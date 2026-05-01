Здесь, вдали от туристических толп, вы найдёте дикие ущелья, термальные источники и виды на двуглавый Эльбрус, которые останутся в
Программа тура по дням
Встреча группы и переезд на поляну Эммануэля
Встреча: встречаем участников в Минеральных Водах с 10:00 до 12:00.
11:30-12:00 – сбор группы в г. Минеральные Воды. Встречаемся на железнодорожном вокзале или в аэропорту. И начинаем наше путешествие.
Обед: остановка в уютном горном кафе, где вы попробуете блюда кавказской кухни.
Поляна Эммануэля: заброска на полноприводных машинах прямо к базовому лагерю.
Размещение: выбор между уютными домиками или палатками с видом на Эльбрус.
Вечер: во время ужина мы соберемся вместе, чтобы познакомиться друг с другом, поделиться впечатлениями от первого дня.
Траверс вершин Сирх и Корона
Сегодня вас ждёт один из самых захватывающих дней в туре. Мы поднимемся на гребень хребта Леридж, откуда открываются виды, которые заставят ваше сердце биться чаще.
Вершина Сирх (3100 м): отсюда видно урочище Джилы-су, дорогу к Кисловодску, Эльбрус и бескрайние просторы Кавказа.
Вершина Корона: продолжаем движение по гребню к вершине Корона, наслаждаемся непередаваемыми видами на 360 градусов.
Фотостоп: сделаете панорамные снимки, которые будут вызывать восторг у ваших друзей.
Характеристики маршрута: расстояние – 8 км, перепад высот ~ 600 м, продолжительность – 4-5 часов.
Немецкий аэродром, каменные грибы, Северный приют (штурмовой лагерь)
Этот день будет насыщен пейзажами и историями.
Маршрут: прогулка над каньоном к Немецкому аэродрому, использовался в 1942 г. для секретных операций.
Ледник Эльбруса: посещение штурмового лагеря, где вы познакомитесь с бытом альпинистов.
Поляна каменных грибов: Мистическое место, где природа создала каменные скульптуры, напоминающие грибы.
Характеристики маршрута: расстояние – 10 км, перепад высот ~ 1200 м, продолжительность – 7-8 часов.
Незабываемые водопады Джилы-су
Сегодня вы увидите три великолепных водопада, каждый из которых уникален.
Водопад Султан: самый высокий водопад региона (40 м).
Водопад Эмир: мощный поток, окружённый скалами.
Водопад Каракая-су: уединённое место с кристально чистой водой.
Термальные источники: купание в природных бассейнах с целебной водой.
Характеристики маршрута: расстояние – 12 км, перепад высот ~ 400 м, продолжительность – 5-6 часов.
Озеро Бирджалы
Маршрут: подъём к озеру Бирджалы с видом на Эльбрус.
Виды: озеро, окружённое горами, – идеальное место для фото и медитации.
Характеристики маршрута: расстояние – 10 км, перепад высот ~ 1000 м, продолжительность – 7 часов.
Прогулка к пику Калицкого
Маршрут: подъём от озера Бирджалы к пику Калицкого и спуск на поляну Эммануэля. Лагерь собираем и отправляемся на ледовое плато Джикаугенкёз, по нему обойдём пик Калицкого с востока, сфотографируемся на фоне горы и Эльбруса.
Виды: вершина окруженная ледником на фоне восточного склона Эльбруса, место притяжения для многих путешественников.
Характеристики маршрута: расстояние – 16 км, перепад высот ~ 1000 м, продолжительность – 7 часов.
Прощание с горами
Гора Тузлук: посещение удивительной конусообразной горы с мощной энергетикой.
Сувениры: вручение значков, медалей и фирменных футболок.
Трансфер: в Минеральные Воды вы приедете примерно в 16:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в кемпинге или в приюте «Лакколит» на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Кемпинг
|Приют «Лакколит»
|45000
|61000
Скидка детям до 14 лет – 20%.
