Эльбрус, самая высокая гора России, привлекает множество туристов. Путешествие начинается в Минеральных Водах и проходит через живописное Баксанское ущелье. Участники увидят бирюзовое озеро Гижгит и посетят город-призрак Тырныауз. Подъем на Эльбрус по канатной дороге подарит захватывающие виды на Кавказские горы. Завершится экскурсия на Поляне нарзанов, где можно попробовать целебные воды. Эта поездка обещает стать незабываемым приключением для всех участников

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Время начала: 06:30

Описание экскурсии

Проедем через Баксанское ущелье — мы расскажем о жизни людей, населяющих эти живописные места. И покажем памятник первым покорителям Эльбруса.

Остановимся у прекрасного озера Гижгит с необыкновенной бирюзовой водой и песчаными пляжами — здесь всегда получаются великолепные фотографии.

Заглянем в Тырныауз — самый высокогорный город России. Вы узнаете, почему когда-то это место опустело, но перспективно для заселения в будущем.

Поднимемся на Эльбрус по канатной дороге. Вам откроется завораживающий вид на горы, альпийские луга и долины Северного Кавказа.

Посетим Поляну нарзанов — вы раскроете, почему земля здесь окрашена в красно-ржавый цвет. И попробуете известные с древних времён целебные воды.

Примерный тайминг

6:00–7:00 — сбор участников

9:00–10:00 — остановка на завтрак

11:30–12:00 — прибытие на озеро Гижгит

12:30–13:00 — подъём по канатной дороге с поляны Азау

15:00–15:30 — выезд

15:30–16:00 — прибытие на Поляну нарзанов

19:00–20:00 — возвращение в город

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser, УАЗ Patriot или другом подготовленном внедорожнике

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы