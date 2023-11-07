Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
Пожить в окружении гор, насладиться нетронутой природой и романтикой вечеров у костра
Тур-перезагрузка, в котором вы сможете отдохнуть от информационного потока, побыть вдали от цивилизации, прислушаться к тишине и шуршанию рек, почувствовать себя спокойно и умиротворённо. Будем гулять по горным тропкам, фотографироваться, кататься на джипе по бездорожью.
Попаримся в баньке, а вечерами будем сидеть у костра, пить глинтвейн и смотреть на звёзды сквозь еловые лапы.
4.82
17 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Вам понадобятся: паспорт, удобная обувь, небольшой рюкзак, тёплый свитер (флиска), ветровка, тёплые носки, термобельё, купальник, полотенце, очки, термос и фонарик. Если у вас нет чего-то из списка, сообщите заранее, подберём снаряжение в прокате.
Проживание. В кирпичных домиках с печкой по два человека в комнате. На территории турбазы «Лесная поляна» есть баня, летний душ, деревенский туалет. Возможно одноместное размещение за доплату, а также размещение в отдельном деревянном домике, который вмещает 1-4 человека (доплата — 4200 рублей за домик). В случае позднего обратного вылета подскажем наилучшие варианты размещения в Пятигорске.
Питание. В 1-й день — обед в кафе с национальной кухней по дороге и ужин в лагере. Во 2-й день, а также завтрак 3-го дня гид готовит еду на костре. Меню (доступно по запросу) состоит из яиц, мяса и овощей, бутербродов. Возможно вегетарианское или кошерное меню, если все в группе вегетарианцы. В лагере есть специальная зона с беседкой или шатром, где можно собираться на обед. Также в лагере есть пекарня с национальной кухней, открытая в летние месяцы.
Программа тура по дням
1 день
Перевал Гумбаши, река Кубань, размещение в лагере
Встречаемся и в 09:00 выезжаем в сторону перевала Гумбаши, где со смотровой площадки полюбуемся на белоснежные вершины Эльбруса, высочайшей горы в России. Невероятные пейзажи рельефных гор и бескрайних безлюдных просторов помогут почувствовать себя словно в другой реальности. По пути в аул Верхний Учкулан остановимся на реке Кубань, самой протяжённой реке Кавказа, чтобы погулять по живописной местности, послушать шум воды и пофотографироваться.
Через 6 часов пути, в 15:00 прибудем в лагерь «Лесная Поляна». Разместимся и прогуляемся по территории. Вечером поужинаем и посидим у костра под мириадами звёзд.
2 день
Ущелье реки Махар: минеральный источник, водопад, джипинг
После завтрака в 9:00 отправимся на прогулку по ущелью реки Махар к минеральному источнику. Ущелье расположено в юго-западной части Карачаево-Черкесии на границе с Абхазией (высота — более 1500-2000 метров). Это нетронутые цивилизацией места с ледниками, водопадами, густыми лесами, сохранившие первозданную красоту.
Днём пообедаем и искупаемся в реке, пофотографируемся на берегу. После обеда вас ждёт настоящее приключение — джипинг по ущелью реки Гондарай, берущей начало от одноимённого ледника и сливающейся с рекой Махар. Вдоволь накатаемся, испытаем яркие эмоции, сделаем много красивых кадров и полюбуемся тем, как потоки Гондарая спадают каскадом по камням террас. Вечером попаримся в жаркой и ароматной баньке. После ужина снова расположимся у костра, чтобы насладиться окружающей тишиной, нарушаемой лишь потрескиванием горящих веток.
3 день
Купание, прогулка на лошадях, отъезд
Утром позавтракаем, искупаемся в реке, ещё пофотографируемся на фоне гор и пройдёмся на лошадях до минеральных источников.
В 13:00 — выезд из лагеря. На обратном пути посетим термальные источники «Суворовские ванны», где желающие поплавают в бассейнах с минеральной водой.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Питание
Проживание
Снаряжение (посуда, рация, фонари, горелки, топливо для костра и горелок)
Трансфер по маршруту
Работа гида и фотографа
Встреча и проводы в аэропорт
Что не входит в цену
Проезд до Минеральных Вод/Пятигорска/Кисловодска и обратно
Одноместное размещение в домиках
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт/Пятигорск, станция «Лермонтовская»/Кисловодск, дельфинарий (по договорённости), 9:00
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт, после 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Минеральных Водах
Провёл экскурсии для 169 туристов
Привет, я Антон. Могу показать лучший вид на этот город и отвезти в горы. Учился в Москве у Владимира Вяткина, затем в Петербурге на факультете фотокорреспондентов им. Гальперина.
