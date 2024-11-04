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маршрут был изменён и часть объектов досматривали после Домбая. Везде успели, проблем никаких не было, единственное, имейте ввиду, что кассы на канатную дорогу требовали наличный расчёт (полная стоимость на высоту 3200 метов стоит 2300 на человека). Виды самого Домбая и дорога к нему красоты неописуемой… Кроме этого посмотрели гору- кольцо, горные речки очень живописные, сырные пещеры - произведения природы над песчаными породами, и совершенно дивный храм 10-11 века православный на скале… Впечатлений на миллион! А по дороге в Домбай было ущелье Кумбаши (песчаная голова) - оно само по себе заслуживает длительного созерцания! Не говорю о вкусных лепешках - хычинах с горным чаем на фоне потрясающего пейзажа! Погода была великолепная. В конце удалось попробовать осетинских пирогов с экзотической начинкой и Владимир сварил нам чудесный кофе в турке! Рекомендую экскурсию и гида. Спасибо трипстеру за возможность получить незабываемые впечатления в индивидуальном порядке.