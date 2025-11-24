читать дальше

- горы, водопады, реки, равнины, прошло НА УРААА!

За три дня, за три счастливых и невероятных дня мы не знали покоя))) - всё ходили, ездили, слушали и смотрели. Впечатлений на 💯 процентов и воспоминаний до конца жизни!

Путешествие к Эльбрусу состоялась! 😍🗻

Идею подкинула знакомая о поездке на Домбай, и это была цель, на Домбай через живописную дорогу - перевал Гумбаши. Наш гид Рашид поддержал, сказав, что "красоту и море впечатлений - гарантирую!" Канатная дорога, открытые вагонетки и немного пешее восхождение на самую точку - 3200 м. - и для нас это стало личным достижением, СУПЕР!

Насладились видами, заехали в тебердинский заповедник, полазили по сырным пещерам, попили воду из бурной чистейшей реки Уллу Муруджу, надышались кристально чистым воздухом, вкусили местную кухню!)



СПАСИБО ОРГАНИЗАТОРУ и отдельно гиду Рашиду за отличный отдых, внимание, пунктуальность, чувства юмора, интересные рассказы с его стороны!

Осталось много чувств, эмоций от общения и увиденного! 🫶🤗

Есть желание вернуться и познакомиться с ещё более удивительными местами северного Кавказа!

P.S. На следующей день мы не смогли удержаться от ещё одной экскурсии, опять же спонтанно, на северный склон Эльбруса - урочище Джилы-су. Если вы ещё там ☝️ не были, СКОРЕЕ НА ВСТРЕЧУ С ЭМОЦИЯМИ! 😉