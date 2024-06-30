1 чел.
По популярности
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
Погрузитесь в красоты Кабардино-Балкарии! В программе: Язык Тролля, Голубое озеро, Черекская теснина, термальные источники и замок Шато-Эркен
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:15
8 июля в 06:15
63525 400₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Путешествие к Эльбрусу: уникальные места Минеральных Вод
Встречайте Эльбрус и красоты Кавказа в мини-группе. Подъем на канатке, легенды озера Гижгит и величие Чегета
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:45
8 июля в 06:45
58744 700₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
Путешествие к плато Бермамыт из Минеральных Вод в мини-группе. Восхитительные виды Кавказа, свежий воздух и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:45
8 июля в 06:45
58754 700₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
13 часов
Путешествие по Северной Осетии: от Кармадона до Даргавса
Откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю древних крепостей и уникальные традиции кулинарии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
65005 525₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Популярное предложение
Экскурсия в Домбай: незабываемое приключение в сердце Кавказа
Откройте мир кавказских гор с эксклюзивной экскурсией в Домбай, полной впечатлений и красоты
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:00
1850017 575₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
Позвольте себе уникальное автопутешествие на Домбай из Минеральных Вод. Вас ждут перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и озеро Кара-Кёль
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
55004 400₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
В Северной Осетии вас ждут живописные пейзажи и богатое историческое наследие. Погрузитесь в атмосферу древних легенд и современных арт-объектов
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
8 июля в 06:15
75006 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия в Домбай: от перевала Гум-Баши до Шоанинского храма
Вас ждет увлекательное путешествие из Минеральных Вод в волшебный Домбай с захватывающими видами и уникальными достопримечательностями
Начало: В удобном вам месте в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:15
8 июля в 06:15
58754 700₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
Путешествие по живописным местам Северного Приэльбрусья. Увидите водопады, минеральные источники, альпийские луга и Эльбрус. Комфортный транспорт и гид-водитель
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:30
8 июля в 06:15
58754 700₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск
Откройте для себя красоты Кавказа с комфортным трансфером и увлекательной экскурсией уже в день прилета
Начало: По договоренности
12 июля в 06:00
14 июля в 06:00
89998 100₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в сердце Кавказа: Приэльбрусье и его тайны
Завораживающая экскурсия в Приэльбрусье: поляна Эммануэля, водопады и закат с видом на Эльбрус
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
3500033 250₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Шоанинский храм и Тебердинский заповедник
Приглашаем в увлекательное путешествие по Кавказским горам с посещением уникальных и живописных мест
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2500017 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
5 часов
Треккинг на гору Змейка и фотосессия
Подняться на вершину горы, полюбоваться панорамой Минеральных Вод и получить фото на память
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
80005 600₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
Из Минеральных Вод - в Верхнюю Балкарию, к «Языку Тролля» и термальным источникам
Провести день среди могучих гор, древних башен и минеральных источников
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:30
от 1650014 850₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия30 июня 2024Очень понравилась поездка! Невероятные виды, особенно красив язык тролля и путь к нему. Вообще весь путь красив, и невозможно оторваться
- ЭЭльвина27 июня 2024Всё прошло отлично. Заехали на все дополнительные места куда можно было. Получилась очень обширная экскурсия. Не хватает места чтобы загрузить все фотографии 😅
- ООлег27 июня 2024Отличная экскурсия с отличным гидом. Роман показал места, не входящие в маршрут, дополнил те что входили. Остались в восторге
- ЕЕвгения25 июня 2024Сегодня ездили на экскурсию, все очень понравилось, гид отличный,забрали вовремя, локации-топ,автомобиль комфортный. Спасибо вам большое!!!)
- ООксана25 июня 2024Экскурсия на Домбай незабываема! Гид- водитель Далхат выдал нам много полезной и увлекательной информации. В группе собрались прекрасные люди со всех уголков России. Всем спасибо. Ещё не раз вернёмся на Домбай.
- ННадежда18 июня 2024Отличная, насыщенная экскурсия, проходит легко и комфортно. Виды просто шикарные!
- ААлена13 июня 2024Бесконечно красиво. Все в зелени. Организатор подстроился под погоду и мы смогли проехать весь маршрут без заминок.
- ИИрина13 июня 2024Одним слово, красота. Непередаваемые эмоции, прекрасные виды. Хорошая организация.
- ААнастасия7 июня 2024Отличная поездка! Данный маршрут не зря считается самым красивым в России и одним из самых красивых в Европе! Гид Сергей
- ААнастасия6 июня 2024Живописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали не только на основном маршруте,
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Со скидкой»
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