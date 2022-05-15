Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи

Завораживающие панорамы Приэльбрусья, ароматные сосновые леса, альпийские луга

4
2 отзыва
Завораживающие панорамы Приэльбрусья, ароматные сосновые леса, альпийские луга и неподражаемые водопады. Уникальный тур-конструктор подойдет для всей семьи и самостоятельных путешественников.

Вы можете выбрать полную десятидневную программу или составить свой индивидуальный тур с треккингами на свой вкус и уровень подготовки!
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
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Что вас ожидает 🤩

Водопад Девичьи Косы
Водопад Девичьи Косы
Высота падения воды около 30 метров, ширина стока 20 метров, вода чистая, рассыпается упругими тонкими струями
Восхождение на Чегет
Восхождение на Чегет
Нас ждет треккинг с самыми крутыми видами на Эльбрус, Донгуз-орун и ледник Семёрка, а спустимся вниз на канатной дороге
Прогулка на озеро Донгуз Орун-Кёль
Прогулка на озеро Донгуз Орун-Кёль
Озеро очень живописно, вода имеет красивый бирюзовый цвет, а желающие могут искупаться в бодрящей воде
Подъем на Эльбрус на канатной дороге
Подъем на Эльбрус на канатной дороге
Насладимся панорамным видом на красивейшие вершины Кавказа и сделаем невероятные фотографии
Поход в Терскольское ущелье
Поход в Терскольское ущелье
Пофотографируемся на качелях на фоне скал, ледников и красивых видов Главного Кавказского хребта

Программа тура по дням

1 день

Поход в Терскольское ущелье

Встреча группы в Минеральных Водах в 10 часов утра, трансфер в Баксанское ущелье в поселок Терскол, высота 2100 метров. 

Заселяемся в гостиницу или кемпинг, согласно выбранным условиям размещения. 

Поход в ущелье Терскол начинается с грунтовой дороги, идущей вдоль реки, которая то удаляется от дороги, то приближается к ней. 

Привал делаем у гостевого дома Баракат, фотографируемся на качелях на фоне скал, ледников и красивых видов Главного Кавказского хребта.

Дальше дорога переходит в тропу, идём вверх по ущелью ещё около часа. 

Проходим родник с чистой холодной водой и по валу древней морены поднимаемся к мостику на смотровую площадку, с которой виден водопад Терскол. 

Набор высоты 600 метров, продолжительность 2-3 часа вверх, 1 час 30 минут вниз. 

Вечером знакомство с группой, лекция «Как одеваться в горах». 

Ужин.

2 день

Треккинг на пик Терскол через водопад Девичьи Косы и обсерваторию

В 8 утра завтрак, такой распорядок будет все дни тура, ужин в 20 часов. 

После завтрака выход, при необходимости по пути зайдём в прокат. 

Дорога на водопад идёт через ароматный сосновый лес, после привала выходим в зону альпийских лугов, проходим выходы причудливых базальтовых скал, образовавшихся при извержении Эльбруса. 

Через два часа прогулки мы подойдём к водопаду Девичьи Косы, высота падения воды около 30 метров, ширина стока 20 метров, вода чистая, рассыпается упругими тонкими струями. 

Продолжая подъём по грунтовой дороге мы поднимемся к обсерватории, высота 3100 метров. 

Отличная обзорная точка на Эльбрус, Чегет, Донгуз-Орун. 

Здесь длинный привал, обед и спуск в гостиницу. 

Вечером ужин. 

Набор высоты 1000 метров, продолжительность 4-5 часов вверх, 2-3 часа вниз. 

Вечером лекция «Основы передвижения по травянистым и осыпным склонам».

3 день

Восхождение на Чегет 3461 метр. Акклиматизация

Треккинг с самыми крутыми видами! 

Чегет находится точно между Главным Кавказским хребтом и Эльбрусом. 

Сегодня вас ждут самые завораживающие виды на Эльбрус, Донгуз-орун и ледник Семёрка, а также масса удивительных историй связанных с этими местами. 

Дорога начинается с Чегетской поляны. 

Привалы делаем каждый час, останавливаемся на станциях канатной дороги. 

На второй станции, высота 2600м, есть кафе с лучшими чебуреками и чаем из облепихи и барбариса, можно зайти в знаменитое кафе «Ай». 

На третьей станции 3100м качели с видом на Эльбрус и отличная смотровая площадка. 

Высота Чегета 3461 метр, самые подготовленные поднимутся на вершину, кто устал может подождать группу здесь. 

