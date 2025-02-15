2 дня
Индивидуальный тур «Чегемское ущелье + Осетия (1 ночь)»
Начало: По Вашему адресу в указанных городах
Расписание: По субботам в 6:00
15 фев в 06:00
22 фев в 06:00
50 000₽ за всё до 6 чел.
2 дня
Индивидуальный тур «Чегемское ущелье + Эльбрус (1 ночь)»
Начало: По Вашему адресу в указанных городах
Расписание: По субботам в 6:00
15 фев в 06:00
22 фев в 06:00
44 000₽ за всё до 6 чел.
2 дня
Индивидуальный тур «Осетия + Эльбрус (1 ночь)»
Начало: По Вашему адресу в указанных городах
Расписание: По субботам в 6:00
15 фев в 06:00
22 фев в 06:00
50 000₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Железнодорожный вокзал Минеральные Воды»
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