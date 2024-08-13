2 дня
Выходные среди гор: к плато Бермамыт и Гришкиной балке на лошадях
Полюбоваться звёздами, насладиться палитрой горного рассвета и переночевать над обрывом
Начало: Посёлок Элькуш, ул. Центральная 72, экоранчо «Зов ...
17 500₽ за человека
7 дней
Осень на Кавказе: путешествие по Домбаю и Архызу с треккингами
Полюбоваться живописными озёрами, подняться к водопадам и посетить Шаонинский храм
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал, 10:00
30 сен в 10:00
46 000₽ за человека
5 дней
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
26 сен в 12:10
10 окт в 12:10
42 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия13 августа 2024Я благодарю тебя 🖤 За возможность почувствовать себя счастливой маленькой девочкой, которую наконец «накатали» на лошадке так как мечталось всю жизнь!)) Сказать
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Активности»
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