Путешествие к самой высокой точке Европы из Мин. Вод: величественный Эльбрус и озеро Гижгит

Промчаться по дну ущелья и зарядиться энергией гор на одной из вершин Эльбруса
Приглашаю вас в однодневную поездку к самой высокой точке России и Европы — Эльбрусу.

Мы посетим красивейшее горное озеро Гижгит, проедем по живописному Баксанскому ущелью и попробуем целебный нарзан прямо из источника.

В конце путешествия нас ждет подъем по канатной дороге на Эльбрус на высоту 3500 метров, а еще незабываемые пейзажи, чистейший горный воздух и ощущение полной свободы.
Путешествие к самой высокой точке Европы из Мин. Вод: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
Путешествие к самой высокой точке Европы из Мин. Вод: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
Путешествие к самой высокой точке Европы из Мин. Вод: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
Ближайшие даты:
20
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Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Ранним утром (в 7-9 часов) мы выезжаем из Минеральных Вод от места вашего проживания. И отправляемся в однодневное путешествие до Эльбруса и обратно.

Былымские озера (Гижгит). Полюбуемся красотой двух чистейших озер в окружении альпийских лесов. Спокойствие бирюзово-изумрудной воды, чистый воздух и извилистые горные панорамы наполнят душу покоем и умиротворением.

Баксанское ущелье и поляна Нарзанов. Держим путь к Эльбрусу, проезжая вдоль красочного ущелья. По разным сторонам дороги расположены отвесные скалы, местами они сужаются и как будто упираются в небо, а мы мчимся по дну — как в красивом фильме. По пути сделаем остановку на поляне Нарзанов, где вы сможете попробовать целебную воду из источников.

Поляны Чегет и Азау: подъем на Эльбрус. И вот мы высоко-высоко в горах — 2350 метров на землей, у самого подножия Эльбруса. От поляны Азау по канатной дороге поднимемся до знаменитой станции «Мир» на высоту 3500 метров, где перед вашими глазами развернутся завораживающие панорамы Эльбруса и Главного Кавказского хребта. Вдохните поглубже и не забудьте о фото на память. Вы на вершине мира.

Организационные детали

  • Наденьте удобную обувь и возьмите с собой теплую одежду (в горах может быть прохладно). Также пригодятся вода и легкий перекус.
  • В дороге вам понадобятся документы (паспорта, свидетельства о рождении детей)
  • В кафе на поляне Азау вы сможете попробовать блюда местной кухни (оплачивается дополнительно)
  • Подъем по канатной дороге оплачивается дополнительно – 2000 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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