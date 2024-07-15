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базы, начиная со встречи в аэропорту. Нас встретила обаятельная девушка Амина и на машине сопроводила в Черкесск, где мы вкусно поели в ресторане национальной кухни, затем под увлекательные рассказы о местных традициях мы прибыли на базу, где покатались на катамаране, а оттуда поехали на основную базу в горы. Отдельное спасибо нашему постоянному сопровождающему Кариму - благодаря его навыкам вождению в гористой местности мы были совершенно спокойны и наслаждались видами.

Сама база в горах, связи нет, но это и хорошо - можно отдохнуть от интернета. Домик чистый с панорамными окнами и видом на Эльбрус. Большое спасибо также одному из гидов - Мурату. Благодаря радушному приему мы чувствовали себя как дома, будто приехали к родственникам. Голодными не оставили - накормили до отвала, посидели у костра, полюбовались закатами и просто душевно пообщались.

Организовано все прекрасно, гиды рекомендуют посетить места в зависимости от сложности маршрута и наших предпочтений. От этой поездки мы в восторге и просто не могли ожидать, что туры могут быть такими насыщенными. Спасибо вам! Процветания вашей базе! Обязательно вернемся.