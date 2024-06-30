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знает "секретные тропы", и вы сможете в этом убедиться лично, если в пути вам повстречаются иные машины с туристами, т. к. потом, видя куда едут они и видя, куда едете вы, вы поймёте, что то, что выбирает для вас Сергей откроет НАИЛУЧШИЕ виды! За свою поездку мы посетили несколько водопадов, подружились с сусликами, посмотрели на открывшийся в распогодье Эльбрус и на затянутые, буквально обнятые пушистыми облаками горные массивы, также мы прокатились по очень крутому серпантину, посмотрели на горы-аватары, увидели "Лик Смотрителя Гор", побывали на невероятной смотровой площадке с видом на горы Бандиты, узнали историю этих мест и даже получили возможность искупаться в лечебных водах, перед этим попробовав несколько видов нарзанов и даже набрав бутылочку с собой, для профилактики;) Безусловно рекомендую ❤️