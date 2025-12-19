Вы отправитесь через перевал Гумбаши — самую высокогорную дорогу России, где
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: паспорт, удобную треккинговую обувь, сменную пару обуви, одежду по сезону.
Программа тура по дням
Через перевал Гумбаши в Домбай
Путешествие начнётся с дороги через перевал Гумбаши — самую высокогорную трассу России. На первой смотровой площадке откроется великолепная панорама Эльбруса. Здесь устроим короткий привал с перекусом: отведаем хычины, травяной чай и свежесваренный кофе в турке — традиционное угощение от гида.
Затем отправимся к Сырным пещерам, после чего продолжим путь к горе Шоана. На её вершине находится христианский храм 10 века — памятник древней архитектуры, хранящий дыхание истории. Можно будет сделать множество снимков и насладиться умиротворённой атмосферой гор.
Далее нас ждёт подъём по канатной дороге Домбая и заселение в коттедж.
Водопад Алибек и переезд в Архыз
Нас ждёт захватывающее путешествие к водопаду Алибек. Первые 50 минут предстоит проехать на внедорожнике по горной дороге — это живописный участок джипинга с остановкой у кладбища альпинистов.
У лагеря «Алибек» устроим пикник с лёгким перекусом, а затем начнём пеший подъём к самому водопаду. Алибекский водопад расположен в Тебердинском заповеднике, его высота превышает 25 метров. Маршрут пролегает через ущелье, окружённое склонами и еловыми лесами, и не требует особой подготовки.
После прогулки и отдыха отправимся в Архыз, где проведём следующую ночь.
Софийские водопады
Утром — выезд на внедорожнике к Софийским водопадам, путь займёт около часа. От поляны Таулу проложена грунтовая дорога протяжённостью 9,5 км, местами каменистая и пересекающая неглубокие потоки, что делает маршрут особенно колоритным.
Пешеходная тропа начинается у Ледниковой фермы, где расположены кафе и сувенирные лавки. Далее предстоит пройти около 2 километров по лесу с полянами, где часто ставят палатки путешественники. Преодолев участок с берёзовым криволесьем, выйдем к реке София. В зависимости от времени года русло может быть покрыто снегом или открыто; переправа через камни или вброд не составит труда, хотя вода прохладная. После реки тропа уходит вверх — нужно будет набрать около 150 метров высоты, чтобы выйти к водопадам, которые уже видны на склоне.
По возвращении — заселение в коттедж-шале и отдых.
Архыз и переезд в Минеральные Воды
Поднимемся по канатной дороге Архыза, чтобы насладиться панорамными видами горных хребтов. Затем посетим храмовый комплекс и древнее Аланское городище, где сохранился знаменитый барельеф — Лик Христа.
Во второй половине дня отправимся в сторону городов Кавказских Минеральных Вод. По желанию и при наличии времени возможно посещение термальных источников «Жемчужина Кавказа», можно расслабиться перед завершением поездки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Чай на травах и свежесваренный кофе в турке на смотровых площадках, домашняя выпечка
- Трансфер от/до Минеральных Вод
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Переезд до Минеральных Вод из вашего города и обратно
- Остальное питание
- Входные билеты на канатные дороги
- Пропуска в пограничную зону (оформление по паспорту РФ, экосбор - 300 ₽ с человека)