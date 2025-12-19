Спортивный уик-энд на Кавказе в мини-группе: забег по маршруту «Тридцатка»
Надышаться горным воздухом, полюбоваться пейзажами и отдохнуть у моря
Маршрут № 30, известный как «Тридцатка», — легендарная классика советского туризма, которую обычно проходят за несколько дней.
В этом путешествии вы преодолеете его налегке всего за один день, пересечёте Главный Кавказский читать дальше
хребет и увидите величественные горы Оштен и Фишт.
Путь пройдёт через перевалы, альпийские луга и горные тропы с панорамными видами, где каждый поворот открывает новый пейзаж.
Вас ждёт насыщенный уик-энд: прибытие на плато Лаго-Наки, пробег по одному из самых живописных маршрутов Кавказа и отдых у моря.
Это возможность испытать себя, почувствовать свободу движения и провести выходные среди гор и моря в компании единомышленников.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять с собой удобную спортивную одежду, ветровку, кроссовки с хорошим сцеплением, солнцезащитный крем, очки и лёгкий дождевик.
Программа тура по дням
1 день
Переезд к плато Лао-Наки
Прилёт в аэропорт Минеральных Вод в первой половине дня. После сбора группы обедаем и отправляемся на транспорте к месту отдыха — на живописное плато Лаго-Наки, одно из самых известных туристических направлений Западного Кавказа и Краснодарского края. По прибытии заселяемся в гостиницу, отдыхаем после дороги. Вечером нас ждёт командный ужин (за доплату), знакомство участников и начало путешествия.
2 день
Пробег через Главный Кавказский хребет
Ранним утром, около 6:00, выезд из гостиницы к старту маршрута — контрольному пункту Лаго-Наки Кавказского биосферного заповедника. Отсюда начинается трейл по маршруту № 30 через Главный Кавказский хребет. Бежим в спокойном темпе, поддерживая комфортный ритм для всей команды. Крутые подъёмы преодолеваем шагом, как принято в трейлраннинге. По пути открываются панорамные виды гор, альпийских лугов и лесов, которыми можно вдоволь насладиться. После спуска в посёлок Солох-Аул нас ждёт трансфер в гостиницу в Дагомысе.
Вечером — заселение, отдых и праздничный командный ужин (за доплату) с вручением медалей участникам за пройденный маршрут.
3 день
Окончание тура
Утро начинаем с совместного завтрака в уютном кафе, после чего отправляемся к морю. Здесь можно искупаться, насладиться отдыхом и поделиться впечатлениями о прошедшем приключении.
Затем — выезд из гостиницы. По желанию можно остаться и прогуляться по Сочи или съездить в Красную Поляну — всё зависит от времени вылета.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
30 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трансфер от аэропорта Минеральных Вод до Лаго-Наки
Перевозка личных вещей от старта к финишу
Трансфер от места финиша до Дагомыса
Сопровождение инструктора
Экологический сбор
Что не входит в цену
Авиабилеты или ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно из Сочи
Питание (в среднем от 1000 ₽ в день)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время - по договорённости
Завершение: Дагомыс, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Минеральных Водах
Каждое путешествие в горы — это уникальная возможность испытать свои силы и погрузиться в мир захватывающих приключений.