Увидеть самое главное в Минеральных Водах

Найдено 9 экскурсий в категории «Самое главное» в Минеральных Водах, цены от 4 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия в Домбай: от перевала Гум-Баши до Шоанинского храма
Вас ждет увлекательное путешествие из Минеральных Вод в волшебный Домбай с захватывающими видами и уникальными достопримечательностями
Начало: В удобном вам месте в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
58754 700 за человека
Из Минвод - на Эльбрус
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
10 отзывов
Из Минвод - на Эльбрус: горы, озера, водопады и национальная кухня
Путешествие на Эльбрус из Минеральных Вод: горные озёра, водопады и национальная кухня ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 200 за человека
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
Позвольте себе уникальное автопутешествие на Домбай из Минеральных Вод. Вас ждут перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и озеро Кара-Кёль
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 400 за человека
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Минеральных вод. Горы в сердце, а сердце - в горах
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие в сердце Кавказа: Приэльбрусье и его тайны
Завораживающая экскурсия в Приэльбрусье: поляна Эммануэля, водопады и закат с видом на Эльбрус
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3500031 500 за всё до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск
Откройте для себя красоты Кавказа с комфортным трансфером и увлекательной экскурсией уже в день прилета
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
89998 100 за всё до 4 чел.
3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Пятигорск с обедом и экскурсией
Приезжайте в Пятигорск с комфортом: встреча в аэропорту, вкусный обед и захватывающая экскурсия по городу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 500 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай + джип-тур
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
Трансфер с экскурсией: Минеральные Воды - Домбай, джип-тур
Индивидуальный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай с уникальным джип-туром по живописным местам
Начало: В аэропорту Минеральные Воды
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
20 500 за всё до 6 чел.
Из аэропорта Минеральных Вод - в Домбай: экскурсия-трансфер
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Экскурсионный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай: путешествие по Кавказу
Путешествие из аэропорта Минеральные Воды в Домбай превратится в захватывающее приключение с экскурсиями по уникальным местам Северного Кавказа
Начало: в аэропорту Минеральных Вод
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Минвод
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Минвод
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 390 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
    Нам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал о районах, которые мы проезжали
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    в пути и о тех местах, куда держали путь. Завтрак был с видом на горы, очень вкусно и атмосферно - горный чай отдельная любовь. Асхат купил нам заранее билеты на канатную дорогу, за, что отдельное спасибо, был очень внимательным и доброжелательным, видно, что он любит свою работу и свои родные края. с Домбаем случилась особая любовь, если вы сомневаетесь ехать или нет, то однозначно надо. Времени было достаточно на посещение всех локаций, не было суеты, что также плюс, можно было насладиться в полной мере. Ужин был у местных жителей - очень приятная и добрая семья, осталось приятное и теплое впечатление. Также нам очень повезло с компаний - Алина и Миша спасибо, с вами были круто! По итогу мы выбрали 3 экскурсии у Анастасии - и хочу отметить, что все прошло на высшем уровне, очень приятная и ответственная девушка! Спасибо за яркие эмоции! От души рекомендуем!

    Нам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал о
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
    Идеально! За такую низкую цену такой плотный маршрут. Всего 6 чел в группе, никого ждать не приходилось и очень повезло
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    с погодой. Особых доплат нет, виды самые прекрасные Гид Марат просто лучший! С прекрасным чувством юмора, очень интересно рассказывал Александра всегда отвечала на любые вопросы и даже получилось перенести запланированную дату Спасибо большое да удивительную поездку!

  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
    Интересная экскурсия, маршрут насыщенный, много всего успели посмотреть. Водитель очень старался нам все показать, рассказать. Группа небольшая, 6 человек, это мне тоже понравилось. Если бы ещё был экскурсовод отдельно, то было бы просто супер.
  • А
    Алина
    29 мая 2024
    Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
    Это настолько сказочная поездка, что бы и не уезжала. Это такая мощь, это безумная красота, и невероятный воздух. Спасибо Анастасии,
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    за напоминание о то что нужно туда поехать) Спасибо огромное гиду-водителю, это невероятная любовь к людям и к своему делу. Осталось еще очень много мест, теперь знаю с кем поеду

    Это настолько сказочная поездка, что бы и не уезжала. Это такая мощь, это безумная красота, иЭто настолько сказочная поездка, что бы и не уезжала. Это такая мощь, это безумная красота, иЭто настолько сказочная поездка, что бы и не уезжала. Это такая мощь, это безумная красота, иЭто настолько сказочная поездка, что бы и не уезжала. Это такая мощь, это безумная красота, иЭто настолько сказочная поездка, что бы и не уезжала. Это такая мощь, это безумная красота, иЭто настолько сказочная поездка, что бы и не уезжала. Это такая мощь, это безумная красота, иЭто настолько сказочная поездка, что бы и не уезжала. Это такая мощь, это безумная красота, и
  • А
    Алина
    24 мая 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
    Самые замечательные впечатления от авто путешествия на Домбай. Прекрасная организация поездки, комфортный автомобиль, очень внимательный, ответственный сопровождающий. Сами места поражают своей красотой,
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    фото не передают всех впечатлений. Поездка спланирована очень грамотно, большое количество локаций, остановок, так что не устаешь от пути в машине. Взяли на обед вкуснейшую форель с овощами. Обед на берегу горной реки. С собой купила горный чай. Благодарю организаторов! Поездку рекомендую!!!

    Самые замечательные впечатления от авто путешествия на ДомбайСамые замечательные впечатления от авто путешествия на ДомбайСамые замечательные впечатления от авто путешествия на ДомбайСамые замечательные впечатления от авто путешествия на ДомбайСамые замечательные впечатления от авто путешествия на Домбай
  • А
    Александр
    22 мая 2024
    Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Минеральных вод. Горы в сердце, а сердце - в горах
    Отличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла свои коррективы и мы застали
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    все времена года, поездка стала более атмосферней. Единственное разочарование не увидели Эльбрус ближе. Семён отлично знает местность и историю этих мест. Маршрут помимо красивых видов сопровождался интересными историями и разговорами. На поляну Эммануэля не попали из-за снега но компенсировали заездом на ферму альпак.

    Отличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла свои
  • А
    Арина
    13 мая 2024
    Из Минвод - на Эльбрус
    Хорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, но это значит, что ещё вернёмся! Еда в кафе вкусная. Спасибо большое за эмоции!!!
    Хорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, но
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Из Минвод - на Эльбрус
    Ребята, путешествуйте с Tripster! Впервые оказались в КМВ, решили сделать небольшую перезагрузку перед сдачей ЕГЭ в праздничные выходные. Смотрели много предложений,
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    но выбрали программу Tripster «Из Минвод на Эльбрус» И не прогадали!!! Программа полностью совпадает с описанием: комфортный транспорт, эрудированный, с чувством юмора гид Далхат, вкусная кухня, прекрасные локации и хорошая компания (нас было 8 человек) Огромное спасибо организаторам и отдельно нашему терпеливому гиду Далхату! Обязательно вернемся снова!

    Ребята, путешествуйте с Tripster!Ребята, путешествуйте с Tripster!Ребята, путешествуйте с Tripster!Ребята, путешествуйте с Tripster!
  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Из Минвод - на Эльбрус
    Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!
    Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!
  • А
    Андрей
    1 мая 2024
    Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
    Все очень понравилось. Павел отлично провел экскурсию, не подгонял, показал интересные места по пути. Сделали много классных фото

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Самое главное»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
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Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  3. Гижгит
  4. Самое главное
  5. Плато Бермамыт
  6. Приэльбрусье
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
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  10. Грот Дианы
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июне 2024
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