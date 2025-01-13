Величественный Эльбрус: поездка из Минеральных Вод

Отправляйтесь на увлекательное путешествие к Эльбрусу! Восхитительные виды, чистый воздух и незабываемые впечатления ждут вас на этой экскурсии
Эльбрус, самая высокая гора России, привлекает множество туристов. Путешествие начинается в Минеральных Водах и проходит через живописное Баксанское ущелье. Участники увидят бирюзовое озеро Гижгит и посетят город-призрак Тырныауз. Подъем на Эльбрус по канатной дороге подарит захватывающие виды на Кавказские горы. Завершится экскурсия на Поляне нарзанов, где можно попробовать целебные воды. Эта поездка обещает стать незабываемым приключением для всех участников
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚠 Подъем на Эльбрус по канатной дороге
  • 📸 Фотографии у озера Гижгит
  • 🏞 Прогулка по Баксанскому ущелью
  • 🏙 Посещение города-призрака Тырныауз
  • 💧 Дегустация нарзанов на Поляне нарзанов
Величественный Эльбрус: поездка из Минеральных Вод
Величественный Эльбрус: поездка из Минеральных Вод
Величественный Эльбрус: поездка из Минеральных Вод
Ближайшие даты:
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мар23
мар
Время начала: 06:30

Что можно увидеть

  • Баксанское ущелье
  • Озеро Гижгит
  • Город Тырныауз
  • Поляна нарзанов

Описание экскурсии

Проедем через Баксанское ущелье — мы расскажем о жизни людей, населяющих эти живописные места. И покажем памятник первым покорителям Эльбруса.

Остановимся у прекрасного озера Гижгит с необыкновенной бирюзовой водой и песчаными пляжами — здесь всегда получаются великолепные фотографии.

Заглянем в Тырныауз — самый высокогорный город России. Вы узнаете, почему когда-то это место опустело, но перспективно для заселения в будущем.

Поднимемся на Эльбрус по канатной дороге. Вам откроется завораживающий вид на горы, альпийские луга и долины Северного Кавказа.

Посетим Поляну нарзанов — вы раскроете, почему земля здесь окрашена в красно-ржавый цвет. И попробуете известные с древних времён целебные воды.

Примерный тайминг

6:00–7:00 — сбор участников
9:00–10:00 — остановка на завтрак
11:30–12:00 — прибытие на озеро Гижгит
12:30–13:00 — подъём по канатной дороге с поляны Азау
15:00–15:30 — выезд
15:30–16:00 — прибытие на Поляну нарзанов
19:00–20:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser, УАЗ Patriot или другом подготовленном внедорожнике
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Подъём по канатной дороге на Эльбрусе — 2100 ₽ за человека
  • Если канатная дорога на Эльбрусе не работает, можем заехать на Чегет — 1100 ₽ за человека
  • Питание — 500-600 ₽

ежедневно в 06:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Светлана
13 янв 2025
Хусейн - замечательный гид. Всё рассказал, показал, ответил на наши миллион вопросов. Отличная программа для выходного дня! Рекомендую!
Хусейн - замечательный гид. Всё рассказал, показал, ответил на наши миллион вопросов. Отличная программа для выходного дня! Рекомендую!Хусейн - замечательный гид. Всё рассказал, показал, ответил на наши миллион вопросов. Отличная программа для выходного дня! Рекомендую!Хусейн - замечательный гид. Всё рассказал, показал, ответил на наши миллион вопросов. Отличная программа для выходного дня! Рекомендую!

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