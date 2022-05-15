Встреча группы в Минеральных Водах в 10 часов утра, трансфер в Баксанское ущелье в поселок Терскол, высота 2100 метров.
Заселяемся в гостиницу или кемпинг, согласно выбранным условиям размещения.
Поход в ущелье Терскол начинается с грунтовой дороги, идущей вдоль реки, которая то удаляется от дороги, то приближается к ней.
Привал делаем у гостевого дома Баракат, фотографируемся на качелях на фоне скал, ледников и красивых видов Главного Кавказского хребта.
Дальше дорога переходит в тропу, идём вверх по ущелью ещё около часа.
Проходим родник с чистой холодной водой и по валу древней морены поднимаемся к мостику на смотровую площадку, с которой виден водопад Терскол.
Набор высоты 600 метров, продолжительность 2-3 часа вверх, 1 час 30 минут вниз.
Вечером знакомство с группой, лекция «Как одеваться в горах».
Ужин.
В 8 утра завтрак, такой распорядок будет все дни тура, ужин в 20 часов.
После завтрака выход, при необходимости по пути зайдём в прокат.
Дорога на водопад идёт через ароматный сосновый лес, после привала выходим в зону альпийских лугов, проходим выходы причудливых базальтовых скал, образовавшихся при извержении Эльбруса.
Через два часа прогулки мы подойдём к водопаду Девичьи Косы, высота падения воды около 30 метров, ширина стока 20 метров, вода чистая, рассыпается упругими тонкими струями.
Продолжая подъём по грунтовой дороге мы поднимемся к обсерватории, высота 3100 метров.
Отличная обзорная точка на Эльбрус, Чегет, Донгуз-Орун.
Здесь длинный привал, обед и спуск в гостиницу.
Вечером ужин.
Набор высоты 1000 метров, продолжительность 4-5 часов вверх, 2-3 часа вниз.
Вечером лекция «Основы передвижения по травянистым и осыпным склонам».
Треккинг с самыми крутыми видами!
Чегет находится точно между Главным Кавказским хребтом и Эльбрусом.
Сегодня вас ждут самые завораживающие виды на Эльбрус, Донгуз-орун и ледник Семёрка, а также масса удивительных историй связанных с этими местами.
Дорога начинается с Чегетской поляны.
Привалы делаем каждый час, останавливаемся на станциях канатной дороги.
На второй станции, высота 2600м, есть кафе с лучшими чебуреками и чаем из облепихи и барбариса, можно зайти в знаменитое кафе «Ай».
На третьей станции 3100м качели с видом на Эльбрус и отличная смотровая площадка.
Высота Чегета 3461 метр, самые подготовленные поднимутся на вершину, кто устал может подождать группу здесь.
Набор высоты 1400 метров.
Продолжительность подъёма 5-6 часов, спуск на канатной дороге.
На поляне Нарзанов нас ждут источники в минеральной водой бьющие прямо из под земли.
По оборудованной беседками и информационными стендами экотропе, проходящей по лесу вдоль реки Баксан, дойдём до «Поляны Нарзанов».
Здесь есть рынок с сувенирами и кафе, можно отведать блюда национальной кухни.
Прогулка в этот день короткая, это позволит чуть больше отдохнуть и восстановиться перед следующими треккингами.
Ужин.
Продолжительность похода 3-4 часа, в обе стороны.
На поляну Азау у нас организован трансфер.
На канатной дороге поднимемся до станции Гара-баши высота 3800м.
Здесь излюбленное место для фотографий и панорамный вид на красивейшие вершины Кавказа: Ушбу, Уллу- тау, Штавлер, Догнгузорун.
Есть уютное кафе, перед спуском можно перекусить или полноценно пообедать.
Царство камней, снега и льда, практически сразу выходим на ледник и по хорошей «дороге» поднимаемся на высоту 4150м, где в 1936 году была открыта самая высокогорная гостиница Европы Приют 11.
В хорошую погоду здесь отличное место для привала, мимо проходят альпинисты, едут ратраки и снегоходы.
