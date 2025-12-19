Софийское седло. В Дуккинском ущелье вас ждут альпийские пейзажи и водоёмы, отражающие в кристальной глади горы. Поднимаясь по канатной дороге «Млечный путь», вы увидите долину Архыз и снежные вершины во всей красе. Программу и маршрут мы адаптировали для детей, а чтобы юные путешественники не заскучали, с нами в тур отправится не только опытный проводник, но и гид-аниматор с педагогическим образованием.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Встреча:

Встреча участников в 12:00 на ж/д вокзале и в 12:30 в аэропорту города Минеральные Воды (MRV) на парковке у терминала прилёта.

Если вы приезжаете накануне, то вам нужно подъехать на вокзал/к аэропорту к указанному времени. Мы не сможем подобрать вас на одной из остановок по пути в Архыз, так как это нарушает технику безопасности.

Важно: групповой трансфер отправляется от ж/д вокзала в 12:15, от аэропорта ровно в 12:45. Пожалуйста, не покупайте билеты на самолёт с прибытием в 12:30! Из-за задержки рейса или долгого получения багажа вы можете не успеть на групповой трансфер!

Обратно:

В последний день тура в 10:00 групповой трансфер из Архыза до ж/д вокзала и аэропорта Минеральные Воды (входит в стоимость). Прибытие в аэропорт около 14:00. При покупке обратного билета мы рекомендуем учитывать необходимый запас времени до отправления поезда – 1 час, до вылета на самолёте – 2 часа.

Билеты:

Обратно

Погода:

Температура в равнинной части днём составляет +10… +25 °C, в горной может опускаться до +3 °C. Ночью возможны заморозки. Погода в горах переменчивая, за день можно наблюдать все времена года. Надо быть готовым к осадкам.