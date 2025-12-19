Мои заказы

Трансфер из Минеральных Вод по всем горнолыжным курортам Кавказа

Всё о курортах, склонах и кавказской кухне по дороге из аэропорта
Забудьте о сложностях с заказом такси или групповых шаттлах. Наша задача — превратить дорогу из аэропорта в начало вашего приключения на Кавказе. На комфортабельном внедорожнике мы доставим вас прямо к подъёмникам выбранного курорта.

Пристегнитесь — и с первых минут встречи начните знакомство с горами, склонами и гостеприимством Кавказа.
Описание трансфер

Маршрут строится под ваши планы — в зависимости от того, какой курорт вы выбрали:

  • Эльбрус и Чегет
  • Домбай
  • Архыз или Цей
  • Ведучи
  • Армхи

В нашей команде не просто водители, а аттестованные гиды. Пока за окном мелькают кавказские пейзажи, вы узнаете то, чего не найдёте в путеводителях. Гид расскажет:

  • какие из местных блюд стоит попробовать в первую очередь
  • где их готовят лучше всего
  • какая местная экзотика стоит внимания

Кроме того, вы узнаете, чем заняться вечером или в день без катания: где искать уютные кафе с видом, живописные маршруты для прогулок или места с особой атмосферой.

Организационные детали

  • Автомобиль KIA Mohave 2010 года выпуска (7 мест) или аналогичный. Есть бустер для детей
  • При бронировании нужно указать: номер рейса, дату и время прибытия по расписанию, количество человек, направление
  • Если ваш рейс задержат, не проблема. Водитель отследит актуальную информацию и приедет вовремя
  • По договорённости организуем еду и напитки, что немаловажно после долгого перелёта

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту города Минеральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 1018 туристов
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше
читать дальше

жить на свежем воздухе у подножия великолепных гор, чем в душном мегаполисе. Я люблю свою родину и хочу поделиться с вами частичкой этой любви. Я и мои коллеги станут вашими проводниками, гидами и просто приятными собеседниками. До встречи!

Все экскурсии в Минеральных Водах