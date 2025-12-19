Мои заказы

Семейный тур в Архыз с гидом-аниматором: несложные треккинги в живописных горах

Дойти до Софийских водопадов, исследовать Нижне-Архызское городище и погулять в Дуккинском ущелье
Отправляемся в удивительный Архыз! Пройдём по тропам Кизгычского ущелья, где среди зелёных лугов прячутся чистые озёра, поднимемся к шумным потокам Софийских водопадов и увидим панорамы Главного Кавказского хребта с перевала
Софийское седло. В Дуккинском ущелье вас ждут альпийские пейзажи и водоёмы, отражающие в кристальной глади горы.

Поднимаясь по канатной дороге «Млечный путь», вы увидите долину Архыз и снежные вершины во всей красе.

Программу и маршрут мы адаптировали для детей, а чтобы юные путешественники не заскучали, с нами в тур отправится не только опытный проводник, но и гид-аниматор с педагогическим образованием.

Описание тура

Организационные детали

Встреча:
Встреча участников в 12:00 на ж/д вокзале и в 12:30 в аэропорту города Минеральные Воды (MRV) на парковке у терминала прилёта.
Если вы приезжаете накануне, то вам нужно подъехать на вокзал/к аэропорту к указанному времени. Мы не сможем подобрать вас на одной из остановок по пути в Архыз, так как это нарушает технику безопасности.
Важно: групповой трансфер отправляется от ж/д вокзала в 12:15, от аэропорта ровно в 12:45. Пожалуйста, не покупайте билеты на самолёт с прибытием в 12:30! Из-за задержки рейса или долгого получения багажа вы можете не успеть на групповой трансфер!

Обратно:
В последний день тура в 10:00 групповой трансфер из Архыза до ж/д вокзала и аэропорта Минеральные Воды (входит в стоимость). Прибытие в аэропорт около 14:00. При покупке обратного билета мы рекомендуем учитывать необходимый запас времени до отправления поезда – 1 час, до вылета на самолёте – 2 часа.

Билеты:
Встреча группы в 12:00 на ж/д вокзале и в 12:30 в аэропорту г. Минеральные Воды (MRV).
Самолётом
Рекомендуем брать билеты на рейсы с прибытием до 12:30. Пожалуйста, не покупайте билеты на самолёт с прибытием в 12:30! Из-за задержки рейса или долгого получения багажа вы можете не успеть на групповой трансфер!
Важно! Обратите внимание, что время полёта из Москвы до Минеральных Вод увеличено до 3,5–4 часов. Учитывайте это при покупке билетов. Подробности о вашем рейсе вы можете получить у авиакомпании.

Поездом
Билеты можно брать на поезда, прибывающие до 12:00. Поезд из Москвы выезжает каждый день. Время в пути — от 22 часов. Подходящий маршрут вы можете найти на сайте РЖД.
Время отправления и прибытия поезда указывается по местному времени. Будьте внимательны при покупке билетов!

Обратно
В последний день тура в 10:00 групповой трансфер из Архыза до аэропорта Минеральные Воды (входит в стоимость). Прибытие в аэропорт около 14:00. При покупке обратного билета мы рекомендуем учитывать необходимый запас времени до отправления поезда – 1 час, до вылета на самолёте – 2 часа.

Погода:
Температура в равнинной части днём составляет +10… +25 °C, в горной может опускаться до +3 °C. Ночью возможны заморозки. Погода в горах переменчивая, за день можно наблюдать все времена года. Надо быть готовым к осадкам.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, дорога в Архыз и Нижне-Архызское городище

Встретим вас в Минеральных Водах, пообедаем и отправимся в Архыз. По пути сделаем остановку в посёлке Нижний Архыз. Здесь расположены уникальные памятники истории: «Лик Христа» и Нижне-Архызское городище, возраст которых превышает 10 веков. Мы немного прогуляемся по окрестностям, чтобы почувствовать атмосферу древнего места. Вскоре прибудем в гостиницу.

Максимальная высота: 1500 м.
Переезд: около 210 км на автомобиле.

Встреча, дорога в Архыз и Нижне-Архызское городищеВстреча, дорога в Архыз и Нижне-Архызское городищеВстреча, дорога в Архыз и Нижне-Архызское городище
2 день

Треккинг к водопаду в ущелье Кизгыч

После завтрака мы начнём треккинг через живописное ущелье Кизгыч. Путь пролегает среди зелёных долин и горных ландшафтов, вдоль ручьёв и небольших озёр. Главным впечатлением дня станет подъём к водопаду, откуда открываются захватывающие виды на вершины Главного Кавказского хребта. После отдыха мы вернёмся в отель.