При желании можно прокатиться на снегоходе до скал Пастухова.
Спускаемся обратно также на канатной дороге, трансфер возвращает нас в гостиницу.
Ужин.
После завтрака трансфер в посёлок Эльбрус, 12 км.
Прямо здесь начинается поход в ущелье Ирик-чат, которое ведёт к восточному склону горы Эльбрус.
Первый участок пути самый сложный, надо набрать 350 метров высоты.
Пройдя Песчанные замки, мы попадём в красивый сосновый лес.
Дальнейший путь по ущелью не менее красив, ручьи, альпийские луга, небольшие водопадики, заросли спелой малины в конце лета, вид на Восточную вершину Эльбруса.
Задачи куда-то дойти, перед нами нет, поэтому идем в удобном темпе, делая привалы, фотографируясь, наслаждаясь природой.
Вечером ужин.
Набор высоты 500-600 м.
Продолжительность маршрута 3-6 часов.
Простой поход к озеру Донгуз Орун начинается прямо от поляны Чегет, где находится наша гостиница.
Весь путь занимает час-полтора.
Озеро очень живописно, вода имеет красивый бирюзовый цвет, а прямо над ним возвышаются скально-ледяные громады вершин Донгуз-Орун и Накра-тау.
В хорошую погоду, желающие могут искупаться в бодрящей воде.
Обратный путь тоже лёгок, по желанию можно спуститься на канатно-кресельной дороге Чегет.
Ужин.
Набор высоты 500 метров.
Продолжительность маршрута 5 часов.
Сразу после завтрака мы едем вниз по ущелью в посёлок Верхний Баксан, откуда начинается тропа к озеру Сылтран-кёль.
Озеро расположено на высоте 3186 м и является одним из самых больших высокогорных озер в Приэльбрусье.
Озеро окружают вершины Сылтран и Мукал высота которых достигает почти 4000 м.
Путь не сложен, первые несколько километров по дороге, потом по хорошей тропе по альпийским лугам и камням.
На берегу озера есть хорошие площадки под палатки.
Здесь мы встретим закат.
Готовим на горелках из свежих натуральных продуктов.
Набор высоты 1600 метров.
Продолжительность маршрута 7 часов.
Программа данного дня и ночевка в палатках проводится по желанию туристов, по согласованию с организатором возможна альтернатива на радиальный выход.
Утром позавтракав поднимемся на перевал Сылтран, с него открывается вид на Эльбрус с северо-востока, внизу далеко под нами долина реки Кыртык.
Великолепные панорамы на 360°.
После перевала спускаемся к лагерю, собираем палатки и идём вниз.
В посёлке Верхний Баксан нас ждёт комфортный трансфер в нашу гостиницу на поляне Чегет.
Набор высоты 200 метров, сброс высоты 1800 метров.
Продолжительность маршрута 7 часов.
Тур заканчивается, после завтрака собираем вещи, можно успеть сходить на рынок за сувенирами и набрать с собой нарзан.
Уставшие, но полные впечатлений и счастливые мы отправляемся в Минводы.
Трансфер в первой половине дня.
Тур предусматривает проживание в гостинице “Чыран Чегет”.
Стоимость десятидневной программы тура на 1 человека – 48 000 рублей.
Для детей от 8 до 15 лет скидка 20%.
Для детей от 6 до 8 лет скидка 40%.
Детям до 6 лет бесплатно, без предоставления дополнительного места.
По желанию и уровню подготовки Вы можете рассчитать индивидуальную программу тура от 3-х дней, самостоятельно выбрав трекинги. В данном случае заезд к месту начала тура осуществляется самостоятельно или индивидуальным трансфером.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В этом туре есть возможность выбрать индивидуальную программу для себя и своей семьи. Если вы хотите отправиться с детьми, проконсультируйтесь с менеджером и он подберет вам подходящую программу. Рекомендуется участие детей от 6 лет, но в пунктах проката также есть рюкзаки-переноски и для совсем маленьких путешественников, поэтому возможно согласование участия детей любого возраста.