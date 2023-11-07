Возможно участие с детьми от 10 лет.

Вам понадобятся: паспорт, удобная обувь, небольшой рюкзак, тёплый свитер (флиска), ветровка, тёплые носки, термобельё, купальник, полотенце, очки, термос и фонарик. Если у вас нет чего-то из списка, сообщите заранее, подберём снаряжение в прокате.

Проживание. В кирпичных домиках с печкой по два человека в комнате. На территории турбазы «Лесная поляна» есть баня, летний душ, деревенский туалет. Возможно одноместное размещение за доплату, а также размещение в отдельном деревянном домике, который вмещает 1-4 человека (доплата — 4200 рублей за домик). В случае позднего обратного вылета подскажем наилучшие варианты размещения в Пятигорске.

Питание. В 1-й день — обед в кафе с национальной кухней по дороге и ужин в лагере. Во 2-й день, а также завтрак 3-го дня гид готовит еду на костре. Меню (доступно по запросу) состоит из яиц, мяса и овощей, бутербродов. Возможно вегетарианское или кошерное меню, если все в группе вегетарианцы. В лагере есть специальная зона с беседкой или шатром, где можно собираться на обед. Также в лагере есть пекарня с национальной кухней, открытая в летние месяцы.