Корпоративные туры – туры в Минеральных Водах

Найдено 6 туров в категории «Корпоративные туры» в Минеральных Водах, цены от 37 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Индивидуальный трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
На машине
3 дня
-
10%
4 отзыва
Индивидуальный трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
Завтра в 08:00
24 авг в 08:00
95 400 ₽106 000 ₽ за всё до 3 чел.
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай в индивидуальном формате
На машине
3 дня
-
10%
3 отзыва
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай в индивидуальном формате
Увидеть все главные достопримечательности, попробовать местную кухню и полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро, точное время по ...
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
76 500 ₽85 000 ₽ за всё до 3 чел.
Выходные-перезагрузка на Кавказе только для вашей компании
На машине
3 дня
Выходные-перезагрузка на Кавказе только для вашей компании
Увидеть Медовые водопады и Эльбрус, спеть и отведать угощений на застолье и погулять по аллеям парка
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, утром (...
29 авг в 10:00
49 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальный гастрономический тур на Кавказе: национальные блюда, мастер-класс и пикник в горах
На машине
4 дня
Индивидуальный гастрономический тур на Кавказе: национальные блюда, мастер-класс и пикник в горах
Попробовать воды Нарзана, заглянуть на обед к местному жителю и научиться готовить хычины
Начало: Встретим вас в аэропорту или на вокзале в Минераль...
28 авг в 08:00
4 сен в 08:00
37 700 ₽ за человека
Индивидуальная перезагрузка на водах: термы, сауны и прогулки по курортам. Всё включено
На машине
4 дня
Индивидуальная перезагрузка на водах: термы, сауны и прогулки по курортам. Всё включено
Расслабиться и оздоровиться в целебных источниках, напариться, выпить нарзана и изучить 4 города КМВ
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
Завтра в 12:00
24 авг в 12:00
48 700 ₽ за человека
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
На машине
7 дней
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
Начало: Невинномысск, железнодорожная станция, 8:00
31 авг в 08:00
7 сен в 08:00
87 600 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Корпоративные туры»

Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Чегемское ущелье
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Машук
  8. Уллу-Тау
  9. Водопад Абай-Су
  10. Гижгит
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в августе 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Корпоративные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 37 700 до 95 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
