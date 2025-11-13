Мои заказы

Индивидуальная перезагрузка на водах: термы, сауны и прогулки по курортам. Всё включено

Расслабиться и оздоровиться в целебных источниках, напариться, выпить нарзана и изучить 4 города КМВ
Благодаря целебным источникам КМВ давно признаны главными бюветами и бальнеологическими курортами страны.

Тут можно поправить здоровье, расслабиться в природных бассейнах и просто насладиться архитектурой и уютом атмосферной глубинки.

Мы приглашаем вас отдохнуть


в Ессентуках: включены 3 посещения Суворовских купален, 1 визит в «Итальянские термы» с пятью видами саун, дегустации лечебных минеральных вод и нарзанов.

Умиротворяющие каникулы дополнят неспешные прогулки: в Пятигорске вы подниметесь на гору Машук и сможете окунуться в Бесстыжие ванны, в Железноводске поучаствуете в тактильной экскурсии, а в Кисловодске устроите променад по тенистым аллеям знаменитого парка.

Беспокоиться во время поездки вам ни о чём не нужно — мы позаботимся обо всём, от проживания в отеле с хорошим рейтингом до трёхразового питания.

Время начала: 08:00, 12:00

Описание тура

Организационные детали

Одежда для путешествия должна быть удобной и соответствующей сезону. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Для купания в термальном источнике необходимы плавки и купальник. Перед бронированием следует учесть противопоказания к принятию термальных ванн — это сердечно-сосудистые заболевания.

Питание. Включено трёхразовое: завтраки в отеле, обеды и ужины в кафе/ресторанах.

Транспорт. Седан, минивэн.

Дети. Возможно участие с детьми старше 14 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Тур индивидуальный, в июне, августе, ноябре и декабре проведение возможно в любые удобные вам даты (по согласованию с организатором).

Программа тура по дням

1 день

Ессентуки: этноэкскурсия, дегустация воды, отдых в Суворовских термах

Встретим вас у аэропорта Минеральных Вод и доставим к отелю в Ессентуках. После обеда — этническая экскурсия по городу с дегустацией легендарной минеральной воды № 4 и № 17.

Далее — релакс в Суворовских термальных источниках. Вода здесь полезна при проблемах опорно-двигательного аппарата и нарушении обмена веществ. Принятие ванн рекомендуется дополнить чаем на травах и воде со склонов Эльбруса.

Вечером — ужин, отдых.

Ессентуки: этноэкскурсия, дегустация воды, отдых в Суворовских термахЕссентуки: этноэкскурсия, дегустация воды, отдых в Суворовских термахЕссентуки: этноэкскурсия, дегустация воды, отдых в Суворовских термахЕссентуки: этноэкскурсия, дегустация воды, отдых в Суворовских термах
2 день

Поездка в Пятигорск с подъёмом на Машук. Минеральная вода и термы Железноводска. Отдых в источниках

Первую половину дня посвятим Пятигорску. Отправимся на историческую экскурсию по городу, по канатной дороге поднимемся на вершину Машука, с лучшей панорамной площадки полюбуемся видами на фоне Главного Кавказского хребта. Спустившись, поговорим об историях жизни, любви, мистики, трагедий жителей. При желании вы можете посетить открытые Бесстыжие ванны с высоким содержанием сероводорода (бесплатно).

Остаток дня проведём в Железноводске. В архитектурном театре прошлого и настоящего на горе Железной поучаствуем в тактильной экскурсии. Оценим вкус воды из Славяновского и Смирновского источников и решим, какая вкуснее — живая или мёртвая. Перед ужином — приём термальных ванн, который позволит подготовить организм к гастроизыскам.

Поездка в Пятигорск с подъёмом на Машук. Минеральная вода и термы Железноводска. Отдых в источникахПоездка в Пятигорск с подъёмом на Машук. Минеральная вода и термы Железноводска. Отдых в источникахПоездка в Пятигорск с подъёмом на Машук. Минеральная вода и термы Железноводска. Отдых в источникахПоездка в Пятигорск с подъёмом на Машук. Минеральная вода и термы Железноводска. Отдых в источниках
3 день

Весь день в Кисловодске. Вечерний отдых в термах

Целый день посвятим городу солнца — Кисловодску. Во время интерактивной экскурсии вы попробуете 3 вида нарзана и услышите 1000 и 1 историю о городе. Погуляете по улочкам и курортному парку, проедете по канатной дороге, рассмотрите жанровые скульптуры и подпишете авторские открытки для близких.

После обеда — шопинг в сувенирных лавках. По возвращении в Ессентуки — ужин, посещение термальных ванн.

Весь день в Кисловодске. Вечерний отдых в термахВесь день в Кисловодске. Вечерний отдых в термахВесь день в Кисловодске. Вечерний отдых в термахВесь день в Кисловодске. Вечерний отдых в термах
4 день

Релакс в «Итальянских термах» и саунах

После завтрака необходимо освободить номера. Мы погуляем по курортному посёлку Иноземцево и отправимся в «Итальянские термы». Бассейны наполнены природной минеральной водой, есть контрастные ванны для ног, работает несколько видов саун: солевая, ароматическая, римская, финская и хаммам. Отличное завершение отпуска!

Затем — трансфер к аэропорту Минеральных Вод.

Релакс в «Итальянских термах» и саунахРелакс в «Итальянских термах» и саунахРелакс в «Итальянских термах» и саунахРелакс в «Итальянских термах» и саунах

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет72 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе с предоставлением радиогарнитуры
  • 3 посещения Суворовских источников с арендой халатов, полотенец, тапочек и шапочек
  • 1 посещение «Итальянских терм» с доступом к нескольким саунам
  • Билеты на канатные дороги
  • Курортный сбор
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Билеты в Минеральные Воды и обратно в ваш город
  • Доплата за 1-местное размещение - 3000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Минеральных Водах
Я представляю команду профессиональных гидов, работающих на туристическом рынке Северного Кавказа и Калининградской области с 2010 года. В нашу команду мы отбираем действительно лучших гидов — не просто хороших профессионалов, а людей творческих, энергичных и любящих свою профессию.