Сейчас живу и читать дальше
работаю на Северном Кавказе, занимаюсь фотожурналистикой и туризмом. Вожу людей в горы, снимаю фоторепортажи про людей по всему Кавказу. Область интересов в фотографии и туризме: история и культура малочисленных народов Кавказа, их традиции и образ жизни. В поисках древних обычаев, праздников, ремёсел.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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Виктория
7 ноя 2023
Антон, мы все сказали лично, и все же, спустя время после того, как «отпустило» от поездки- огромное спасибо!) Это было очень классно!) До сих пор с Тимуром вспоминаем и реку, и горы, и лошадей, и уютные ужины 😊
Елена
13 июл 2023
Великолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местах. Прекрасные водопады в верховьях Махара, альпийские луга на берегах реки Индрикой, водопад Чертова мельница, каменные сады на реке Гондарай, совершенная нетронутая природа Кабардино-Балкарии. Великолепные махарские вечера с вином и горячими хычинами, дружелюбные отзывчивые люди, живущие на Махаре и дикие нарзанные источники. Это нужно видеть своими глазами, этими местами нужно дышать, слышать, чувствовать.
Юлия
1 мая 2023
Провели три дня в ущелье реки Махар. В полном восторге! Это было чудесное единение с природой в отличной компании Антона и Максима. Спасибо за вкусную еду! Внимательное отношение и незабываемые прогулки! Отдельное спасибо за баню🙏 джипинг пощекотал нервы, но надеюсь вида мы не показали😁
Н
Надежда
17 фев 2023
Уже второй раз съездили в горы с Антоном, теперь взяла друзей в Карачаево-Черкесию. Снова космическое звёздное небо, красивая природа, тёплая атмосфера, душевные разговоры и вкусная еда. В нашем лагере почти читать дальше
не было других туристов, такая тишина и покой помогли перезагрузиться, забыть обо всех делах. Местные знакомые Антона покатали на лошадях и затопили баню, вообще во всех местах, куда нас возили хозяева были очень гостеприимны. Понравилось, что каждому получилось уделить внимание, позаботиться и всегда найдётся всё. Даже когда мне захотелось на завтрак хлопья с молоком вместо яичницы, то они откуда-то появились. Летели без багажа со всеми вещами “на себе” поэтому Антон собрал нам по рюкзаку с минимально необходимым снаряжением. Нас забрали и отвезли в аэропорт, кормили местными продуктами и грели воду для умывания и топили на ночь печь, поэтому, в целом, было довольно комфортно, но такие путешествия однозначно не для тех, кто привык к гостиницам. Сюда надо ехать за дикой природой - подчас суровой, но очень красивой.
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Наталья
10 янв 2023
Прошло уже несколько месяцев после поездки, а я очень часто её вспоминаю и улыбаюсь. Это была авантюра чистой воды: отправиться в одиночку с группой совершенно незнакомых людей в горы, где читать дальше
нет никакой мобильной связи и вообще практически никаких благ цивилизации. Но всё сложилось на 100%. Большое спасибо Антону, Ксюше и Маше! Все организационные моменты продуманы, экскурсионные маршруты немного менялись из-за погоды (дожди), но всё-равно единение с природой было достигнуто. Отдельное спасибо Антону за заботу (вовремя растопить печку и просушить промокшую от дождя одежду; подсуетиться с грелками во время вечерних посиделок под звёздами; за вкусняшки, приготовленные на мангале и сервировку как в рЭсторане, и ещё много за что!). Однозначно рекомендую!
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Виктория
29 ноя 2022
Изначально было предложен деревянный дом, из за погодных условий,по приезду не оказалось ключей Жили в холодном доме и грязной комнате Муж всю ночь вставал топил печь самостоятельно(крутой отдых от сна)) дрова были только читать дальше
на ночь, днём было и на улице холодно и в доме, ходили с ледяными ногами!! Антон крепко спал в объятиях своей девушки Такое чувство, что он ее привёз на отдых, а на нас было глубоко плевать, развлекался по ночам со своей дамой на весь дом Ну зато Антон отдохнул хорошо))) Умеем радоваться за других людей))) Все пешие прогулки Антон молчал, отвечал только на вопросы Ноооо, мы ехали получить информацию, а не вытягивать каждый раз из него По еде всего было мало Два раза в день)) завтраки готовили самостоятельно Плова так и не дождались Картошку Антон приготовил вкусную, ели ее два дня)) Остались эмоции только от природы и от прогулки на лошадях
Увы потраченные деньги ушли в пустую На второй день хотелось уехать Советую ездить в данное путешествие в тёплое время года (не придётся по ночам топить печь)))
Мария
20 сен 2022
Экскурсия была просто лучшей Отличный организатор Антон, все комфортно, удобно, интересно. Абсолютное расслабление. Спасибо и Вам, и вашему сервису, благодаря которому я нашла эту поездку! С удовольствием воспользуюсь Трипстером ещё, надеюсь что это случится как можно скорее.
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Владислав
31 авг 2022
Антон отличный организатор! Все участники тура были в разных местах, но он сразу нас заверил, что проблем не будет. Всех забрал оттуда, где мы были. Дорога была долгая, но красивая читать дальше
и познавательная Единственное, что подпортило впечатление- это отсутствие электричества во всем лагере, но переживать за телефоны не стоит, Антон так же предоставит возможность зарядить гаджеты от машины! Природа, виды, походы, компания - все было на высшем уровне! Много ходили, ездили на машине, даже искупались на водопаде. Будьте готовы к полевым условиям, если вас это не смущает, то вы сможете получить прекрасные эмоции от поездки!!!
