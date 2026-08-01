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Этнотур в степях Калмыкии с проживанием в юрте и погружением в культуру кочевников (всё включено)

Горловое пение, пикник в барханах, стрельба из лука, баня, кухня и Элиста - из Минеральных Вод
Приглашаем окунуться в жизнь современных кочевников — последних хранителей наследия великой империи Чингисхана. Вы поселитесь в юрте посреди бескрайней степи — здесь кажется, будто время застыло сотни лет назад. Сходите
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в гости к монголам и за общим столом узнаете семейные байки, что передаются поколениями. Услышите горловое пение — низкий, вибрирующий звук, будто рождённый самой землёй. В Поющих барханах устроите пикник и раскроете тайны, доносимые ветром.

Поучаствуете в лучном турнире: научитесь чувствовать баланс и натяжение тетивы в миг, когда стрела срывается в полёт. Расслабитесь в бане, где жар мягко обволакивает и смывает усталость, а солёный чай возвращает силы.

В Золотой обители Будды Шакьямуни погрузитесь в буддийскую философию и сможете совершить тибетский ритуал, очищающий карму, — обойти ступы по часовой стрелке.

А также перепробуете множество калмыцких блюд и вернётесь домой с ощущением, что прикоснулись к чему-то древнему и настоящему.

Этнотур в степях Калмыкии с проживанием в юрте и погружением в культуру кочевников (всё включено)
Этнотур в степях Калмыкии с проживанием в юрте и погружением в культуру кочевников (всё включено)
Этнотур в степях Калмыкии с проживанием в юрте и погружением в культуру кочевников (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые вещи:
1. Удобные кроссовки или ботинки для прогулок по барханам и степной местности.
2. Сменная лёгкая обувь (кеды, сандалии) для вечернего отдыха.
3. Носки: несколько пар хлопковых и / или термоносков.
4. Панама или шляпа с широкими полями — для защиты от солнца.
5. Бандана или бафф — для защиты шеи, лица от солнца и пыли на барханах.
6. Флисовая кофта или свитер — для прохладных степных вечеров и ночей.
7. Ветровка или лёгкая куртка — незаменима для защиты от сильного степного ветра.
8. Термобельё (лёгкое) — может пригодиться для ночёвок в юрте.
9. Брюки из быстросохнущей ткани — 2 пары. Идеальны для всех активностей.
10. Шорты или бриджи — для жаркого времени дня.
11. Футболки / поло с длинным и коротким рукавом из дышащих материалов.
12. Дождевик (компактный) — на случай внезапного дождя.
13. Солнцезащитный крем с высоким SPF (50+). Солнце в степи очень активное.
14. Гигиеническая помада с UV-фильтром.
15. Солнцезащитные очки с хорошей UV-защитой (поляризация приветствуется — уменьшает блики от песка).
16. Личная аптечка (только вам необходимые лекарства).
17. Репеллент от насекомых
18. Фонарик
19. Повербанк для зарядки гаджетов (розетки в юртах могут быть ограничены).

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в калмыцкую степь

Встретим вас у аэропорта Минеральных Вод и поедем в Калмыкию (5 ч). По пути остановимся на обед.

Вдали от дорог, глубоко в степи, находится ваш дом на ближайшие дни — традиционная калмыцкая юрта. Здесь простой быт и невероятное умиротворение, которое приносит ветер. На ужин подадут кюр — запечённый в земле рубец, начинённый бараниной.

Добро пожаловать в калмыцкую степьДобро пожаловать в калмыцкую степьДобро пожаловать в калмыцкую степь
2 день

По законам гостеприимства: обед в семье и вечер горлового пения

Сходим в гости к хранителям традиций Чингисхана — семье кочевых монголов. Побеседуем о жизни, подчинённой солнцу, понаблюдаем за верблюдами и пообедаем, как принято по законам гостеприимства. Вечером соберёмся у костра, послушаем горловое пение джангрчи и поужинаем.

По законам гостеприимства: обед в семье и вечер горлового пенияПо законам гостеприимства: обед в семье и вечер горлового пенияПо законам гостеприимства: обед в семье и вечер горлового пения
3 день

По традициям кочевников: пикник в барханах, стрельба из лука, баня

Отправимся на встречу с одной из загадок степи — Поющими барханами. Погуляем по бесконечным волнам песка и под вековой шёпот ветра устроим пикник.

После медитативного отдыха — активный: вы научитесь стрельбе из лука и, если будете самым метким, получите приз. А вечером восстановим силы, как это делали кочевники после долгих походов: сходим в степную баню с джомбой (калмыцким чаем) и поужинаем под звёздами.

По традициям кочевников: пикник в барханах, стрельба из лука, баняПо традициям кочевников: пикник в барханах, стрельба из лука, баняПо традициям кочевников: пикник в барханах, стрельба из лука, баня
4 день

Элиста: Золотая обитель Будды Шакьямуни

Прощаемся со степью и напоследок едем в столицу. Посетим Золотую обитель Будды Шакьямуни: увидим 9-метровую статую Будды с сусальным золотом и бриллиантами, в молитвенном зале рассмотрим лики бодхисаттв, а на территории — пагоды со статуями великих учителей и белоснежные ступы.

Пообедаем калмыцкими блюдами и доставим вас к аэропорту Минеральных Вод.

Элиста: Золотая обитель Будды ШакьямуниЭлиста: Золотая обитель Будды ШакьямуниЭлиста: Золотая обитель Будды Шакьямуни

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет67 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты, экскурсии и активности по программе
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты в Минеральные Воды и обратно в ваш город
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 11:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я представляю команду профессиональных гидов, работающих на туристическом рынке Северного Кавказа и Калининградской области с 2010 года. В нашу команду мы отбираем действительно лучших гидов — не просто хороших профессионалов, а людей творческих, энергичных и любящих свою профессию.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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