Всё лучшее на Кавказе - для вас: топ-локации, кухня, отдых на источниках, конная прогулка, рыбалка
Эльбрус, Джилы-Су, Бермамыт, Теберда, Домбай, Архыз и много активностей в индивидуальном формате
Приезжайте в гости — у нас горы как искусство, а за каждым поворотом — созданная природой открытка. Мы не просто покажем самые живописные уголки, а превратим ваш отпуск в настоящее читать дальшеуменьшить
приключение.
Вы покатаетесь на лошадях, фуникулёрах, катамаране, порыбачите на озере, примерите карачаевские наряды.
Будет время и для спокойного отдыха — релакса в бассейне с минеральной водой, наблюдения за кроликами и павлинами, вечеров под треск костра.
Мы угостим приготовленными на открытом огне шашлыками, овощами, пловом, устроим пикники на свежем воздухе, раскроем, как печь хычины и где попробовать нарзан прямо из родника. Виды, впечатления, вкусы, тепло наших сердец — вот она, душа Кавказа!
Вам понадобятся: тёплые вещи и верхняя одежда (флиска, непродуваемая ветровка) удобная повседневная одежда (футболка, штаны, толстовка), которую не жалко испачкать запасные сменные вещи (носки, футболки) головной убор дождевик удобная обувь (кроссовки, ботинки) тапочки, шлёпки купальные принадлежности
Программа тура по дням
1 день
Сырная пещера, водопад Сабий, перевал Гумбаши, фотосессия в национальных нарядах на фоне Эльбруса, конная прогулка
Встретим вас по прибытии и поедем к подножию Эльбруса. По пути остановимся у Сырной пещеры и водопада Сабий, если повезёт — увидим гейзер из нарзана. Сделаем фотостоп на перевале Гумбаши и кадры в национальной одежде, можно покататься на лошадях. Вечером поужинаем и соберёмся у костра тёплой компанией.
2 день
Урочище Джилы-Су, водопады
Проведём день в невероятно красивом месте Кабардино-Балкарии. Полюбуемся величественными горами, живописными водопадами, реками Джилы-Су. Урочище также славится целебными минеральными источниками и острыми скалами, которые называются Аватары и Зубы дракона. Пообедаем на природе, в сезон можно искупаться. А вечером соберёмся у костра.
3 день
Плато Бермамыт
Сегодня отправимся в один из самых впечатляющих уголков Кавказа. Это плато Бермамыт, с которого открываются открыточные виды на северные склоны Эльбруса. Пообедаем прямо здесь, в окружении головокружительных горных просторов и долин. Будет невероятно!
4 день
Красногорский нарзан, Теберда, озеро Кара-Кёль, река Уллу-Муруджу, Домбай
Движемся дальше по Карачаево-Черкесии. Заедем в станицу Красногорскую, чтобы попробовать нарзан прямо из источника. В Теберде посетим заповедник или любую другую локацию, полюбуемся озером Кара-Кёль и рекой Уллу-Муруджу. В Домбае поднимемся на вершину главной горы — Мусса-Ачитара, чтобы насладиться чашечкой чая с потрясающим видом. Вечер проведём в отблесках костра и звёзд.
5 день
Архыз, аланское городище, Софийские водопады
Впереди — покорение Архыза! Осмотрим городище — древнеаланское поселение с руинами храмов. На самом курорте попробуем карачаевские блюда, а затем отправимся к Софийским водопадам и полюбуемся мощью бушующей стихии.
6 день
Рыбалка, прогулка на катамаране, кулинарный мастер-класс, отдых на источниках
Напоследок — расслабленный и вкусный отдых. Мы посетим базу, где живут милые кролики и грациозные павлины. Порыбачим и покатаемся на катамаране. Научимся готовить карачаевские бургеры — хычины, а затем ими пообедаем. Завершим отпуск, наслаждаясь целебными водами термального источника.
Затем — обратный трансфер в Минеральные Воды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Участник
46 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Минеральных Вод, 10:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Минеральных Вод, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амина — Организатор в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 33 туристов
Наша компания существует недавно и только начинает развиваться, но ставит перед собой великие цели. Мы хотим показать вам всю красоту Кавказа — величественные горы и самые атмосферные уголки с открыточными читать дальшеуменьшить
видами: Эльбрус, Домбай, Архыз, Бермамыт, Джилы-Су, Худесский лабиринт и многие другие. Мы организуем авторские путешествия с трёхразовым питанием кавказскими блюдами и разнообразными активностями — катанием на лошадях, пешими прогулками, джипингом. С радостью ждём вас в гости и надеемся, что вы захотите возвращаться к нам снова и снова!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Наталья
Были в середине июля. Тур получился невероятный. За 3 насыщенных дня мы покатались на лошадях, увидели потрясающие по красоте места, послушали про местные обычаи. Больше всего хочу поблагодарить всех организаторов читать дальшеуменьшить
базы, начиная со встречи в аэропорту. Нас встретила обаятельная девушка Амина и на машине сопроводила в Черкесск, где мы вкусно поели в ресторане национальной кухни, затем под увлекательные рассказы о местных традициях мы прибыли на базу, где покатались на катамаране, а оттуда поехали на основную базу в горы. Отдельное спасибо нашему постоянному сопровождающему Кариму - благодаря его навыкам вождению в гористой местности мы были совершенно спокойны и наслаждались видами. Сама база в горах, связи нет, но это и хорошо - можно отдохнуть от интернета. Домик чистый с панорамными окнами и видом на Эльбрус. Большое спасибо также одному из гидов - Мурату. Благодаря радушному приему мы чувствовали себя как дома, будто приехали к родственникам. Голодными не оставили - накормили до отвала, посидели у костра, полюбовались закатами и просто душевно пообщались. Организовано все прекрасно, гиды рекомендуют посетить места в зависимости от сложности маршрута и наших предпочтений. От этой поездки мы в восторге и просто не могли ожидать, что туры могут быть такими насыщенными. Спасибо вам! Процветания вашей базе! Обязательно вернемся.
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М
Максим
Поездка удалась на славу. Жили очень удобно, а с утра прямо из окна открывался вид на горы — просто волшебство для настроения. Особенно хочу отметить гида Шамиля, он не только читать дальшеуменьшить
отлично ориентируется в Кавказе, но еще и с душой рассказывал про местные обычаи и культуру. Кавказская еда — это вообще что-то особенное! Но больше всего меня впечатлили горы, альпийские луга и спокойные лошади, что свободно пасутся вокруг. Такое ощущение полной гармонии с природой, свежий воздух и потрясающие виды — именно то, что хотелось найти.
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Я
Ярослав
Три дня с двумя ночевками на турбазе с видом на Эльбрус — просто класс! Вся поездка была с полным пакетом услуг, а это очень удобно, ничего лишнего не надо думать. читать дальшеуменьшить
Поход оказался отличным способом расслабиться и зарядиться энергией. Гиды проявили себя на высоте — и профессионалы, и при этом общаться с ними было очень легко. За такую цену — просто находка для тех, кто хочет отдохнуть по-настоящему.
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И
Илья
Очень понравилась поездка — еда была вкусная, развлечения на уровне! Благодаря этому путешествию смог полностью отвлечься от работы и набраться сил. И при этом цена приятно порадовала. Советую всем, кто хочет хорошо отдохнуть и подзарядиться!
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Тур входит в следующие категории Минеральных Вод
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