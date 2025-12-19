Ранним утром, около 6:00, выезд из гостиницы к старту маршрута — контрольному пункту Лаго-Наки Кавказского биосферного заповедника. Отсюда начинается трейл по маршруту № 30 через Главный Кавказский хребет. Бежим в спокойном темпе, поддерживая комфортный ритм для всей команды. Крутые подъёмы преодолеваем шагом, как принято в трейлраннинге. По пути открываются панорамные виды гор, альпийских лугов и лесов, которыми можно вдоволь насладиться. После спуска в посёлок Солох-Аул нас ждёт трансфер в гостиницу в Дагомысе.

Вечером — заселение, отдых и праздничный командный ужин (за доплату) с вручением медалей участникам за пройденный маршрут.