Максимальная высота: 1730 м.
Дистанция: около 10 км налегке.

Треккинг к водопаду в ущелье КизгычТреккинг к водопаду в ущелье КизгычТреккинг к водопаду в ущелье Кизгыч
3 день

Софийское ущелье и водопады, подъём к перевалу Софийское седло

Сегодня отправимся к живописному Софийскому ущелью. Здесь находятся мощные одноимённые водопады, считающиеся самыми высокими в округе. Потоки воды низвергаются с ледника с высоты около 70 метров, наполняя воздух гулом и мелкими брызгами. В ясную погоду у подножия можно увидеть яркую радугу.

Поднимемся к перевалу Софийское седло. Отсюда открываются широкие панорамы уже знакомого ущелья Кизгыч, а также величественные виды на Домбай и соседние горные хребты. Здесь сделаем привал, чтобы насладиться пейзажами и отдохнуть перед возвращением.

Максимальная высота: 2284 м.
Переезд: около 32 км на автомобиле.
Пеший маршрут: 3,5 км налегке.

Софийское ущелье и водопады, подъём к перевалу Софийское седлоСофийское ущелье и водопады, подъём к перевалу Софийское седлоСофийское ущелье и водопады, подъём к перевалу Софийское седло
4 день

День отдыха

Сегодня нас ждёт отдых — можно не спешить и насладиться природой. Этот день подойдёт для неспешных прогулок по Архызу, релакса у реки или чашки ароматного кофе с видом на вершины.

Желающие смогут выбрать дополнительные развлечения: отправиться на конную прогулку по живописным тропам, попробовать сплав по реке или посетить ферму альпак. Все экскурсии в этот день оплачиваются отдельно.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыха
5 день

Дуккинское ущелье и живописные озёра

После завтрака отправимся на автомобилях в Дуккинское ущелье. Здесь прогуляемся среди альпийских лугов и хрустально чистых горных озёр. Виды вокруг стоят каждой минуты пути: яркое разнотравье, высокие вершины и прозрачная гладь ледяных водоёмов, отражающая небо и горы. Мы пройдём пешком вдоль озёр, делая остановки для отдыха и фотографий, после чего вернёмся в посёлок.

Максимальная высота: 2393 м.
Переезд: около 15 км на автомобиле.
Пеший маршрут: 7 км налегке.

Дуккинское ущелье и живописные озёраДуккинское ущелье и живописные озёраДуккинское ущелье и живописные озёра
6 день

Канатная дорога «Млечный путь»

Поедем к канатной дороге «Млечный путь», которая поднимает на высоту около 2240 метров. С верхней смотровой площадки Южного склона хребта Абишира-Ахуба открываются впечатляющие виды: величественные горы Псыш и София, а также широкая долина реки Архыз.

По желанию можно спуститься обратно по туристической тропе — путь займёт около 4 км. После прогулки возвращаемся в посёлок и отдыхаем.

Пеший маршрут: около 4 км налегке.
Переезд: около 20 км на автомобиле.

Канатная дорога «Млечный путь»Канатная дорога «Млечный путь»
7 день

Отъезд

После завтрака попрощаемся с Архызом и начинаем обратный путь в Минеральные Воды, доставим вас в аэропорт или на ж/д вокзал.

Переезд: около 210 км на автомобиле.

ОтъездОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет80 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и перекусы во 2-й и 5-й дни
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
  • Групповая аптечка
  • Работа сертифицированного инструктора-проводника, а также гида-педагога
  • Все входные билеты по программе
  • Рекреационные сборы
  • Билет на канатную дорогу
  • Помощь и консультации во время подготовки к путешествию
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Обеды и ужины - 500-1000 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Медицинская страховка
  • Дополнительные экскурсии и активности
  • Посещение термальных источников (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, 12:00
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Минеральных Водах
Провёл экскурсии для 107 туристов
Моя команда создаёт уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. Мы специализируемся на лайт-турах с большим количеством прогулок по природным достопримечательностям и проживанием в отелях. У нас собственная
команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки путешественников. Возможно, поэтому 70% наших гостей возвращаются к нам снова. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!

