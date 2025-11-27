Треккинги на Домбае с проживанием в гостинице: Бадукские озёра, водопады и каньон Чёртова мельница
Погулять по горам и хвойным лесам, прокатиться по канатной дороге и отведать кавказский шашлык
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал или аэропорт, до 13:0...
46 000 ₽ за человека
Северный Кавказ: главное на Домбае, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
Подняться на Эльбрус, искупаться в термальных источниках и попробовать минералку-легенду
Начало: Минеральные Воды, на ж/д вокзале в 14:30, в аэропо...
49 000 ₽ за человека
Комфортный треккинг в Архызе с проживанием в уютной гостинице
Оказаться наедине с нетронутой природой и полюбоваться Дуккинскими озёрами, горами и водопадами
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал или аэропорт, до 13:0...
48 998 ₽ за человека
Пик звездопада Персеиды: ночь на плато Канжол в палатках с видом на Эльбрус
Увидеть, как рассвет окрасит вершину, загадать множество желаний и погулять по Тызылскому ущелью
Начало: Заберём вас из Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков...
17 000 ₽ за человека
