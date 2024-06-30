Экскурсии со скидкой в Минеральных Водах 30%

Найдено 14 экскурсий в категории «Со скидкой» в Минеральных Водах, цены от 4 400 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
24 отзыва
Популярное предложение
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
Погрузитесь в красоты Кабардино-Балкарии! В программе: Язык Тролля, Голубое озеро, Черекская теснина, термальные источники и замок Шато-Эркен
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:15
8 июля в 06:15
63525 400 за человека
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
34 отзыва
Путешествие к Эльбрусу: уникальные места Минеральных Вод
Встречайте Эльбрус и красоты Кавказа в мини-группе. Подъем на канатке, легенды озера Гижгит и величие Чегета
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:45
8 июля в 06:45
58744 700 за человека
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
21 отзыв
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
Путешествие к плато Бермамыт из Минеральных Вод в мини-группе. Восхитительные виды Кавказа, свежий воздух и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:45
8 июля в 06:45
58754 700 за человека
Лучшие места Северной Осетии (из Минеральных Вод)
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
13 часов
5 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: от Кармадона до Даргавса
Откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю древних крепостей и уникальные традиции кулинарии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
65005 525 за человека
В Домбай по незабываемому маршруту
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия в Домбай: незабываемое приключение в сердце Кавказа
Откройте мир кавказских гор с эксклюзивной экскурсией в Домбай, полной впечатлений и красоты
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:00
1850017 575 за всё до 7 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
Позвольте себе уникальное автопутешествие на Домбай из Минеральных Вод. Вас ждут перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и озеро Кара-Кёль
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
55004 400 за человека
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
В Северной Осетии вас ждут живописные пейзажи и богатое историческое наследие. Погрузитесь в атмосферу древних легенд и современных арт-объектов
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
8 июля в 06:15
75006 000 за человека
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
8 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия в Домбай: от перевала Гум-Баши до Шоанинского храма
Вас ждет увлекательное путешествие из Минеральных Вод в волшебный Домбай с захватывающими видами и уникальными достопримечательностями
Начало: В удобном вам месте в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:15
8 июля в 06:15
58754 700 за человека
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
7 отзывов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
Путешествие по живописным местам Северного Приэльбрусья. Увидите водопады, минеральные источники, альпийские луга и Эльбрус. Комфортный транспорт и гид-водитель
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:30
8 июля в 06:15
58754 700 за человека
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск
Откройте для себя красоты Кавказа с комфортным трансфером и увлекательной экскурсией уже в день прилета
Начало: По договоренности
12 июля в 06:00
14 июля в 06:00
89998 100 за всё до 4 чел.
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Минеральных вод. Горы в сердце, а сердце - в горах
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие в сердце Кавказа: Приэльбрусье и его тайны
Завораживающая экскурсия в Приэльбрусье: поляна Эммануэля, водопады и закат с видом на Эльбрус
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
3500033 250 за всё до 4 чел.
Джип-тур в Домбай из Минвод
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Шоанинский храм и Тебердинский заповедник
Приглашаем в увлекательное путешествие по Кавказским горам с посещением уникальных и живописных мест
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2500017 500 за всё до 4 чел.
Треккинг на гору Змейка и фотосессия
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
5 часов
Треккинг на гору Змейка и фотосессия
Подняться на вершину горы, полюбоваться панорамой Минеральных Вод и получить фото на память
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
80005 600 за всё до 3 чел.
Из Минеральных Вод - в Верхнюю Балкарию, к «Языку Тролля» и термальным источникам
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
Из Минеральных Вод - в Верхнюю Балкарию, к «Языку Тролля» и термальным источникам
Провести день среди могучих гор, древних башен и минеральных источников
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:30
от 1650014 850 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    30 июня 2024
    Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
    Очень понравилась поездка! Невероятные виды, особенно красив язык тролля и путь к нему. Вообще весь путь красив, и невозможно оторваться
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    от проплывающих в окне гор с шапками облаков, пасущихся лошадей, орлов, парящих в небе…. Также очень понравилась национальная еда и свежие фрукты в местах, куда нас завозили. Большое спасибо гиду Владимиру за то, что останавливался в живописных локациях, когда мы его просили, не подгонял, давал время насладиться видами. Понравилось, что экскурсия довольно гибкая, и можно пожертвовать временем на одной точке, чтобы подольше побыть на другой (если вся группа согласна)). Единственное, от гида хотелось бы услышать больше легенд, обычаев, историй о местах и народах…

