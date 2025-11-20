Встретим вас в одном из городов Кавказских Минеральных Вод и отправимся в горы по живописной дороге мимо хребтов и зелёных долин. Добравшись до плато Канжол, посетим все доступные локации: нас ждут панорамные виды, природные смотровые точки и уникальные ландшафты.

После прогулок разобьём палаточный лагерь, приготовим ужин на свежем воздухе и останемся на ночёвку. Вечером устроим наблюдение за звёздным небом — с плато отлично видно метеорные потоки, особенно в августе.