Активности – туры в Минеральных Водах

Найдено 3 тура в категории «Активности» в Минеральных Водах, цены от 17 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Выходные среди гор: к плато Бермамыт и Гришкиной балке на лошадях
Конные прогулки
1 отзыв
2 дня
Выходные среди гор: к плато Бермамыт и Гришкиной балке на лошадях
Полюбоваться звёздами, насладиться палитрой горного рассвета и переночевать над обрывом
Начало: Посёлок Элькуш, ул. Центральная 72, экоранчо «Зов ...
17 500 за человека
Осень на Кавказе: путешествие по Домбаю и Архызу с треккингами
7 дней
Осень на Кавказе: путешествие по Домбаю и Архызу с треккингами
Полюбоваться живописными озёрами, подняться к водопадам и посетить Шаонинский храм
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал, 10:00
30 сен в 10:00
46 000 за человека
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
5 дней
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
26 сен в 12:10
10 окт в 12:10
42 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    13 августа 2024
    Выходные среди гор: к плато Бермамыт и Гришкиной балке на лошадях
    Я благодарю тебя 🖤 За возможность почувствовать себя счастливой маленькой девочкой, которую наконец «накатали» на лошадке так как мечталось всю жизнь!)) Сказать
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    что я перезагрузилась- это очень сильно приуменьшить…. Безумный заряд юности и бодрости перекрывает с лихвой все мои «колени», сгоревший нос и пахнущий коржиком рюкзак!))🖤 Спасибо за возможность полностью выключится из суеты будней) за новые знакомства)) за постоянный смех и приколы!))) Спасибо за то, что мне было так красиво, как будто это не несколько дней прошло, а как минимум неделя. Спасибо за заряд эмоций и вдохновения, на котором я буду держаться до нашей следующей поездки!))) Я поймала дзэн🖤 Обнимаю🖤

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Активности»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные среди гор: к плато Бермамыт и Гришкиной балке на лошадях
  2. Осень на Кавказе: путешествие по Домбаю и Архызу с треккингами
  3. Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Плато Бермамыт
  4. Джилы-су
  5. Чегемские водопады
  6. Чегемское ущелье
  7. Уллу-Тау
  8. Лаго-Наки
  9. Медовые водопады
  10. Водопад Абай-Су
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в августе 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Активности" можно забронировать 3 тура от 17 500 до 46 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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