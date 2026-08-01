Встретим вас у аэропорта Минеральных Вод и поедем в Калмыкию (5 ч). По пути остановимся на обед.

Вдали от дорог, глубоко в степи, находится ваш дом на ближайшие дни — традиционная калмыцкая юрта. Здесь простой быт и невероятное умиротворение, которое приносит ветер. На ужин подадут кюр — запечённый в земле рубец, начинённый бараниной.