Пик звездопада Персеиды: ночь на плато Канжол в палатках с видом на Эльбрус

Увидеть, как рассвет окрасит вершину, загадать множество желаний и погулять по Тызылскому ущелью
Есть в августе одна волшебная ночь, когда с неба, будто капли дождя, срываются звёзды.

Зрелище волшебное, но ещё более завораживает оно в горах, когда вокруг суровые вершины и бескрайние долины. Мы
отправимся на плато Канжол, откуда открывается один из лучших видов на Эльбрус.

Ночевать будем в палатках, чтобы не пропустить ни одного метеора: вечером усядемся у костра, поедим ароматный шашлык и, подняв голову вверх, насладимся звездопадом.

А следующий день начнём ещё до восхода солнца, чтобы увидеть, как первые розовые лучи окрасят двуглавую вершину. Палатки, завтрак и ужин входят в стоимость.

Описание тура

Организационные детали

С собой берите тёплые вещи и хорошее настроение.

Программа тура по дням

1 день

Плато Канжол, шашлыки на ужин и наблюдение за звёздами

Встретим вас в одном из городов Кавказских Минеральных Вод и отправимся в горы по живописной дороге мимо хребтов и зелёных долин. Добравшись до плато Канжол, посетим все доступные локации: нас ждут панорамные виды, природные смотровые точки и уникальные ландшафты.

После прогулок разобьём палаточный лагерь, приготовим ужин на свежем воздухе и останемся на ночёвку. Вечером устроим наблюдение за звёздным небом — с плато отлично видно метеорные потоки, особенно в августе.

Плато Канжол, шашлыки на ужин и наблюдение за звёздами
2 день

Рассвет с видом на Эльбрус, Тызыльское ущелье и завершение тура

Проснёмся до восхода солнца и встретим рассвет с видом на Эльбрус — в этот час величественная вершина особенно эффектна. После завтрака начнём обратный путь по другой дороге. Сделаем остановку в Тызыльском ущелье — это одна из самых живописных локаций региона, где горные склоны сужаются, образуя теснину с отвесными стенами и бурными потоками.

Во второй половине дня вернёмся в города Кавказских Минеральных Вод.

Рассвет с видом на Эльбрус, Тызыльское ущелье и завершение тура

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет17 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палатках
  • Завтрак и ужин
  • Трансферы на внедорожнике
  • Сопровождение гидом
  • Аренда палатки, спального мешка, коврика
Что не входит в цену
  • Билеты до одного из городов КМВ и обратно
  • Питание вне программы
  • Трансфер из Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска, Железноводска или Минеральных Вод и обратно
  • Доплата за 2-местное размещение в отдельной палатке
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберём вас из Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков, Железноводска, Минеральных Вод, точное место и время по согласованию
Завершение: Доставим в Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Минеральные Воды, точное место и время по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Работаю с душой и получаю удовольствие от того, что делаю: различные треккинги, походы к высокогорным озёрам и т. д., многодневные туры по всему Кавказу. Подберу любой тур по вашим запросам
и пожеланиям! Кавказ действительно удивительное место с потрясающими природными пейзажами и богатой культурой. Наши джип-туры, пешие походы и конные прогулки могут подарить вам незабываемые впечатления и позволят по-настоящему насладиться красотой этого региона.

