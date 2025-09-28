Даты поездок на 2025 г. (7 дней): ВЕСНА 20 апреля - 26 апреля 04 мая - 10 мая ЛЕТО 06 июля - 12 июля 10 августа - 16 августа ОСЕНЬ 14 сентября - 20 сентября 12 октября - 18 октября Что вас ожидает: Кабардино-Балкария – один из самых удивительных регионов Кавказа! Именно здесь Природа создала множество горных ущелий, которые любопытно посетить: Баксанское ущелье, Безенги, ущелье Адыр-Су, урочище Джилы-Су. И есть в этих местах еще одно менее известное, но бесконечно красивое ущелье – Чегем. Долины Чегемского ущелья находятся на высоте 2000 м, а его горы поднимаются в небеса выше 4000 м! Здесь расположились снежные вершины Главного Кавказского хребта и находится множество ледников. Особенность Чегемского ущелья — это тишина и покой. Здесь нет большого количество туристов. Чегем — это тур для ценителей тихого отдыха, для тех, кто хочет побыть наедине с горами. В селениях нет асфальта, шумных дискотек, баров и кафе. Есть только школа, магазин и очень-очень много гор вокруг. Если вы видите свой отдых именно таким — присоединяйтесь! Программа тура:

День 1. Чегемские водопады, водопад Адай-Су. 11:30-12:00 (московское время) — сбор группы в г. Минеральные Воды на железнодорожном вокзале и в аэропорту. Покинув пределы Минвод, отправляемся в горы. По пути посетим две любопытные локации. Первая из них — это водопад Адай-Су, который еще называют Малым Чегемским водопадом. Прогулка к нему станет для вас небольшой пешей разминкой. Водопад находится совсем недалеко от трассы и спрятан от любопытных глаз в красивом ущелье. Второй интересный объект тура на сегодня — это Чегемские водопады. Мы прогуляемся по узкому, очень живописному ущелью и увидим целый каскад водопадов! Издалека похоже, словно с гор свешиваются прозрачные, белые шали. В этом же ущелье будет сувенирный рынок. Здесь можно приобрести магнитики, горные чаи, теплые носки, шали т. д. После того, как запасемся сувенирами, едем дальше. В селении Булунгу расположимся в уютном гостевом доме с видом на горы. Для комфортного похода к водопадам, в первый день тура достаточно надеть кроссовки. Активная часть: 4 км. пешком.

День 2. Золотые замки Булунгу. Булунгу — это самое высокогорное село в Чегемском ущелье. В этом месте невероятно чистый воздух, идеальная вода и роскошные горы. Чтобы посмотреть на поселок Булунгу сверху, отправляемся на треккинг к золотым замкам. Дорога поднимется над селом и выведет к первой смотровой площадке с большим, каменным грибом. Уже отсюда увидим большую часть нашего села, а вдалеке увидим соседей — селение Эльтюбю и знаменитую гору Зинки. Пройдем вдоль каньона реки Сылык-Су, отдохнем в лесу, а затем начнем небольшой подъем по местной гряде песчаника. Благодаря ветрам, на этой гряде образовались причудливые фигуры и пещерки. Некоторые фигуры всего лишь метр высотой, а некоторые достигают 3-4 метров. Это место очень эффектно смотрится в солнечную погоду, а во время тумана золотые замки становятся по-настоящему таинственными и мистическими. В какую бы погоду вы сюда не попали – вам понравится эта локация! Активная часть: 14,5 км. пешком, перепад высот 1620-2150 м, продолжительность 6-7 часов.

День 3. Ледник Шаурту, гора Тихтинген, источник нарзана. На транспорте повышенной проходимости едем в самое сердце гор — ущелье Гара-Ауз. Наш путь на внедорожнике закончится возле старой турбазы Чегем. Здесь мы увидим главную вершину этих мест — непревзойденный Тихтинген. Это гордый четырехтысячник, высота которого составляет 4617 м. Он стоит на пересечении двух ущелий, а у его подножия бегут горные реки. Далее идем сразу к леднику. Тропинка выведет на огромную, роскошную поляну, которую по осени украшает целое море колосков. Вскоре выйдем к нашей главной цели — языку ледника Шаурту. Ледник постоянно тает и из его недр рождается ледниковая река. Украшением фото станут снимки зеленого льда и ледяной пещеры Шаурту. Погуляв возле ледника, отправимся к нарзанному источнику. Выйдя из леса, пройдем еще немного и отведаем горного нарзана. Активная часть: 11,7 км. пешком, перепад высот 2120-2380 м, продолжительность 6-7 часов.

День 4. Ущелье реки Башиль, водопад Семейные тайны, водопад Абай-Су. По уже привычной дороге едем в ущелье реки Башиль. По хвойному лесу отправляемся к нашему первому водопаду Семейные тайны. Водопад имеет несколько каскадов, а возле самого нижнего каскада природа создала красивую, изумрудную заводь. Дальше тропа поведет вдоль реки, местами будем идти по лесу. По пути выберем поляну с живописным видом, чтобы пообедать. После чего продолжим наш путь и выйдем к огромному водопаду Абай-Су. Некоторые туристы говорят, что это место похоже на железный трон из «Игры престолов». Водопад невероятно хорош: его окружает эффектная базальтовая порода, а высота водопада — 72 метра. Активная часть: 10,5 км. пешком, перепад высот 2070-2170-1920-2150 м, продолжительность 6-7 часов.

День 5. Перевал Актопрак, озеро Гижгит. Село Эльтюбю: мечеть, Книга в камне, городок Мертвых «Фардык-Кешене». Сегодня очередной, насыщенный, но весьма простой день в нашем туре по Чегемскому ущелью. На машине повышенной проходимости поднимемся на перевал Актопрак. Высоко, заоблачно и очень красиво! Суровые громады гор вперемешку с бескрайними просторами обязательно порадуют наш взгляд. Проехав по перевалу, спустимся к озеру Гижгит. Раскинувшись у подножия гор, этот водоем всегда радует туристов своей красотой. Далее отправляемся в село Эльтюбю. Здесь увидим:.

белоснежную мечеть;

башню Балкаруковых;

уникальный проект «Книга в камне», посвященный местного поэту;

и, конечно, город Мертвых «Фардык-Кешене». Это визитная карточка Чегемского ущелья! Завершив экскурсию по Чегемскому ущелью, возвращаемся обратно. Активная часть тура: 5 км. пешком, перепады в пределах 100 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

День 6. Гора Зинки, скала Чегемское око. Сегодня очередной, насыщенный день в нашем туре по Чегемскому ущелью! По горе Зинки на авто поднимемся к волшебному месту – парадрому Чегем. Смельчаки будут парить на разноцветных парапланах прямо над нашей головой! А в наших планах на сегодня треккинг к необычной скале. На горе Зинки множество любопытных локаций, мы же для своего треккинга выбрали огромную скальную арку Чегемское око. От парадрома Чегем поднимемся вверх! Но вы же знаете, оттуда снова будет отличный вид =)). С горы Зинки обратно спустимся новым путем через селение Думала, чтобы увидеть еще больше интересных видов. Активная часть тура: 8,7 км. пешком, 1500-2050-1660 м, продолжительность треккинга 6-7 часов • День 7. Отъезд в г. Минеральные Воды. На микроавтобусе переезжаем в г. Минеральные Воды. 12:30-13:30 — прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал). В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен.