Это четыре новых благоустроенных коттеджа оформленных в скандинавском стиле. Светлые номера, отделанные натуральным деревом, со всеми удобствами, уютными верандами и пикниковыми зонами. На территории обустроена парковка, есть отличная банька на дровах и кухня для общего пользования (2 газовых плиты, кухонная посуда, столовые приборы). База удалена от автодороги на 300 метров, что создает ощущение уединенности, но вместе с тем, подъезд доступен в любое время года и для любого транспорта..

Номерной фонд.

Коттеджи № 1, 2, 3.

В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный), с возможностью размещения доп. места (удобная раскладная кровать).

В 3-ем коттедже расположены два двухместных номера.

Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.

Коттедж №4.

В коттедже расположено 3 номера – на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4 -х человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-х местный номер.

Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел.

Мансардный номер (2-е кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел).

Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.