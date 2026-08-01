Этнотур в степях Калмыкии с проживанием в юрте и погружением в культуру кочевников (всё включено)
Горловое пение, пикник в барханах, стрельба из лука, баня, кухня и Элиста - из Минеральных Вод
Приглашаем окунуться в жизнь современных кочевников — последних хранителей наследия великой империи Чингисхана. Вы поселитесь в юрте посреди бескрайней степи — здесь кажется, будто время застыло сотни лет назад. Сходите читать дальшеуменьшить
в гости к монголам и за общим столом узнаете семейные байки, что передаются поколениями. Услышите горловое пение — низкий, вибрирующий звук, будто рождённый самой землёй. В Поющих барханах устроите пикник и раскроете тайны, доносимые ветром.
Поучаствуете в лучном турнире: научитесь чувствовать баланс и натяжение тетивы в миг, когда стрела срывается в полёт. Расслабитесь в бане, где жар мягко обволакивает и смывает усталость, а солёный чай возвращает силы.
В Золотой обители Будды Шакьямуни погрузитесь в буддийскую философию и сможете совершить тибетский ритуал, очищающий карму, — обойти ступы по часовой стрелке.
А также перепробуете множество калмыцких блюд и вернётесь домой с ощущением, что прикоснулись к чему-то древнему и настоящему.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемые вещи: 1. Удобные кроссовки или ботинки для прогулок по барханам и степной местности. 2. Сменная лёгкая обувь (кеды, сандалии) для вечернего отдыха. 3. Носки: несколько пар хлопковых и / или термоносков. 4. Панама или шляпа с широкими полями — для защиты от солнца. 5. Бандана или бафф — для защиты шеи, лица от солнца и пыли на барханах. 6. Флисовая кофта или свитер — для прохладных степных вечеров и ночей. 7. Ветровка или лёгкая куртка — незаменима для защиты от сильного степного ветра. 8. Термобельё (лёгкое) — может пригодиться для ночёвок в юрте. 9. Брюки из быстросохнущей ткани — 2 пары. Идеальны для всех активностей. 10. Шорты или бриджи — для жаркого времени дня. 11. Футболки / поло с длинным и коротким рукавом из дышащих материалов. 12. Дождевик (компактный) — на случай внезапного дождя. 13. Солнцезащитный крем с высоким SPF (50+). Солнце в степи очень активное. 14. Гигиеническая помада с UV-фильтром. 15. Солнцезащитные очки с хорошей UV-защитой (поляризация приветствуется — уменьшает блики от песка). 16. Личная аптечка (только вам необходимые лекарства). 17. Репеллент от насекомых 18. Фонарик 19. Повербанк для зарядки гаджетов (розетки в юртах могут быть ограничены).
Программа тура по дням
1 день
Добро пожаловать в калмыцкую степь
Встретим вас у аэропорта Минеральных Вод и поедем в Калмыкию (5 ч). По пути остановимся на обед.
Вдали от дорог, глубоко в степи, находится ваш дом на ближайшие дни — традиционная калмыцкая юрта. Здесь простой быт и невероятное умиротворение, которое приносит ветер. На ужин подадут кюр — запечённый в земле рубец, начинённый бараниной.
2 день
По законам гостеприимства: обед в семье и вечер горлового пения
Сходим в гости к хранителям традиций Чингисхана — семье кочевых монголов. Побеседуем о жизни, подчинённой солнцу, понаблюдаем за верблюдами и пообедаем, как принято по законам гостеприимства. Вечером соберёмся у костра, послушаем горловое пение джангрчи и поужинаем.
3 день
По традициям кочевников: пикник в барханах, стрельба из лука, баня
Отправимся на встречу с одной из загадок степи — Поющими барханами. Погуляем по бесконечным волнам песка и под вековой шёпот ветра устроим пикник.
После медитативного отдыха — активный: вы научитесь стрельбе из лука и, если будете самым метким, получите приз. А вечером восстановим силы, как это делали кочевники после долгих походов: сходим в степную баню с джомбой (калмыцким чаем) и поужинаем под звёздами.
4 день
Элиста: Золотая обитель Будды Шакьямуни
Прощаемся со степью и напоследок едем в столицу. Посетим Золотую обитель Будды Шакьямуни: увидим 9-метровую статую Будды с сусальным золотом и бриллиантами, в молитвенном зале рассмотрим лики бодхисаттв, а на территории — пагоды со статуями великих учителей и белоснежные ступы.
Пообедаем калмыцкими блюдами и доставим вас к аэропорту Минеральных Вод.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Базовый билет
67 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Входные билеты, экскурсии и активности по программе
Страховка
Что не входит в цену
Билеты в Минеральные Воды и обратно в ваш город
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 11:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я представляю команду профессиональных гидов, работающих на туристическом рынке Северного Кавказа и Калининградской области с 2010 года. В нашу команду мы отбираем действительно лучших гидов — не просто хороших профессионалов, а людей творческих, энергичных и любящих свою профессию.
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