Даты поездок на 2024 г. (7 дней): Июнь: 01 июня - 07 июня 08 июня - 14 июня 15 июня - 21 июня 22 июня - 28 июня 29 июня - 05 июля Июль: 06 июля - 12 июля 13 июля - 19 июля 20 июля - 26 июля Август: 03 августа - 09 августа 10 августа - 16 августа 24 августа - 30 августа Тур проводится на Северном Кавказе, на территории Кабардино-Балкарии. Приэльбрусье издавна славится среди туристов красотой своих горных ущелий. В одном из таких мест – ущелье реки Адыр-Су – находится особенная гора, не похожая на все другие. Гора со своим характером, с особой энергетикой. Имя ей – Уллу-Тау, «Священная гора», «Мать-гора». Если Эльбрус по праву считается отцом Кавказа, то Уллу-Тау – мать этих мест. Уллу-Тау - это необыкновенное место силы, где люди получают здоровье, здесь исполняются желания, люди заряжаются положительной энергетикой, а еще гора дарит людям радость рождения детей! В походе на Уллу-Тау побываем у подножия этой священной горы, обязательно загадаем желания, посетим озёра и ледники легендарного ущелья Адыр-су. Приятный момент: данный активный тур проходит без больших рюкзаков, весь треккинг налегке. Программа День 1. Город Минеральные Воды — с. Верхний Баксан — ущелье Адыр-су — альплагерь «Уллу-Тау» 11:30 — сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города). 12:00 — сбор группы в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа). Переезд на микроавтобусе в село Верхний Баксан (2,5-3 часа). Здесь привычная дорога заканчивается и упирается в горный подъемник. Это уникальное сооружение, где автомобиль ставится на специальную платформу, которая с помощью троса по рельсам поднимается на высоту. В этом месте инструктор с туристами пешком поднимаются по лестнице ко входу в ущелье Адыр-Су, перепад высот составляет 50-60 м. (5 минут ходьбы). Личные вещи и продукты несем с собой! Если работает горный подъемник, то вещи поднимаем на подъемнике. В ущелье Адыр-Cу меняем привычный микроавтобус на горный транспорт! Осталось всего 12 километров по горной дороге — и мы уже в самом сердце гор. Именно здесь, на высоте 2380 м, находится один из самых высокогорных альплагерей на Северном Кавказе — «Уллу-Тау». Переход пешком от транспорта в альплагерь занимает 5 минут. Переезды и пограничные формальности занимают много времени, на месте будем уже к вечеру. Сегодня успеем погулять по территории альплагеря, возле реки Адыр-Су и в завершение дня полюбуемся горой Уллу-Тау в закатных лучах солнца! Палаточный лагерь расположен на высоте 2380 м. День 2. Долина реки Адыр-су, Серебряный источник, альплагерь Джайлык, водопад Койавган. С утра отправляемся на прогулку по невероятно красивым окрестностям. Хвойные леса, снежные вершины гор, шумная река – это все наше любимое ущелье Адыр-Су. Постепенно привыкайте к этой красоте! Сегодня легкий, прогулочный день =)). Сначала посетим источник с серебряной водой. Это даже не источник, а целая речка. Холооооооодная)))))), зато такая прозрачная! В этом месте одни наши туристы всегда купаются, другие ложатся на землю, принимают форму морской звезды и с умиротворенным видом любуются облаками =)). А некоторые туристы тут же устремляются на ближайший пригорок, посмотреть на открывающийся вид. Спустя часик, снимаем с пригорка одних туристов, вылавливаем из источника других, забираем с собой всех наших морских звезд и идем дальше! Комфортная горная дорога приводит нас в бывший лагерь «Джайлык». Здесь покатаемся на горных качелях, а затем поднимемся на отличную смотровую площадку. Отсюда открывается великолепный вид на снежную Мать-гору. Экскурсия к этой горе нам еще предстоит. Перейдя по мосту реку Адыр-Су, заглянем в долину реки Койавган и полюбуемся на небольшой водопад. По хорошей тропе поднимемся немного повыше, откуда открывается отличный вид на долину Куллумкол. В этом ущелье находится Живое озеро, которое посетим через несколько дней. Активная часть тура: 12,3 км, перепад высот 2380-2510 м, продолжительность 6 часов. День 3. Треккинг к подножию горы Уллу-Тау. В этот день совершим поход к горе Уллу-Тау, хозяйке этих мест. Стоит только выйти из лагеря, ущелье Адыр-Су с первых шагов встречает туристов альпийскими лугами и снежными горами. Это удивительный, живописный уголок Кавказа, окруженный заоблачными вершинами Чотчат, Двойняшка, Треугольник. В самом центре ущелья возвышается гора Уллу-Тау. 