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Наталия
30 авг 2022
Мы участвовали в путешествии по западному Приэльбрусью. Было замечательно - удивительной красоты горы, вкусная малина, склон с рододендронами, купание в водопаде и горной реке, длительные поездки на машине по горным читать дальше
дорогам с изумительными видами. Гид Антон был очень внимательным и старался выполнять все наши пожелания. Небольшой осадок остался только от того, что санитарно-гигиенические условия в лагере не соответствовали даже минимальным ожиданиям. В нашей маленькой группе подобрались замечательные ребята, за 4 дня мы успели сдружиться. Горы затягивают и мы сюда обязательно вернемся.
Natalia
14 авг 2022
Невероятно душевный тур! Тут все про заботу и теплую дружескую атмосферу. И места, конечно, очень красивые, каждый день открываются новые виды на горы, реки, ущелья, где бы ни остановился - читать дальше
не перестаешь любоваться движением воды, света и облаков.
Пешие маршруты несложные, мы гуляли налегке, и всегда можно было пересесть в машину, если устал. Домашняя еда из свежайших продуктов, чай с чабрецом, который собирали тут же на прогулках в горах, компания уютная - за несколько дней без связи с внешним миром действительно получилось отдохнуть, отключиться и набраться новых сил. Из бонусов: рядом с турбазой есть палатки с горячим хлебом и хычинами, а еще можно заказать конную прогулку - лошадки послушные и не требуют особой подготовки.
Спасибо Антону за отличную организацию и внимательность ко всем гостям!
Е
Евгений
12 авг 2022
Ну это, конечно, реально детокс))… Интернет прям запрещают)). Но не стоит волноваться. Звёздное небо, горные вершины, реки с водопадами, лошадки, природа и душевные посиделки у костра все компенсируют. Есть что вспомнить, есть о чем постучать. А на третий день ещё была сауна и душ.) Это было прекрасно!))… В общем, всем рекомендую.
Наталья
12 авг 2022
Экскурсия полностью соответствует описанию на сайте. Понравилось то, что спонтанность и организованность здесь сбалансированы в нужной пропорции. Данный тур-перезагрузку можно смело рекомендовать всем, кто не боится оторваться от комфорта городской жизни и хочет погрузиться в природу, взглянуть на жизнь немного по-другому.
Ю
Юнусова
9 авг 2022
Поездка в Махар с Антоном оказалась для меня и моих подруг отличным отдыхом от городской суеты и интернета. В течение четырех дней была очень насыщенная программа: экстремальные поездки по горам, читать дальше
посещение водопадов, купание в горной речке, посиделки вечером у костра. Жили мы в горах, условия были ближе к походным (да-да, умывальники и прочие удобства на улице). Из плюсов: в домиках было довольно тепло, была баня, рядом были палаточки, где можно попробовать местную кухню и купить что-то по мелочи. И главный плюс - это конечно ГОРЫ, красивейшие горы вокруг и неработающий интернет. 😀 Антон, при всей своей кажущейся несерьёзности и интересном чувстве юмора, оказался весьма неплохим гидом - он готовил нам еду, адаптировал программу под интересы нашей разношерстной компании, возил в красивейшие места и травил байки. В целом, этот тур стоит своих денег и оставляет массу впечатлений и классных фотографий.
К
Ксюша
26 июл 2022
Нашей группе не очень повезло с погодой из-за дождя, но это не помешало нам прекрасно провести время: от дождя все пейзажи стали контрастными и было не жарко. Антон выдал нам читать дальше
дождевики, необходимый вещи (полотенца, термос, рюкзак), немного скорректировал программу. Это был продуманный, интересный тур. Мы много гуляли, болтали, вкусно ели (Антон готовил все сам), пили кофе из турки в горах, купались в горной реке, наблюдали за коровами, овечками и лошадьми. Лагерь находится в ущелье, по утрам мы наблюдали испарения в лесных массивах гор, на 3-й день была баня, в домиках комфортно спать, предоставили постельное бельё, когда было холоднее, Антон топил печь. Рекомендую тур всем, кого не пугают походные условия, кто хочет помедитировать у горной реки, насладиться тишиной, вкусной едой с огня, приятной компанией гида! Обязательно приеду ещё!
Татьяна
24 июл 2022
Что рассказать про этот тур? Я такое называю именинами сердца (читай: наивысшая степень удовлетворения). Кавказ прекрасен, велик и многогранен, а в этой поездке его можно увидеть с разных сторон. Антон- интереснейший, талантливый читать дальше
человек, покажет горы во всей красе. Он сделал отдых комфортным (учитывает пожелания и особенности каждого путешественника, заранее даёт инструкцию что брать с собой, а если чего-то нет- предоставляет), разнообразным (каждый день не похож на предыдущий, есть возможность находиться вдоволь и немножко полениться), очень вкусным (один плов чего стоит!). Мои чудесные попутчицы дополнили впечатление и сделали путешествие незабываемым. Если нужно замедлиться, отдохнуть от суеты города, то Вам тоже сюда надо!