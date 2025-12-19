Мои заказы

Спортивный уик-энд на Кавказе в мини-группе: забег по маршруту «Тридцатка»

Надышаться горным воздухом, полюбоваться пейзажами и отдохнуть у моря
Маршрут № 30, известный как «Тридцатка», — легендарная классика советского туризма, которую обычно проходят за несколько дней.

В этом путешествии вы преодолеете его налегке всего за один день, пересечёте Главный Кавказский
читать дальше

хребет и увидите величественные горы Оштен и Фишт.

Путь пройдёт через перевалы, альпийские луга и горные тропы с панорамными видами, где каждый поворот открывает новый пейзаж.

Вас ждёт насыщенный уик-энд: прибытие на плато Лаго-Наки, пробег по одному из самых живописных маршрутов Кавказа и отдых у моря.

Это возможность испытать себя, почувствовать свободу движения и провести выходные среди гор и моря в компании единомышленников.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять с собой удобную спортивную одежду, ветровку, кроссовки с хорошим сцеплением, солнцезащитный крем, очки и лёгкий дождевик.

Программа тура по дням

1 день

Переезд к плато Лао-Наки

Прилёт в аэропорт Минеральных Вод в первой половине дня. После сбора группы обедаем и отправляемся на транспорте к месту отдыха — на живописное плато Лаго-Наки, одно из самых известных туристических направлений Западного Кавказа и Краснодарского края. По прибытии заселяемся в гостиницу, отдыхаем после дороги. Вечером нас ждёт командный ужин (за доплату), знакомство участников и начало путешествия.

2 день

Пробег через Главный Кавказский хребет

Ранним утром, около 6:00, выезд из гостиницы к старту маршрута — контрольному пункту Лаго-Наки Кавказского биосферного заповедника. Отсюда начинается трейл по маршруту № 30 через Главный Кавказский хребет. Бежим в спокойном темпе, поддерживая комфортный ритм для всей команды. Крутые подъёмы преодолеваем шагом, как принято в трейлраннинге. По пути открываются панорамные виды гор, альпийских лугов и лесов, которыми можно вдоволь насладиться. После спуска в посёлок Солох-Аул нас ждёт трансфер в гостиницу в Дагомысе.

Вечером — заселение, отдых и праздничный командный ужин (за доплату) с вручением медалей участникам за пройденный маршрут.

3 день

Окончание тура

Утро начинаем с совместного завтрака в уютном кафе, после чего отправляемся к морю. Здесь можно искупаться, насладиться отдыхом и поделиться впечатлениями о прошедшем приключении.

Затем — выезд из гостиницы. По желанию можно остаться и прогуляться по Сочи или съездить в Красную Поляну — всё зависит от времени вылета.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет30 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер от аэропорта Минеральных Вод до Лаго-Наки
  • Перевозка личных вещей от старта к финишу
  • Трансфер от места финиша до Дагомыса
  • Сопровождение инструктора
  • Экологический сбор
Что не входит в цену
  • Авиабилеты или ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно из Сочи
  • Питание (в среднем от 1000 ₽ в день)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время - по договорённости
Завершение: Дагомыс, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Минеральных Водах
Каждое путешествие в горы — это уникальная возможность испытать свои силы и погрузиться в мир захватывающих приключений.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

