргавса
Откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю древних крепостей и уникальные традиции кулинарии
Начало: У вашего отеля
«дегустация осетинских пирогов (600-700 ₽ за чел»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
5920 ₽7400 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    24 ноября 2025
    Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)
    Отличная поездка! Замечательный гид, все объяснял, показал☺️
    Передвигались на патриоте, комфортно, весело и задорно.
    В общем супер, советую, не пожалеете!!!
    Отличная поездка! Замечательный гид, все объяснял, показал☺️
Передвигались на патриоте, комфортно, весело и задорно.
В общем супер, советую, не пожалеете!!!
  • К
    Ксения
    5 ноября 2025
    Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)
    Ездили на экскурсию с гидом Магомедом, очень понравилось, увлекательно было и интересно слушать и смотреть места Бермамыт впервые☺️ спасибо большое! рекомендуем посетить хоть раз в жизни!
  • И
    Ирина
    12 октября 2025
    Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)
    Идеальный день с неидеальной погодой. Спасибо нашему гиду Магомеду (на Pajero) за позитив, любовь к своей земле и интересные диалоги, а также за помощь с фото))
    Идеальный день с неидеальной погодой. Спасибо нашему гиду Магомеду (на Pajero) за позитив, любовь к своей земле и интересные диалоги, а также за помощь с фото))
  • Ч
    Чеволдаева
    12 октября 2025
    Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)
    В этот день гид Магомед был не только праведником, указывающий на путь, но и прекрасным фотографом для всей нашей группы! За что ему огромное спасибо 😊
    Нам повезло не только с гидом, но и погодой, что оставили прекрасные впечатления и эмоции!
    В этот день гид Магомед был не только праведником, указывающий на путь, но и прекрасным фотографом для всей нашей группы! За что ему огромное спасибо 😊
Нам повезло не только с гидом, но и погодой, что оставили прекрасные впечатления и эмоции!
  • Е
    Екатерина
    16 августа 2025
    Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)
    Чудесный тур, чудесная наикрасивейшая Карачаево-Черкессия, плато Бермамыт невероятной красоты! Спасибо гиду Магомеду. Совет дополнительно проехать по Хасаутскому ущелью, волшебные виды ❤️
  • В
    Василий
    15 августа 2025
    Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)
    Первый раз в минеральных водах, впервые посетили экскурсию. Гидом был Магомет. Забрал от отеля вовремя. По дороге прекрасно разговорил участников
    группы, из-за чего в пути была дружная и приятная атмосфера. В пути и на локациях много рассказывал, причем на мой взгляд интересно. Дорогу держал уверенно, и водитель и УАЗ патриот на котором ехали. Если честно поначалу были сомнения что в патриоте будет удобно, но я ехал на заднем ряду и видя по каким дорогам едем радовался что едем на патриоте.
    Виды по пути просто великолепные! Экскурсию рекомендую!

  • О
    Олеся
    7 июля 2025
    Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)
    Ездили большой большой компанией на 2х машинах, гиды Алан и Ислам - прекрасные ребята, отлично знают историю края, рассказали много
    интересного, показали прекрасные локации для фото. Экскурсия прошла весело, с песнями, историями, захватывающими видами и миллионом фото, которые будут напоминать об этой поездке. Плато Бермамыт завораживает, отсюда открываются невероятные виды. Хочется вернуться еще раз:)
    Рекомендую брать теплые вещи, погода меняется очень стремительно - только что было солнце, через 10 минут ты уже стоишь, окутанный облаками, дует ледяной ветер.

    Ездили большой большой компанией на 2х машинах, гиды Алан и Ислам - прекрасные ребята, отлично знаютЕздили большой большой компанией на 2х машинах, гиды Алан и Ислам - прекрасные ребята, отлично знают
  • Л
    Любовь
    30 июня 2025
    Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)
    Гид Мурат прекрасный и пунктуальный человек, маршрут экскурсии проходит по безумно красивым и завораживающим местам. Нас было в группе 5
    человек, было очень комфортно, всех нас забирали из отелей Минеральные Воды-Пятигорск-Ессентуки, даже во время такого трансфера Мурат максимально показывает интересные места и приводит кратную, но содержательную информацию! Вся экскурсия вместе с трансфером у нас проходила с 6.10 до 15.40, меня даже отвезли в аэропорт, что было очень удобно.

