1 день

Поход в Терскольское ущелье

Встреча группы в Минеральных Водах в 10 часов утра, трансфер в Баксанское ущелье в поселок Терскол, высота 2100 метров.

Заселяемся в гостиницу или кемпинг, согласно выбранным условиям размещения.

Поход в ущелье Терскол начинается с грунтовой дороги, идущей вдоль реки, которая то удаляется от дороги, то приближается к ней.

Привал делаем у гостевого дома Баракат, фотографируемся на качелях на фоне скал, ледников и красивых видов Главного Кавказского хребта.

Дальше дорога переходит в тропу, идём вверх по ущелью ещё около часа.

Проходим родник с чистой холодной водой и по валу древней морены поднимаемся к мостику на смотровую площадку, с которой виден водопад Терскол.

Набор высоты 600 метров, продолжительность 2-3 часа вверх, 1 час 30 минут вниз.

Вечером знакомство с группой, лекция «Как одеваться в горах».

Ужин.