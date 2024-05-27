Уллу-Тау – туры в Минеральных Водах

Найдено 3 тура в категории «Уллу-Тау» в Минеральных Водах, цены от 29 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горный лагерь Уллу-Тау. Приэльбрусье
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный лагерь Уллу-Тау. Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Имя ей – Уллу-Тау, «Священная гора», «Мать-гора»»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
32 800 за человека
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Загадать желания в местах силы, зарядиться энергией у Живого озера и искупаться в серебряной воде
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
««Мать-гора» Уллу-Тау — место, куда приезжают за исполнением желаний, здоровьем и положительной энергией»
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
32 800 за человека
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
Начало: Г. Минеральные Воды - жд вокзал, аэропорт
«Вокруг горы Уллу-Тау проложено множество пеших маршрутов»
Расписание: Согласно расписанию
16 июня в 11:00
30 июня в 11:00
29 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Уллу-Тау»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Горный лагерь Уллу-Тау. Приэльбрусье
  2. Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
  3. 7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Уллу-Тау" можно забронировать 3 тура от 29 000 до 32 800. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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