    У нас подобралась компания, которая не захотела на мастер-класс по приготовлению хычинов, но были сделаны остановки в двух кафе, где мы смогли попробовать хычины.

    Рекомендую действительно брать с собой тёплую одежду и дождевик и наличие деньги.

    Спасибо Мурату за очень гостеприимную экскурсию, обязательно еще вернусь)

    Гид Мурат прекрасный и пунктуальный человек, маршрут экскурсии проходит по безумно красивым и завораживающим местам. Нас было в группе 5 человек, было очень комфортно, всех нас забирали из отелей Минеральные Воды-Пятигорск-Ессентуки, даже во время такого трансфера Мурат максимально показывает интересные места и приводит кратную, но содержательную информацию! Вся экскурсия вместе с трансфером у нас проходила с 6.10 до 15.40, меня даже отвезли в аэропорт, что было очень удобно.

У нас подобралась компания, которая не захотела на мастер-класс по приготовлению хычинов, но были сделаны остановки в двух кафе, где мы смогли попробовать хычины.

Рекомендую действительно брать с собой тёплую одежду и дождевик и наличие деньги.

Спасибо Мурату за очень гостеприимную экскурсию, обязательно еще вернусь)
  • М
    Максим
    15 июня 2025
    Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)
    мы ехали на крузаке, в то время как все остальные на уазиках, это vip)))
    водитель Арафат опытный, довез с комфортом, не занудствовал, все пожелания в пути были учтены.
    Локации просто супер, виды лучшие из всех возможных, хычины бесподобные. Рекомендую)
  • О
    Ольга
    8 мая 2025
    Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)
    Давно мечтала побывать на Бермамыте)
    Это то место, куда захочется вернуться ещё много раз!
    Большое спасибо водителю Арафату. Большая часть дороги от
    Кисловодска- это как раз бездорожье. И он очень профессионально доставил нас на плато.
    Виды завораживающие. Хочется просто сидеть и смотреть часами на всю мощь Кавказских гор.

  • Э
    Эльмира
    18 марта 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Экскурсию брали 05.03.25г одна из самых эмоциональных и запоминающихся!
    Ездили с Сергеем, он очень интересно рассказывает и отвечает на любые вопросы😍
    успели на всё локации по маршруту до захода солнца, даже в места, где просто хотелось остановиться и любоваться красотой природы
    Сергей нам посоветовал где можно действительно вкусно позавтракать и пообедать(это были лучшие хычины за весь отпуск)
    Мы не ожидали столько позитива за один день,день получился насыщенным 🫶 это лучшая экскурсия

    Экскурсию брали 05.03.25г одна из самых эмоциональных и запоминающихся!
Ездили с Сергеем, он очень интересно рассказывает и отвечает на любые вопросы😍 успели на всё локации по маршруту до захода солнца, даже в места, где просто хотелось остановиться и любоваться красотой природы
Сергей нам посоветовал где можно действительно вкусно позавтракать и пообедать(это были лучшие хычины за весь отпуск)
Мы не ожидали столько позитива за один день,день получился насыщенным 🫶 это лучшая экскурсия
  • К
    Ксения
    12 ноября 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Ездила на экскурсию с гидом Сергеем. Экскурсия прошла замечательно, Сергей очень хороший рассказчик и интересный человек. Было очень интересно, словами
    не передать красоту гор, величество Эльбруса,прекрасная атмосфера горной природы😍Поднялась на снегоходе на уровень 5100 м, просто великолепно. Посетили озеро Гижгит невероятной красоты. По дороге на Эльбрус Сергей показал все красоты Кавказа. Экскурсия прошла на лайте. Спасибо большое! 🙏♥️

