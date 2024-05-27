1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Горный лагерь Уллу-Тау. Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Имя ей – Уллу-Тау, «Священная гора», «Мать-гора»»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
32 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Загадать желания в местах силы, зарядиться энергией у Живого озера и искупаться в серебряной воде
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
««Мать-гора» Уллу-Тау — место, куда приезжают за исполнением желаний, здоровьем и положительной энергией»
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
32 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
Начало: Г. Минеральные Воды - жд вокзал, аэропорт
«Вокруг горы Уллу-Тау проложено множество пеших маршрутов»
Расписание: Согласно расписанию
16 июня в 11:00
30 июня в 11:00
29 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ЕЕлена15 мая 2024Всё чётко и по плану) Спасибо!
- ТТатьяна8 мая 2024Группу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальные впечатления от поездки. Всё понравилось, буду планировать следующую поездку.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Уллу-Тау»
Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Уллу-Тау" можно забронировать 3 тура от 29 000 до 32 800. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Минеральных Водах на 2024 год по теме «Уллу-Тау», 3 ⭐ отзыва, цены от 29000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август