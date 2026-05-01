Мы организуем для вас комфортный трансфер к подножию Эльбруса с остановками в самых живописных местах. Прежде чем добраться до самой высокой горы Европы, вы увидите Баксанское ущелье — и прогуляетесь среди отвесных скал. Отдохнёте от городской суеты на берегу озера Гижгит. Побываете у Бадаевского водопада и на Поляне нарзанов. А водитель позаботится, чтобы путешествие прошло безопасно.

Описание трансфер

Встреча и отправление

Вас встретит водитель у аэропорта или вокзала Минеральных Вод. Комфортабельный автомобиль премиум-класса будет готов к выезду сразу.

Первая остановка — Баксанское ущелье

Через 2–3 часа после отправления остановимся у знаменитого Баксанского ущелья. Вы пройдёте вдоль живописной реки Баксан, полюбуетесь высокими отвесными стенами гор и услышите шум быстрых потоков воды.

Вторая остановка — озеро Гижгит

Следующая важная точка маршрута — озеро Гижгит, окружённое густым лесом и горами. Удивительная прозрачность воды, отражение склонов и тишина вокруг создают атмосферу умиротворённости и покоя.

Третья остановка — Байдаевский водопад

Он небольшой, но обладает особой привлекательностью благодаря чистоте воды и красивой окружающей природе.

Четвёртая остановка — Поляна нарзанов

Знаменитый курортный район вблизи Кисловодска. Здесь можно принять ванны с горячей минеральной водой, богатой полезными веществами, расслабиться и зарядиться позитивом.

Финальная точка — Эльбрус

Водитель доставит вас прямо к началу пешеходного маршрута на гору. Отсюда открывается фантастический вид на вершины, ледники и панорамы Большого Кавказа.

