На джипах к водопадам Домбая и Архыза: индивидуальный тур с лёгкими треккингами

Прогуляться по лесу, осмотреть Алибек и Софийские водопады
Природа Кавказа очаровывает! Едем в Домбай и Архыз, чтобы насладиться невероятными видами и увидеть мощные потоки воды, спускающиеся со склонов.

Вы отправитесь через перевал Гумбаши — самую высокогорную дорогу России, где
с первой смотровой площадки можно разглядеть величественный Эльбрус.

В пути нас ждут Сырные пещеры и древний храм 10 века на горе Шоана, откуда открываются безмолвные панорамы горных вершин.

В Домбае, если захотите, подниметесь по канатной дороге и совершите прогулку к водопаду Алибек, струи которого падают с высоты более 25 метров среди хвойных склонов заповедника. Далее путь приведёт нас в Архыз, к Софийским водопадам. Завершим путешествие в Минеральных Водах: при желании можно будет посетить термальные источники.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: паспорт, удобную треккинговую обувь, сменную пару обуви, одежду по сезону.

Программа тура по дням

1 день

Через перевал Гумбаши в Домбай

Путешествие начнётся с дороги через перевал Гумбаши — самую высокогорную трассу России. На первой смотровой площадке откроется великолепная панорама Эльбруса. Здесь устроим короткий привал с перекусом: отведаем хычины, травяной чай и свежесваренный кофе в турке — традиционное угощение от гида.

Затем отправимся к Сырным пещерам, после чего продолжим путь к горе Шоана. На её вершине находится христианский храм 10 века — памятник древней архитектуры, хранящий дыхание истории. Можно будет сделать множество снимков и насладиться умиротворённой атмосферой гор.

Далее нас ждёт подъём по канатной дороге Домбая и заселение в коттедж.

2 день

Водопад Алибек и переезд в Архыз

Нас ждёт захватывающее путешествие к водопаду Алибек. Первые 50 минут предстоит проехать на внедорожнике по горной дороге — это живописный участок джипинга с остановкой у кладбища альпинистов.

У лагеря «Алибек» устроим пикник с лёгким перекусом, а затем начнём пеший подъём к самому водопаду. Алибекский водопад расположен в Тебердинском заповеднике, его высота превышает 25 метров. Маршрут пролегает через ущелье, окружённое склонами и еловыми лесами, и не требует особой подготовки.

После прогулки и отдыха отправимся в Архыз, где проведём следующую ночь.

3 день

Софийские водопады

Утром — выезд на внедорожнике к Софийским водопадам, путь займёт около часа. От поляны Таулу проложена грунтовая дорога протяжённостью 9,5 км, местами каменистая и пересекающая неглубокие потоки, что делает маршрут особенно колоритным.

Пешеходная тропа начинается у Ледниковой фермы, где расположены кафе и сувенирные лавки. Далее предстоит пройти около 2 километров по лесу с полянами, где часто ставят палатки путешественники. Преодолев участок с берёзовым криволесьем, выйдем к реке София. В зависимости от времени года русло может быть покрыто снегом или открыто; переправа через камни или вброд не составит труда, хотя вода прохладная. После реки тропа уходит вверх — нужно будет набрать около 150 метров высоты, чтобы выйти к водопадам, которые уже видны на склоне.

По возвращении — заселение в коттедж-шале и отдых.

4 день

Архыз и переезд в Минеральные Воды

Поднимемся по канатной дороге Архыза, чтобы насладиться панорамными видами горных хребтов. Затем посетим храмовый комплекс и древнее Аланское городище, где сохранился знаменитый барельеф — Лик Христа.

Во второй половине дня отправимся в сторону городов Кавказских Минеральных Вод. По желанию и при наличии времени возможно посещение термальных источников «Жемчужина Кавказа», можно расслабиться перед завершением поездки.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Чай на травах и свежесваренный кофе в турке на смотровых площадках, домашняя выпечка
  • Трансфер от/до Минеральных Вод
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
  • Переезд до Минеральных Вод из вашего города и обратно
  • Остальное питание
  • Входные билеты на канатные дороги
  • Пропуска в пограничную зону (оформление по паспорту РФ, экосбор - 300 ₽ с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ваше место проживания, 7:00 или по договорённости
Завершение: Минеральные Воды, ваше место проживания, около 19:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 409 туристов
Всем привет! Меня зовут Георгий, я родился и живу в Пятигорске. С огромной радостью покажу вам наши заповедные места и расскажу о них нескучные истории и легенды. Наша команда опытных гидов-джиперов более 5 лет организует как многодневные туры, так и однодневные поездки по самым красивым местам Кавказа. До встречи!

