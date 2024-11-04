Экскурсии с посещением канатной дороги в Минеральных Водах

Найдено 3 экскурсии в категории «Канатная дорога» в Минеральных Водах, цены от 4 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
На машине
скидка
20%
27 отзывов
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Захватывающее путешествие через перевал Гум-Баши
Вас ждет увлекательное путешествие из Минеральных Вод в волшебный Домбай с захватывающими видами и уникальными достопримечательностями
Начало: В удобном вам месте в Минводах
«Прибыв в Домбай, вы подниметесь по канатной дороге, полюбуетесь могучими горными вершинами и ледниками»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:30
17 ноя в 06:30
58754 700 за человека
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Минеральных Вод
На машине
1 отзыв
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит: путешествие из Минеральных Вод
Проведите день, погружаясь в красоты Приэльбрусья: от величественного Эльбруса до сказочного озера Гижгит
Начало: У места вашего проживани
«Наконец, вы окажетесь лицом к лицу с великаном Эльбрусом на ледяной поляне Азау, от которой по канатной дороге мы поднимемся к обзорной точке «Мир» (3500 н»
Завтра в 08:00
17 ноя в 08:00
15 500 за всё до 7 чел.
Величественный Эльбрус: поездка из Минеральных Вод
На машине
13 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Величественный Эльбрус: поездка из Минеральных Вод
Увидеть Гижгит и Баксанское ущелье, проехать через город-призрак и прокатиться по канатной дороге
Начало: У места вашего проживания
«Поднимемся на Эльбрус по канатной дороге»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
17 ноя в 06:30
4 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    4 ноября 2024
    Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
    28.10.2024г мы отправились на Домбай, нас сопровождал Артур, замечательный гид-водитель, с ним дорога прошла весело и интересно. Погода была замечательной🌞🌞🌞Мы увидели
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    Эльбрус с нестандартного ракурса., на перевале Гум Баши. Сам Домбай "сказочный", невозможно наглядеться на величественные хребты припорошенные снегом. Вкуснейший обед-ужин у Оксаны, рекомендуем👌 Тайминг и програма тура соблюдены👍 Мы получили кучу положительных эмой от поездки. Спасибо Артуру!!!

    28.10.2024г мы отправились на Домбай, нас сопровождал Артур, замечательный гид-водитель, с ним дорога прошла весело и интересно28.10.2024г мы отправились на Домбай, нас сопровождал Артур, замечательный гид-водитель, с ним дорога прошла весело и интересно28.10.2024г мы отправились на Домбай, нас сопровождал Артур, замечательный гид-водитель, с ним дорога прошла весело и интересно28.10.2024г мы отправились на Домбай, нас сопровождал Артур, замечательный гид-водитель, с ним дорога прошла весело и интересно28.10.2024г мы отправились на Домбай, нас сопровождал Артур, замечательный гид-водитель, с ним дорога прошла весело и интересно28.10.2024г мы отправились на Домбай, нас сопровождал Артур, замечательный гид-водитель, с ним дорога прошла весело и интересно28.10.2024г мы отправились на Домбай, нас сопровождал Артур, замечательный гид-водитель, с ним дорога прошла весело и интересно28.10.2024г мы отправились на Домбай, нас сопровождал Артур, замечательный гид-водитель, с ним дорога прошла весело и интересно28.10.2024г мы отправились на Домбай, нас сопровождал Артур, замечательный гид-водитель, с ним дорога прошла весело и интересно28.10.2024г мы отправились на Домбай, нас сопровождал Артур, замечательный гид-водитель, с ним дорога прошла весело и интересно
  • Е
    Елена
    3 ноября 2024
    Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
    Экскурсия замечательная! Организация на высшем уровне!
  • Н
    Наталия
    30 октября 2024
    Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
    Экскурсию проводил Владимир, очень внимательный и предупредительный гид. Осложнилось проведение экскурсии работой канатной дороги в Домбае(работала до 14 часов) поэтому
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    маршрут был изменён и часть объектов досматривали после Домбая. Везде успели, проблем никаких не было, единственное, имейте ввиду, что кассы на канатную дорогу требовали наличный расчёт (полная стоимость на высоту 3200 метов стоит 2300 на человека). Виды самого Домбая и дорога к нему красоты неописуемой… Кроме этого посмотрели гору- кольцо, горные речки очень живописные, сырные пещеры - произведения природы над песчаными породами, и совершенно дивный храм 10-11 века православный на скале… Впечатлений на миллион! А по дороге в Домбай было ущелье Кумбаши (песчаная голова) - оно само по себе заслуживает длительного созерцания! Не говорю о вкусных лепешках - хычинах с горным чаем на фоне потрясающего пейзажа! Погода была великолепная. В конце удалось попробовать осетинских пирогов с экзотической начинкой и Владимир сварил нам чудесный кофе в турке! Рекомендую экскурсию и гида. Спасибо трипстеру за возможность получить незабываемые впечатления в индивидуальном порядке.

    Экскурсию проводил Владимир, очень внимательный и предупредительный гид. Осложнилось проведение экскурсии работой канатной дороги в Домбае(работалаЭкскурсию проводил Владимир, очень внимательный и предупредительный гид. Осложнилось проведение экскурсии работой канатной дороги в Домбае(работалаЭкскурсию проводил Владимир, очень внимательный и предупредительный гид. Осложнилось проведение экскурсии работой канатной дороги в Домбае(работалаЭкскурсию проводил Владимир, очень внимательный и предупредительный гид. Осложнилось проведение экскурсии работой канатной дороги в Домбае(работалаЭкскурсию проводил Владимир, очень внимательный и предупредительный гид. Осложнилось проведение экскурсии работой канатной дороги в Домбае(работалаЭкскурсию проводил Владимир, очень внимательный и предупредительный гид. Осложнилось проведение экскурсии работой канатной дороги в Домбае(работалаЭкскурсию проводил Владимир, очень внимательный и предупредительный гид. Осложнилось проведение экскурсии работой канатной дороги в Домбае(работалаЭкскурсию проводил Владимир, очень внимательный и предупредительный гид. Осложнилось проведение экскурсии работой канатной дороги в Домбае(работала
  • А
    Анна
    20 октября 2023
    Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Минеральных Вод
    Ездили на экскурсию 20.10.2023 с водителем Денисом, очень интересная, информативная и комфортная поездка. Денис прекрасный собеседник, манера езды очень комфортная, салон автомобиля очень чистый. Многочасовая поездка получилась очень легкой, безумно интересной и незабываемой. Однозначно рекомендуем данный маршрут и данного водителя!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Канатная дорога»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Минеральных Вод
  3. Величественный Эльбрус: поездка из Минеральных Вод
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Приэльбрусье
  4. Джилы-су
  5. Самое главное
  6. Плато Бермамыт
  7. Чегемские водопады
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Перевал Актопрак
  10. Парк Цветник
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в ноябре 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Канатная дорога" можно забронировать 3 экскурсии от 4 200 до 15 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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