Индивидуальный трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
Завтра в 08:00
24 авг в 08:00
95 400 ₽
106 000 ₽ за всё до 3 чел.
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай в индивидуальном формате
Увидеть все главные достопримечательности, попробовать местную кухню и полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро, точное время по ...
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
76 500 ₽
85 000 ₽ за всё до 3 чел.
Выходные-перезагрузка на Кавказе только для вашей компании
Увидеть Медовые водопады и Эльбрус, спеть и отведать угощений на застолье и погулять по аллеям парка
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, утром (...
29 авг в 10:00
49 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальный гастрономический тур на Кавказе: национальные блюда, мастер-класс и пикник в горах
Попробовать воды Нарзана, заглянуть на обед к местному жителю и научиться готовить хычины
Начало: Встретим вас в аэропорту или на вокзале в Минераль...
28 авг в 08:00
4 сен в 08:00
37 700 ₽ за человека
Индивидуальная перезагрузка на водах: термы, сауны и прогулки по курортам. Всё включено
Расслабиться и оздоровиться в целебных источниках, напариться, выпить нарзана и изучить 4 города КМВ
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
Завтра в 12:00
24 авг в 12:00
48 700 ₽ за человека
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
Начало: Невинномысск, железнодорожная станция, 8:00
31 авг в 08:00
7 сен в 08:00
87 600 ₽ за человека
