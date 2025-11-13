Тут можно поправить здоровье, расслабиться в природных бассейнах и просто насладиться архитектурой и уютом атмосферной глубинки.
Мы приглашаем вас отдохнуть
Описание тура
Организационные детали
Одежда для путешествия должна быть удобной и соответствующей сезону. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Для купания в термальном источнике необходимы плавки и купальник. Перед бронированием следует учесть противопоказания к принятию термальных ванн — это сердечно-сосудистые заболевания.
Питание. Включено трёхразовое: завтраки в отеле, обеды и ужины в кафе/ресторанах.
Транспорт. Седан, минивэн.
Дети. Возможно участие с детьми старше 14 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Тур индивидуальный, в июне, августе, ноябре и декабре проведение возможно в любые удобные вам даты (по согласованию с организатором).
Программа тура по дням
Ессентуки: этноэкскурсия, дегустация воды, отдых в Суворовских термах
Встретим вас у аэропорта Минеральных Вод и доставим к отелю в Ессентуках. После обеда — этническая экскурсия по городу с дегустацией легендарной минеральной воды № 4 и № 17.
Далее — релакс в Суворовских термальных источниках. Вода здесь полезна при проблемах опорно-двигательного аппарата и нарушении обмена веществ. Принятие ванн рекомендуется дополнить чаем на травах и воде со склонов Эльбруса.
Вечером — ужин, отдых.
Поездка в Пятигорск с подъёмом на Машук. Минеральная вода и термы Железноводска. Отдых в источниках
Первую половину дня посвятим Пятигорску. Отправимся на историческую экскурсию по городу, по канатной дороге поднимемся на вершину Машука, с лучшей панорамной площадки полюбуемся видами на фоне Главного Кавказского хребта. Спустившись, поговорим об историях жизни, любви, мистики, трагедий жителей. При желании вы можете посетить открытые Бесстыжие ванны с высоким содержанием сероводорода (бесплатно).
Остаток дня проведём в Железноводске. В архитектурном театре прошлого и настоящего на горе Железной поучаствуем в тактильной экскурсии. Оценим вкус воды из Славяновского и Смирновского источников и решим, какая вкуснее — живая или мёртвая. Перед ужином — приём термальных ванн, который позволит подготовить организм к гастроизыскам.
Весь день в Кисловодске. Вечерний отдых в термах
Целый день посвятим городу солнца — Кисловодску. Во время интерактивной экскурсии вы попробуете 3 вида нарзана и услышите 1000 и 1 историю о городе. Погуляете по улочкам и курортному парку, проедете по канатной дороге, рассмотрите жанровые скульптуры и подпишете авторские открытки для близких.
После обеда — шопинг в сувенирных лавках. По возвращении в Ессентуки — ужин, посещение термальных ванн.
Релакс в «Итальянских термах» и саунах
После завтрака необходимо освободить номера. Мы погуляем по курортному посёлку Иноземцево и отправимся в «Итальянские термы». Бассейны наполнены природной минеральной водой, есть контрастные ванны для ног, работает несколько видов саун: солевая, ароматическая, римская, финская и хаммам. Отличное завершение отпуска!
Затем — трансфер к аэропорту Минеральных Вод.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|72 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе с предоставлением радиогарнитуры
- 3 посещения Суворовских источников с арендой халатов, полотенец, тапочек и шапочек
- 1 посещение «Итальянских терм» с доступом к нескольким саунам
- Билеты на канатные дороги
- Курортный сбор
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Билеты в Минеральные Воды и обратно в ваш город
- Доплата за 1-местное размещение - 3000 ₽