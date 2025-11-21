-
Активный отдых в окружении гор: новогодний тур в Домбай и Архыз в мини-группе
Подняться на вершину Мусса-Ачитара, покататься на конях и квадроциклах и посетить Белый водопад
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:30 (возможно по догов...
31 дек в 12:30
2 янв в 12:30
60 291 ₽
66 990 ₽ за человека
Зимний Домбай: осваиваем склоны Мусса-Ачитары, катаемся на квадроциклах и ловим форель
Побывать на перевале Гум-Баши, расслабиться в чане с травами и пронестись по горным трассам
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
30 дек в 12:00
7 янв в 12:00
115 000 ₽ за человека
Большой горнолыжный трип по легендарным курортам Кавказа: Эльбрус, Архыз и Домбай с комфортом
Погреться в термальных источниках, прогуляться верхом вдоль реки и покорить снежные склоны
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Минеральных Вод, 16:00
23 фев в 15:00
84 000 ₽ за человека
