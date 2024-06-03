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в пути и о тех местах, куда держали путь. Завтрак был с видом на горы, очень вкусно и атмосферно - горный чай отдельная любовь. Асхат купил нам заранее билеты на канатную дорогу, за, что отдельное спасибо, был очень внимательным и доброжелательным, видно, что он любит свою работу и свои родные края. с Домбаем случилась особая любовь, если вы сомневаетесь ехать или нет, то однозначно надо. Времени было достаточно на посещение всех локаций, не было суеты, что также плюс, можно было насладиться в полной мере. Ужин был у местных жителей - очень приятная и добрая семья, осталось приятное и теплое впечатление. Также нам очень повезло с компаний - Алина и Миша спасибо, с вами были круто! По итогу мы выбрали 3 экскурсии у Анастасии - и хочу отметить, что все прошло на высшем уровне, очень приятная и ответственная девушка! Спасибо за яркие эмоции! От души рекомендуем!