    Ездила на экскурсию с гидом Сергеем. Экскурсия прошла замечательно, Сергей очень хороший рассказчик и интересный человек. Было очень интересно, словами не передать красоту гор, величество Эльбруса,прекрасная атмосфера горной природы😍Поднялась на снегоходе на уровень 5100 м, просто великолепно. Посетили озеро Гижгит невероятной красоты. По дороге на Эльбрус Сергей показал все красоты Кавказа. Экскурсия прошла на лайте. Спасибо большое! 🙏♥️
  • Ю
    Юлия
    31 октября 2024
    Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)
    Экскурсия очень впечатлила!!! Гиду Марату огромное спасибо! Всё было на высоте!!! Красивейшие места! Всём советую.
    Экскурсия очень впечатлила!!! Гиду Марату огромное спасибо! Всё было на высоте!!! Красивейшие места! Всём советую.
  • Н
    Наталия
    30 октября 2024
    Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)
    Поездку проводил Мурат на УАЗ Патриот. Скажу сразу - то, что вы увидите стоит каждой потраченой копейки. Такое ощущение, что
    можно рукой достать до белой переливающейся шубы Эльбруса. По дороге из под колёс выбегали куропатки, на линиях ЛЭП сидели орлы, чёрные карачаевские лошадки паслись на фоне верхушки Эльбруса. . Это сказочные виды, просто глазам своим не веришь. . Но хотелось бы, чтобы на сайте чуть более подробно описывали тур. Дело в том, что, если вы не Шумахер, то поездка вам покажется достаточно экстремальной. Мурат, конечно, очень смелый человек и умелый водитель, но не каждый организм выдержит такое бездорожье… И, на всякий случай, в начале экскурсии завозят в кафе перекусить, так вот я бы не рекомендовала. Была рада, что в моём желудке только 50 мл кофе… Людям со слабым вестибулярным аппаратом и пожилым я бы не рекомендовала эту поездку. Но, если вы крепкий и не боитесь, то обеспечите себя потрясающими воспоминаниями и эмоциями.

    Поездку проводил Мурат на УАЗ Патриот. Скажу сразу - то, что вы увидите стоит каждой потраченой копейки. Такое ощущение, что можно рукой достать до белой переливающейся шубы Эльбруса. По дороге из под колёс выбегали куропатки, на линиях ЛЭП сидели орлы, чёрные карачаевские лошадки паслись на фоне верхушки Эльбруса. . Это сказочные виды, просто глазам своим не веришь. . Но хотелось бы, чтобы на сайте чуть более подробно описывали тур. Дело в том, что, если вы не Шумахер, то поездка вам покажется достаточно экстремальной. Мурат, конечно, очень смелый человек и умелый водитель, но не каждый организм выдержит такое бездорожье… И, на всякий случай, в начале экскурсии завозят в кафе перекусить, так вот я бы не рекомендовала. Была рада, что в моём желудке только 50 мл кофе… Людям со слабым вестибулярным аппаратом и пожилым я бы не рекомендовала эту поездку. Но, если вы крепкий и не боитесь, то обеспечите себя потрясающими воспоминаниями и эмоциями.
  • Е
    Екатерина
    18 сентября 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Наша, с супругом спонтанная, первая и невероятная поездка на выходные 😂🙈♥!!!
    Знакомство с Северным Кавказом, городом Кисловодск, а также местным колоритом
    - горы, водопады, реки, равнины, прошло НА УРААА!
    За три дня, за три счастливых и невероятных дня мы не знали покоя))) - всё ходили, ездили, слушали и смотрели. Впечатлений на 💯 процентов и воспоминаний до конца жизни!
    Путешествие к Эльбрусу состоялась! 😍🗻
    Идею подкинула знакомая о поездке на Домбай, и это была цель, на Домбай через живописную дорогу - перевал Гумбаши. Наш гид Рашид поддержал, сказав, что "красоту и море впечатлений - гарантирую!" Канатная дорога, открытые вагонетки и немного пешее восхождение на самую точку - 3200 м. - и для нас это стало личным достижением, СУПЕР!
    Насладились видами, заехали в тебердинский заповедник, полазили по сырным пещерам, попили воду из бурной чистейшей реки Уллу Муруджу, надышались кристально чистым воздухом, вкусили местную кухню!)