    Очень понравилась поездка! Невероятные виды, особенно красив язык тролля и путь к нему. Вообще весь путьОчень понравилась поездка! Невероятные виды, особенно красив язык тролля и путь к нему. Вообще весь путьОчень понравилась поездка! Невероятные виды, особенно красив язык тролля и путь к нему. Вообще весь путьОчень понравилась поездка! Невероятные виды, особенно красив язык тролля и путь к нему. Вообще весь путьОчень понравилась поездка! Невероятные виды, особенно красив язык тролля и путь к нему. Вообще весь путь
  • Э
    Эльвина
    27 июня 2024
    В Домбай по незабываемому маршруту
    Всё прошло отлично. Заехали на все дополнительные места куда можно было. Получилась очень обширная экскурсия. Не хватает места чтобы загрузить все фотографии 😅
    Всё прошло отлично. Заехали на все дополнительные места куда можно было. Получилась очень обширная экскурсия. НеВсё прошло отлично. Заехали на все дополнительные места куда можно было. Получилась очень обширная экскурсия. НеВсё прошло отлично. Заехали на все дополнительные места куда можно было. Получилась очень обширная экскурсия. НеВсё прошло отлично. Заехали на все дополнительные места куда можно было. Получилась очень обширная экскурсия. НеВсё прошло отлично. Заехали на все дополнительные места куда можно было. Получилась очень обширная экскурсия. НеВсё прошло отлично. Заехали на все дополнительные места куда можно было. Получилась очень обширная экскурсия. НеВсё прошло отлично. Заехали на все дополнительные места куда можно было. Получилась очень обширная экскурсия. НеВсё прошло отлично. Заехали на все дополнительные места куда можно было. Получилась очень обширная экскурсия. НеВсё прошло отлично. Заехали на все дополнительные места куда можно было. Получилась очень обширная экскурсия. НеВсё прошло отлично. Заехали на все дополнительные места куда можно было. Получилась очень обширная экскурсия. Не
  • О
    Олег
    27 июня 2024
    Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
    Отличная экскурсия с отличным гидом. Роман показал места, не входящие в маршрут, дополнил те что входили. Остались в восторге
    Отличная экскурсия с отличным гидом. Роман показал места, не входящие в маршрут, дополнил те что входили. Остались в восторге
  • Е
    Евгения
    25 июня 2024
    Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
    Сегодня ездили на экскурсию, все очень понравилось, гид отличный,забрали вовремя, локации-топ,автомобиль комфортный. Спасибо вам большое!!!)
  • О
    Оксана
    25 июня 2024
    Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
    Экскурсия на Домбай незабываема! Гид- водитель Далхат выдал нам много полезной и увлекательной информации. В группе собрались прекрасные люди со всех уголков России. Всем спасибо. Ещё не раз вернёмся на Домбай.
  • Н
    Надежда
    18 июня 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
    Отличная, насыщенная экскурсия, проходит легко и комфортно. Виды просто шикарные!
  • А
    Алена
    13 июня 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
    Бесконечно красиво. Все в зелени. Организатор подстроился под погоду и мы смогли проехать весь маршрут без заминок.
    Бесконечно красиво. Все в зелени. Организатор подстроился под погоду и мы смогли проехать весь маршрут без заминокБесконечно красиво. Все в зелени. Организатор подстроился под погоду и мы смогли проехать весь маршрут без заминок
  • И
    Ирина
    13 июня 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
    Одним слово, красота. Непередаваемые эмоции, прекрасные виды. Хорошая организация.
    Одним слово, красота. Непередаваемые эмоции, прекрасные виды. Хорошая организация
  • А
    Анастасия
    7 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
    Отличная поездка! Данный маршрут не зря считается самым красивым в России и одним из самых красивых в Европе! Гид Сергей
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    знает "секретные тропы", и вы сможете в этом убедиться лично, если в пути вам повстречаются иные машины с туристами, т. к. потом, видя куда едут они и видя, куда едете вы, вы поймёте, что то, что выбирает для вас Сергей откроет НАИЛУЧШИЕ виды! За свою поездку мы посетили несколько водопадов, подружились с сусликами, посмотрели на открывшийся в распогодье Эльбрус и на затянутые, буквально обнятые пушистыми облаками горные массивы, также мы прокатились по очень крутому серпантину, посмотрели на горы-аватары, увидели "Лик Смотрителя Гор", побывали на невероятной смотровой площадке с видом на горы Бандиты, узнали историю этих мест и даже получили возможность искупаться в лечебных водах, перед этим попробовав несколько видов нарзанов и даже набрав бутылочку с собой, для профилактики;) Безусловно рекомендую ❤️

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
    Живописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали не только на основном маршруте,
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    но и на необязательных локациях. Не смотря на то, что было заявлено, что поездка не предполагает экскурсионной (рассказ) части, от гида мы все равно услышали много интересного, к тому же Алим, наш гид, умеет отлично поддержать и обычную беседу и настроение. Физически данная поездка может быть тяжеловата - здесь 70 км по бездорожью, а также высокие горы и холмы, и если вы желаете забраться повыше и посмотреть на все с высоты птичьего полета и с разных ракурсов, придется немного поднапрячься:) За поездку мы устали, но это того стоило! ❤️ Любителям острых ощущений данная поездка подойдёт тоже, в пути вы встретите несколько экстремальных участков, которые сможете посетить по своему желанию!

    Живописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали не

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
  2. Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
  3. Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
  4. Лучшие места Северной Осетии (из Минеральных Вод)
  5. В Домбай по незабываемому маршруту
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Плато Бермамыт
  5. Самое главное
  6. Приэльбрусье
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
  9. Парк Цветник
  10. Грот Дианы
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июле 2024
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