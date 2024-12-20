Приглашаю вас в однодневную поездку к самой высокой точке России и Европы — Эльбрусу. Мы посетим красивейшее горное озеро Гижгит, проедем по живописному Баксанскому ущелью и попробуем целебный нарзан прямо из источника. В конце путешествия нас ждет подъем по канатной дороге на Эльбрус на высоту 3500 метров, а еще незабываемые пейзажи, чистейший горный воздух и ощущение полной свободы.

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Описание экскурсии

Ранним утром (в 7-9 часов) мы выезжаем из Минеральных Вод от места вашего проживания. И отправляемся в однодневное путешествие до Эльбруса и обратно.

Былымские озера (Гижгит). Полюбуемся красотой двух чистейших озер в окружении альпийских лесов. Спокойствие бирюзово-изумрудной воды, чистый воздух и извилистые горные панорамы наполнят душу покоем и умиротворением.

Баксанское ущелье и поляна Нарзанов. Держим путь к Эльбрусу, проезжая вдоль красочного ущелья. По разным сторонам дороги расположены отвесные скалы, местами они сужаются и как будто упираются в небо, а мы мчимся по дну — как в красивом фильме. По пути сделаем остановку на поляне Нарзанов, где вы сможете попробовать целебную воду из источников.

Поляны Чегет и Азау: подъем на Эльбрус. И вот мы высоко-высоко в горах — 2350 метров на землей, у самого подножия Эльбруса. От поляны Азау по канатной дороге поднимемся до знаменитой станции «Мир» на высоту 3500 метров, где перед вашими глазами развернутся завораживающие панорамы Эльбруса и Главного Кавказского хребта. Вдохните поглубже и не забудьте о фото на память. Вы на вершине мира.

Организационные детали