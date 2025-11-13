Встретим вас у аэропорта Минеральных Вод и доставим к отелю в Ессентуках. После обеда — этническая экскурсия по городу с дегустацией легендарной минеральной воды № 4 и № 17.

Далее — релакс в Суворовских термальных источниках. Вода здесь полезна при проблемах опорно-двигательного аппарата и нарушении обмена веществ. Принятие ванн рекомендуется дополнить чаем на травах и воде со склонов Эльбруса.

Вечером — ужин, отдых.