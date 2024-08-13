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что я перезагрузилась- это очень сильно приуменьшить…. Безумный заряд юности и бодрости перекрывает с лихвой все мои «колени», сгоревший нос и пахнущий коржиком рюкзак!))🖤 Спасибо за возможность полностью выключится из суеты будней) за новые знакомства)) за постоянный смех и приколы!))) Спасибо за то, что мне было так красиво, как будто это не несколько дней прошло, а как минимум неделя. Спасибо за заряд эмоций и вдохновения, на котором я буду держаться до нашей следующей поездки!))) Я поймала дзэн🖤 Обнимаю🖤