4207 метров из камня, снега и льда! Казалось бы, острые скалы, камни и лёд никогда не могут придать мягкость формам. Но это не про Уллу-Тау! Природа создала эту гору такой полукруглой, мягкой, приветливой и доброй. У её подножия цветут горцы, незабудки и фиолетовым ковром раскинулась герань. Хорошо натоптанная туристическая тропа ведет к подножию Уллу-Тау и «Поляне желаний». Здесь уже построены десятки пирамидок из камней. Выбирайте понравившийся камень, загадывайте желание и аккуратно положите камень в одну из пирамид. Кстати, если захотим, то можем построить и свою личную пирамиду))). Самое главное, перед прогулкой сюда нужно обязательно верить, что ваше заветное желание будет исполнено чудесной Мать-Горой. Сегодня нам встретится камень здоровья, «мужской» и «женский» камень Уллу-Тау. Поэтому наслаждаемся красотой, верим в чудеса и заряжаемся положительной энергией. Активная часть тура: 12,7 км, перепад высот 2380-2860 м, продолжительность похода 6-7 часов. День 4 Ущелье Кулумкол, Живое озеро Вы загадали на «Поляне желаний», чтобы быстро и легко подниматься вверх по горам? Сегодня нам это пригодится! Тропа по ущелью Кулумкол стремительно убегает вверх. Чем выше поднимаемся – тем интереснее пейзажи: вдали остается ущелье Адыр-су, будет виден альплагерь «Джайлык». Вокруг поднимаются вершины Озерная, Термен, Треугольник. Игриво петляя по горам, тропа выводит к Живому озеру. По легенде, озеро дарит здоровье и новую жизненную энергию! После купания в Живом озере, устраиваем пикник в этом заоблачном месте и отправляемся в обратный путь. Активная часть тура: 11,5 км, перепад высот 2380-3220 м, продолжительность похода 8-9 часов. День 5. Смотровая Зеленая полка, ледник Гумачи и водопад Гумачи. В этот день вновь идем в сторону нашей любимой горы Уллу-Тау. Будем любоваться на ее остроконечные вершины и грандиозные ледники. Но все это будем делать с совершенно новой, еще незнакомой нам смотровой площадки! Немного пройдя по уже знакомой тропе вдоль реки Адыр-Су, переходим по мостику на противоположный берег этой реки. Пройдя немного по долине, поднимемся на смотровую Зеленая полка. Отсюда совершенно с нового ракурса открывается все ущелье, наш лагерь, водопад Гумачи и огромный ледник! Затем спускаемся со смотровой площадки и идем по приятной тропе вдоль реки. Вскоре подходим к острому, словно акулий плавник, хребту. Плавно поднимаемся вверх, заглядываем за хребет… А там нас ожидает большой водопад Гумачи! Идем вверх, еще вверх и еще немножечко вверх – и выходим к красивому водопаду. Отсюда, с высоты, любуемся на долину реки Адыр-Су и окружающие горы. Активная часть прохождения по маршруту: 9,2 км, перепад высот 2380-2700-2380-2500-2380 м, продолжительность маршрута 5-6 часов. День 6. Ледник ущелья Джаловчат. Сегодня идем ещё в одно ущелье, которое вам запомнится огромными ледниковыми моренами и грандиозными видами! Пройдя альплагерь Джайлык, начнется подъем по лесу. Чуть выше поднимемся, лес останется позади и постепенно начнут подниматься вокруг нас горы. Давным-давно в этих местах лежал огромный ледник Джаловчат. Когда он отступал, то оставил после себя две очень больших морены. По одной из них как раз и лежит наш путь вверх! Справа видна еще одна морена и мощный водопад, а впереди, на скалах, притаился сам ледник Джаловчат. Сделав привал, посмотрим на другую сторону ущелья. Отсюда отлично видно ущелье реки Кулумкол и почти весь наш путь к Живому озеру. Также с этой смотровой увидим одну из главных вершин этих мест – суровый Джайлык. В этих потрясающих местах пообедаем и отправимся в обратный путь. Активная часть прохождения по маршруту: 12,9 км, перепад высот 2380-2800 м, продолжительность маршрута 6-7 часов. День 7. Возвращение в г. Минеральные Воды. Сегодня прощаемся с ущельем Адыр-Су и горой Уллу-Тау. Собираем палаточный лагерь и уезжаем в г. Минеральные Воды. 12:30-13:30 – прибытие в г. Минеральные Воды на железнодорожный вокзал и в аэропорт, отъезд домой. Тур «Горный лагерь Уллу-Тау» завершен. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен. Организаторские моменты:

На всех стоянках оборудованный туалет. В альплагере «Уллу-Тау» по вечерам есть возможность принять горячий душ; утром и вечером здесь включают генератор, благодаря чему есть электричество, можно подзарядить мобильные телефоны и аккумуляторы.