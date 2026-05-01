А по пути - горы, озёра и минеральные источники Северного Кавказа
Мы организуем для вас комфортный трансфер к подножию Эльбруса с остановками в самых живописных местах.
Прежде чем добраться до самой высокой горы Европы, вы увидите Баксанское ущелье — и прогуляетесь среди отвесных скал. Отдохнёте от городской суеты на берегу озера Гижгит. Побываете у Бадаевского водопада и на Поляне нарзанов. А водитель позаботится, чтобы путешествие прошло безопасно.
Описание трансфер
Встреча и отправление
Вас встретит водитель у аэропорта или вокзала Минеральных Вод. Комфортабельный автомобиль премиум-класса будет готов к выезду сразу.
Первая остановка — Баксанское ущелье
Через 2–3 часа после отправления остановимся у знаменитого Баксанского ущелья. Вы пройдёте вдоль живописной реки Баксан, полюбуетесь высокими отвесными стенами гор и услышите шум быстрых потоков воды.
Вторая остановка — озеро Гижгит
Следующая важная точка маршрута — озеро Гижгит, окружённое густым лесом и горами. Удивительная прозрачность воды, отражение склонов и тишина вокруг создают атмосферу умиротворённости и покоя.
Третья остановка — Байдаевский водопад
Он небольшой, но обладает особой привлекательностью благодаря чистоте воды и красивой окружающей природе.
Четвёртая остановка — Поляна нарзанов
Знаменитый курортный район вблизи Кисловодска. Здесь можно принять ванны с горячей минеральной водой, богатой полезными веществами, расслабиться и зарядиться позитивом.
Финальная точка — Эльбрус
Водитель доставит вас прямо к началу пешеходного маршрута на гору. Отсюда открывается фантастический вид на вершины, ледники и панорамы Большого Кавказа.
Организационные детали
Для удобства наших гостей мы предоставляем автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz Viano/Vito, Toyota Alphard или аналогичные
В салоне есть кондиционер, Wi-Fi, зарядки USB и детские кресла (при необходимости)
На каждой локации у вас будет свободное время — тайминг зависит от вашего темпа и обсуждается индивидуально
Вас встречу я или другой гид-водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У выхода из терминала аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 718 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
