Сейчас в Минеральных Водах в категории "Корпоративные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 37 700 до 95 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5