Варианты проживания
Кемпинг
Проживание в палатке с видом на Эльбрус. Отдельная 3-4-местная для каждой семьи.
Альплагерь «Лакколит»
Лагерь расположен на альпийской поляне, где найдётся место всем, кто собрался подняться на вершину Европы — двуглавый великан Эльбрус. На территории есть столовая, портеры, горячий душ и баня на дровах, электричество, Wi-Fi, мобильная связь.
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа профессионального инструктора-проводника по горному туризму
- Проживание в кемпинге или приюте Лакколит, в зависимости от вашего выбора
- Питание: завтрак, ужин и перекус в походе
- Трансфер Минводы - поляна Эммануэля - Минводы
- Прокат снаряжения: палатка (отдельная для каждой семьи 3-4-местная) туристические коврики 2 шт. /чел. туристические кресла 1 шт. /чел
- Плата посещения национального парка
- Реквизит для проведения игр/тренингов
- Подарки и сюрпризы для участников (дети получат значки за достижения во время тура, все участники получат медали и футболки с символикой тура)
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Страховка (не обязательно)
- Питание в кафе - 2000-4000 руб. (по желанию)
- Прокат личного снаряжения: треккинговые палки - 1400 руб. рюкзак - 1800 руб. спальный мешок - 2400 руб. ботинки треккинговые - 3600 руб. куртка мембранная - 2400 руб. штаны походные - 2400 руб. дождевик - 900 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организована встреча?
Встреча состоится в городе Минеральные Воды.
В день начала тура, до 12:00, необходимо прибыть в Минводы.
Встреча происходит в нашем офисе/прокате по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, д. 20, 2 этаж.
Обратные билеты из Минеральных Вод можно покупать на день окончания тура с 16:00 и позднее.
Сколько мы будем ходить, как часто будут привалы?
Походы, предлагаемые в программе Горного лагеря, доступны для большинства людей и не требуют специальной подготовки. Наша цель – отдохнуть, насладиться красотой величественных гор Кавказского хребта и подышать горным воздухом.
Стандартный график движения составляет 45/15 минут, то есть после 45 минут ходьбы следует 15-минутный привал, во время которого вы можете отдохнуть, выпить чая из термоса и сделать фотографии, пообщаться или полюбоваться окружающими красотами.
С какого возраста брать в поход детей?
Походы налегке доступны детям с 8-9 лет. При этом важно учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка и подбирать физическую нагрузку, которая будет ему комфортна. Если ваш ребенок активно занимается спортом, то однодневные походы станут для него отличным развлечением.
Для совсем маленьких детей до 18 кг можно использовать рюкзак-переноску, который можно взять у нас в аренду.
Если темп движения группы в походах будет слишком быстрым / медленным?
Безопасность и комфорт участников для нас на первом месте, поэтому мы всегда готовы принять меры, чтобы темп движения группы был приемлем для всех туристов.
Так как группу будет сопровождать как минимум два наставника, то у всех участников будет возможность двигаться в комфортном темпе. Те кто максимально готов к треккингу пройдут пешие маршруты в полном объёме, также будет возможность сократить маршруты большой продолжительности для части участников.
Какая личная аптечка нужна с собой?
Наши гиды всегда готовы оказать первую помощь участнику, если это необходимо. В рюкзаке каждого гида есть аптечка, которая включает в себя таблетки, инъекции, перевязочный материал и т. д.
Тем не менее, каждый участник должен иметь при себе следующие вещи:
- пластырь для заклеивания мозолей;
- крем для заживления царапин;
- крем от ожогов;
- лекарства, которые вы принимаете регулярно в обычной жизни.
На последнем пункте остановимся подробнее, чтобы вам было понятнее. Если у вас время от времени болит голова и вам помогает, например, Спазган, то возьмите его с собой. Также стоит поступить с лекарствами, нормализующими давление, и другими препаратами, которые вы принимаете более-менее регулярно.