Описание тура
Организационные детали
Встреча:
Встреча участников в 12:00 на ж/д вокзале и в 12:30 в аэропорту города Минеральные Воды (MRV) на парковке у терминала прилёта.
Если вы приезжаете накануне, то вам нужно подъехать на вокзал/к аэропорту к указанному времени. Мы не сможем подобрать вас на одной из остановок по пути в Архыз, так как это нарушает технику безопасности.
Важно: групповой трансфер отправляется от ж/д вокзала в 12:15, от аэропорта ровно в 12:45. Пожалуйста, не покупайте билеты на самолёт с прибытием в 12:30! Из-за задержки рейса или долгого получения багажа вы можете не успеть на групповой трансфер!
Обратно:
В последний день тура в 10:00 групповой трансфер из Архыза до ж/д вокзала и аэропорта Минеральные Воды (входит в стоимость). Прибытие в аэропорт около 14:00. При покупке обратного билета мы рекомендуем учитывать необходимый запас времени до отправления поезда – 1 час, до вылета на самолёте – 2 часа.
Билеты:
Погода:
Температура в равнинной части днём составляет +10… +25 °C, в горной может опускаться до +3 °C. Ночью возможны заморозки. Погода в горах переменчивая, за день можно наблюдать все времена года. Надо быть готовым к осадкам.
Программа тура по дням
Встреча, дорога в Архыз и Нижне-Архызское городище
Встретим вас в Минеральных Водах, пообедаем и отправимся в Архыз. По пути сделаем остановку в посёлке Нижний Архыз. Здесь расположены уникальные памятники истории: «Лик Христа» и Нижне-Архызское городище, возраст которых превышает 10 веков. Мы немного прогуляемся по окрестностям, чтобы почувствовать атмосферу древнего места. Вскоре прибудем в гостиницу.
Максимальная высота: 1500 м.
Переезд: около 210 км на автомобиле.
Треккинг к водопаду в ущелье Кизгыч
После завтрака мы начнём треккинг через живописное ущелье Кизгыч. Путь пролегает среди зелёных долин и горных ландшафтов, вдоль ручьёв и небольших озёр. Главным впечатлением дня станет подъём к водопаду, откуда открываются захватывающие виды на вершины Главного Кавказского хребта. После отдыха мы вернёмся в отель.
Максимальная высота: 1730 м.
Дистанция: около 10 км налегке.
Софийское ущелье и водопады, подъём к перевалу Софийское седло
Сегодня отправимся к живописному Софийскому ущелью. Здесь находятся мощные одноимённые водопады, считающиеся самыми высокими в округе. Потоки воды низвергаются с ледника с высоты около 70 метров, наполняя воздух гулом и мелкими брызгами. В ясную погоду у подножия можно увидеть яркую радугу.
Поднимемся к перевалу Софийское седло. Отсюда открываются широкие панорамы уже знакомого ущелья Кизгыч, а также величественные виды на Домбай и соседние горные хребты. Здесь сделаем привал, чтобы насладиться пейзажами и отдохнуть перед возвращением.
Максимальная высота: 2284 м.
Переезд: около 32 км на автомобиле.
Пеший маршрут: 3,5 км налегке.
День отдыха
Сегодня нас ждёт отдых — можно не спешить и насладиться природой. Этот день подойдёт для неспешных прогулок по Архызу, релакса у реки или чашки ароматного кофе с видом на вершины.
Желающие смогут выбрать дополнительные развлечения: отправиться на конную прогулку по живописным тропам, попробовать сплав по реке или посетить ферму альпак. Все экскурсии в этот день оплачиваются отдельно.
Дуккинское ущелье и живописные озёра
После завтрака отправимся на автомобилях в Дуккинское ущелье. Здесь прогуляемся среди альпийских лугов и хрустально чистых горных озёр. Виды вокруг стоят каждой минуты пути: яркое разнотравье, высокие вершины и прозрачная гладь ледяных водоёмов, отражающая небо и горы. Мы пройдём пешком вдоль озёр, делая остановки для отдыха и фотографий, после чего вернёмся в посёлок.
Максимальная высота: 2393 м.
Переезд: около 15 км на автомобиле.
Пеший маршрут: 7 км налегке.
Канатная дорога «Млечный путь»
Поедем к канатной дороге «Млечный путь», которая поднимает на высоту около 2240 метров. С верхней смотровой площадки Южного склона хребта Абишира-Ахуба открываются впечатляющие виды: величественные горы Псыш и София, а также широкая долина реки Архыз.
По желанию можно спуститься обратно по туристической тропе — путь займёт около 4 км. После прогулки возвращаемся в посёлок и отдыхаем.
Пеший маршрут: около 4 км налегке.
Переезд: около 20 км на автомобиле.
Отъезд
После завтрака попрощаемся с Архызом и начинаем обратный путь в Минеральные Воды, доставим вас в аэропорт или на ж/д вокзал.
Переезд: около 210 км на автомобиле.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|80 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и перекусы во 2-й и 5-й дни
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
- Групповая аптечка
- Работа сертифицированного инструктора-проводника, а также гида-педагога
- Все входные билеты по программе
- Рекреационные сборы
- Билет на канатную дорогу
- Помощь и консультации во время подготовки к путешествию
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Обеды и ужины - 500-1000 ₽
- Доплата за 1-местное размещение
- Медицинская страховка
- Дополнительные экскурсии и активности
- Посещение термальных источников (по желанию)