    СПАСИБО ОРГАНИЗАТОРУ и отдельно гиду Рашиду за отличный отдых, внимание, пунктуальность, чувства юмора, интересные рассказы с его стороны!
    Осталось много чувств, эмоций от общения и увиденного! 🫶🤗
    Есть желание вернуться и познакомиться с ещё более удивительными местами северного Кавказа!
    P.S. На следующей день мы не смогли удержаться от ещё одной экскурсии, опять же спонтанно, на северный склон Эльбруса - урочище Джилы-су. Если вы ещё там ☝️ не были, СКОРЕЕ НА ВСТРЕЧУ С ЭМОЦИЯМИ! 😉

    Наша, с супругом спонтанная, первая и невероятная поездка на выходные 😂🙈♥!!!Наша, с супругом спонтанная, первая и невероятная поездка на выходные 😂🙈♥!!!Наша, с супругом спонтанная, первая и невероятная поездка на выходные 😂🙈♥!!!Наша, с супругом спонтанная, первая и невероятная поездка на выходные 😂🙈♥!!!Наша, с супругом спонтанная, первая и невероятная поездка на выходные 😂🙈♥!!!Наша, с супругом спонтанная, первая и невероятная поездка на выходные 😂🙈♥!!!Наша, с супругом спонтанная, первая и невероятная поездка на выходные 😂🙈♥!!!Наша, с супругом спонтанная, первая и невероятная поездка на выходные 😂🙈♥!!!Наша, с супругом спонтанная, первая и невероятная поездка на выходные 😂🙈♥!!!Наша, с супругом спонтанная, первая и невероятная поездка на выходные 😂🙈♥!!!
  • Т
    Татьяна
    8 сентября 2024
    Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)
    Это была волшебная поездка с потрясающими видами, красоту которых не передаст ни одно фото, это нужно увидеть вживую. Рекомендую!
    Это была волшебная поездка с потрясающими видами, красоту которых не передаст ни одно фото, это нужно увидеть вживую. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    7 сентября 2024
    Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)
    Сомневались, стоит ли ехать, так как погода в Минеральных Водах была дождливая. В результате поехали и получили потрясающую экскурсию по
    просторам Карачаево-Черкесии! Рекомендую всем! Невзирая на погоду, которая в горах меняется очень быстро. А в Минеральных Водах она может быть абсолютно другой (как в нашем случае и оказалось)! Отдельное огромное спасибо нашему гиду Асхаду, благодаря водительскому профессионализму которого поездка по горным дорогам прошла комфортно.

  • Д
    Дарья
    23 августа 2024
    Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)
    Просто замечательная экскурсия!! Гид Станислав - мастер своего дела! Все гости остались в восторге и от видов, открывающихся во время экскурсии и от подачи материала гидом.
    За незабываемыми впечатлениями точно сюда!
    Просто замечательная экскурсия!! Гид Станислав - мастер своего дела! Все гости остались в восторге и от видов, открывающихся во время экскурсии и от подачи материала гидом.
За незабываемыми впечатлениями точно сюда!
  • А
    Александр
    11 августа 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Очень понравилось, водитель-гид Александр очень интересно все рассказывал. Вернулись довольные.
  • Н
    Наталья
    3 августа 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    5 из 5! При бронировании экскурсии Андрей ответил на все вопросы, вежливый, приятный в общении. На экскурсии у нас был
    гид Алексей, просто замечательный!!! Всю дорогу рассказывал, показывал, подробно объяснял по маршруту все детали. Хотели с ними и на другую экскурсию, но ближайшие даты были заняты, а там уже улетали мы…

Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в декабре 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 4480 до 16 800 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
