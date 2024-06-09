Представьте себе место, где природа сохранила свою первозданную красоту, а воздух наполнен чистотой и свежестью.
Экскурсия в Северное Приэльбрусье откроет перед вами уникальное урочище Джилы-Су, известное своими теплыми минеральными источниками, которые
Экскурсия в Северное Приэльбрусье откроет перед вами уникальное урочище Джилы-Су, известное своими теплыми минеральными источниками, которые
Ближайшие даты:
Время начала: 06:45, 07:00, 07:30, 07:45, 08:00
Что вас ожидает:
- Джилы-Су
- Плато Шаджатмаз
- Ущелье реки Харбаз
- Долина Нарзанов (по возможности)
Описание экскурсии
Что вас ждёт«Тёплая вода» — так переводится название урочища. Всё благодаря тёплым минеральным источникам, водой которых можно вылечить множество заболеваний. Этот природный курорт, практически не тронутый цивилизацией, находится на высоте 2380 метров у подножия северного склона Эльбруса. Помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов (мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан) и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы. По дороге мы сделаем остановки в видовых местах, например, на плато Шаджатмаз — в ясную погоду перед вами откроется вид на Эльбрус. Ещё заглянем в ущелье реки Харбаз со скалами-«аватарами» — место, словно из фильма или с другой планеты! А также, если не будем задерживаться, на обратном пути посетим Долину Нарзанов, где из земных недр пробивается множество источников.
каждый день в 07:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Джилы-Су
- Плато Шаджатмаз
- Ущелье реки Харбаз
- Долина Нарзанов (по возможности)
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.), также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой
- Экосбор в Джилы-Су - 100 руб. /чел.
- Экосбор в Долине Нарзанов - 100 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Минеральные воды
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Всю информацию предоставлям после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод
Похожие экскурсии из Минеральных Вод
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в сердце Кавказа: Приэльбрусье и его тайны
Завораживающая экскурсия в Приэльбрусье: поляна Эммануэля, водопады и закат с видом на Эльбрус
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
3500031 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
Путешествие по живописным местам Северного Приэльбрусья. Увидите водопады, минеральные источники, альпийские луга и Эльбрус. Комфортный транспорт и гид-водитель
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:50, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:50
Завтра в 06:50
57004 560₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Джилы-Су, водопады и поляна Эммануэля: приключение в Минеральных Водах
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су. Вас ждут водопады, каменные грибы, поляна Эммануэля и дружелюбные суслики
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
Сегодня в 06:00
Завтра в 07:00
16 500₽ за всё до 7 чел.