Путешествие начнётся с дороги через перевал Гумбаши — самую высокогорную трассу России. На первой смотровой площадке откроется великолепная панорама Эльбруса. Здесь устроим короткий привал с перекусом: отведаем хычины, травяной чай и свежесваренный кофе в турке — традиционное угощение от гида.

Затем отправимся к Сырным пещерам, после чего продолжим путь к горе Шоана. На её вершине находится христианский храм 10 века — памятник древней архитектуры, хранящий дыхание истории. Можно будет сделать множество снимков и насладиться умиротворённой атмосферой гор.

Далее нас ждёт подъём по канатной дороге Домбая и заселение в коттедж.