Набор высоты 1400 метров. 

Продолжительность подъёма 5-6 часов, спуск на канатной дороге.

4 день

Поляна Нарзанов. Поход по эко-тропе

На поляне Нарзанов нас ждут источники в минеральной водой бьющие прямо из под земли. 

По оборудованной беседками и информационными стендами экотропе, проходящей по лесу вдоль реки Баксан, дойдём до «Поляны Нарзанов».

Здесь есть рынок с сувенирами и кафе, можно отведать блюда национальной кухни. 

Прогулка в этот день короткая, это позволит чуть больше отдохнуть и восстановиться перед следующими треккингами. 

Ужин.

Продолжительность похода 3-4 часа, в обе стороны.

5 день

Подъем на Эльбрус по канатной дороге. Прогулка до прията 11

На поляну Азау у нас организован трансфер.

На канатной дороге поднимемся до станции Гара-баши высота 3800м. 

Здесь излюбленное место для фотографий и панорамный вид на красивейшие вершины Кавказа: Ушбу, Уллу- тау, Штавлер, Догнгузорун. 

Есть уютное кафе, перед спуском можно перекусить или полноценно пообедать. 

Царство камней, снега и льда, практически сразу выходим на ледник и по хорошей «дороге» поднимаемся на высоту 4150м, где в 1936 году была открыта самая высокогорная гостиница Европы Приют 11.

В хорошую погоду здесь отличное место для привала, мимо проходят альпинисты, едут ратраки и снегоходы. 

При желании можно прокатиться на снегоходе до скал Пастухова. 

Спускаемся обратно также на канатной дороге, трансфер возвращает нас в гостиницу. 

Ужин.

6 день

Треккинг в ущелье Ирик-Чат

После завтрака трансфер в посёлок Эльбрус, 12 км. 

Прямо здесь начинается поход в ущелье Ирик-чат, которое ведёт к восточному склону горы  Эльбрус. 

Первый участок пути самый сложный, надо набрать  350 метров высоты. 

Пройдя Песчанные замки, мы попадём в красивый сосновый лес. 

Дальнейший путь по ущелью не менее красив, ручьи, альпийские луга, небольшие водопадики, заросли спелой малины в конце лета, вид на Восточную вершину Эльбруса. 

Задачи куда-то дойти, перед нами нет, поэтому идем в удобном темпе, делая привалы, фотографируясь, наслаждаясь природой. 

Вечером ужин. 

Набор высоты 500-600 м. 

Продолжительность маршрута 3-6 часов.

7 день

Прогулка на озеро Донгуз Орун-Кёль

Простой поход к озеру Донгуз Орун начинается прямо от поляны Чегет, где находится наша гостиница. 

Весь путь занимает час-полтора. 

Озеро очень живописно, вода имеет красивый бирюзовый цвет, а прямо над ним возвышаются скально-ледяные громады вершин Донгуз-Орун и Накра-тау. 

В хорошую погоду, желающие могут искупаться в бодрящей воде. 

Обратный путь тоже лёгок, по желанию можно спуститься на канатно-кресельной дороге Чегет. 

Ужин.

Набор высоты 500 метров. 

Продолжительность маршрута 5 часов.

8 день

Поход на озеро с ночевкой в палатках

Сразу после завтрака мы едем вниз по ущелью в посёлок Верхний Баксан, откуда начинается тропа к озеру Сылтран-кёль. 

Озеро расположено на высоте 3186 м и является одним из самых больших высокогорных озер в Приэльбрусье. 

Озеро окружают вершины Сылтран и Мукал высота которых достигает почти 4000 м. 

Путь не сложен, первые несколько километров по дороге, потом по хорошей тропе по альпийским лугам и камням. 

На берегу озера есть хорошие площадки под палатки. 

Здесь мы встретим закат. 

Готовим на горелках из свежих натуральных продуктов. 

Набор высоты 1600 метров. 

Продолжительность маршрута 7 часов.

Программа данного дня и ночевка в палатках проводится по желанию туристов, по согласованию с организатором возможна альтернатива на радиальный выход.

9 день

Треккинг на перевал Сылтран

Утром позавтракав поднимемся на перевал Сылтран, с него открывается вид на Эльбрус с северо-востока, внизу далеко под нами долина реки Кыртык. 

Великолепные панорамы на 360°. 

После перевала спускаемся к лагерю, собираем палатки и идём вниз. 

В посёлке Верхний Баксан нас ждёт комфортный трансфер в нашу гостиницу на поляне Чегет. 

Набор высоты 200 метров, сброс высоты 1800 метров. 

Продолжительность маршрута 7 часов.

10 день

Отъезд

Тур заканчивается, после завтрака собираем вещи, можно успеть сходить на рынок за сувенирами и набрать с собой нарзан. 

Уставшие, но полные впечатлений и счастливые мы отправляемся в Минводы. 

Трансфер в первой половине дня.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице “Чыран Чегет”.

Стоимость десятидневной программы тура на 1 человека – 48 000 рублей. 

Для детей от 8 до 15 лет скидка 20%.
Для детей от 6 до 8 лет скидка 40%.
Детям до 6 лет бесплатно, без предоставления дополнительного места.

По желанию и уровню подготовки Вы можете рассчитать индивидуальную программу тура от 3-х дней, самостоятельно выбрав трекинги. В данном случае заезд к месту начала тура осуществляется самостоятельно или индивидуальным трансфером.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер (в даты заезда)проживание
  • Указанное в программетрёхразовое питание
  • Завтрак и ужин (Обед в виде сухого пайка в горах колбаса, сало, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости, травяной горный и черный чай, кофе)прокат группового снаряжения: котлы
  • Газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах)групповая аптечкаавтотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусевходные билеты на термальные источникивходные билеты в Нацпарк Приэльбрусье билеты на канатную дорогу на гору Эльбрус и Чегетуслуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратнодоплата за одноместное размещение в номере гостиницыиндивидуальный трансфер (при индивидуальном туре в другие даты)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Паспорт;
  • Полис обязательного медицинского страхования;
  • Спальный мешок;
  • Коврик туристичекий. Пенка или самонадувающийся;
  • Треккинговые палки;
  • Спортивные очки, фактор защиты от УФ 3 и более;
  • Рюкзак 35-45 литров;
  • Футболка;
  • Термофутболка средней плотности с длинными рукавами;
  • Термоштаны;
  • Тёплая флисовая кофта;
  • Ветро-влагозащитная куртка с капюшоном, лучше мембранная;
  • Плащ-дождевик, очень бюджетная, но рабочая альтернатива мембранной куртке;
  • Ветро-влагозащитные штаны, лучше с мембраной;
  • Треккинговые ботинки или кроссовки;
  • Тёплая шапка;
  • Тонкие перчатки 2 пары;
  • Панама, кепка или бафф, для защиты от солнца;
  • Носки для походов (треккинга) 2-3 пары;
  • Сандалии или лёгкие кроссовки для лагеря;
  • Плавки или купальник;
  • Гамаши на ноги от попадания в обувь снега и камней;
  • Маска или бафф для защиты лица от ветра;
  • Налобный фонарик с новыми батарейками;
  • Средства гигиены: мыло, шампунь пробник, зубная паста и щетка, туалетная бумага, полотенце (небольшое), влажные салфетки;
  • Кружка, ложка, миска, нож. Пластик, либо металл;
  • Термос. 500-800 мл;
  • Бутылка для воды. 0,5-1 литр;
  • Сидушка (желательно);
  • Батончики, мёд, сухофрукты, гели или другое спортивное питание (возьмите с собой немного вкусняшек, которые вы любите);
  • Гигиеническая помада (защита от обветривания губ, лучше солнцезащитная);
  • Крем от загара (максимальной защиты);
  • Витамины, лучше в шипучих таблетках;
  • Аспирин, лучше в шипучих таблетках;
  • Парацетамол;
  • Пластырь (заклеивать ноги для профилактики мозолей);
  • От расстройства желудка;
  • Лекарства от своих болезней.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Можно ли отправиться в тур с детьми?

В этом туре есть возможность выбрать индивидуальную программу для себя и своей семьи. Если вы хотите отправиться с детьми, проконсультируйтесь с менеджером и он подберет вам подходящую программу. Рекомендуется участие детей от 6 лет, но в пунктах проката также есть рюкзаки-переноски и для совсем маленьких путешественников, поэтому возможно согласование участия детей любого возраста.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
2
3
2
1
Д
15 мая 2022
Уровень сложности данного тура - скорее продвинутый. Набор высоты в отдельные дни превышает 1000 м, что требует от ВСЕХ участников группы хорошей физической подготовки и мотивации к прохождению маршрута.
В начале мая погода неизбежна внесла коррективы в программу тура - выход с ночевкой пришлось заменить однодневными маршрутами.
Д
15 мая 2022
Организация тура на хорошем уровне, просьбы и пожелания учитывались

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