скидка
20%
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Захватывающее путешествие через перевал Гум-Баши
Вас ждет увлекательное путешествие из Минеральных Вод в волшебный Домбай с захватывающими видами и уникальными достопримечательностями
Начало: В удобном вам месте в Минводах
«Прибыв в Домбай, вы подниметесь по канатной дороге, полюбуетесь могучими горными вершинами и ледниками»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:30
17 ноя в 06:30
58754 700₽ за человека
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит: путешествие из Минеральных Вод
Проведите день, погружаясь в красоты Приэльбрусья: от величественного Эльбруса до сказочного озера Гижгит
Начало: У места вашего проживани
«Наконец, вы окажетесь лицом к лицу с великаном Эльбрусом на ледяной поляне Азау, от которой по канатной дороге мы поднимемся к обзорной точке «Мир» (3500 н»
Завтра в 08:00
17 ноя в 08:00
15 500₽ за всё до 7 чел.
13 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Величественный Эльбрус: поездка из Минеральных Вод
Увидеть Гижгит и Баксанское ущелье, проехать через город-призрак и прокатиться по канатной дороге
Начало: У места вашего проживания
«Поднимемся на Эльбрус по канатной дороге»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
17 ноя в 06:30
4 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария4 ноября 202428.10.2024г мы отправились на Домбай, нас сопровождал Артур, замечательный гид-водитель, с ним дорога прошла весело и интересно. Погода была замечательной🌞🌞🌞Мы увидели
- ЕЕлена3 ноября 2024Экскурсия замечательная! Организация на высшем уровне!
- ННаталия30 октября 2024Экскурсию проводил Владимир, очень внимательный и предупредительный гид. Осложнилось проведение экскурсии работой канатной дороги в Домбае(работала до 14 часов) поэтому
- ААнна20 октября 2023Ездили на экскурсию 20.10.2023 с водителем Денисом, очень интересная, информативная и комфортная поездка. Денис прекрасный собеседник, манера езды очень комфортная, салон автомобиля очень чистый. Многочасовая поездка получилась очень легкой, безумно интересной и незабываемой. Однозначно рекомендуем данный маршрут и данного водителя!
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Канатная дорога»
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