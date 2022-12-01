Программа тура по дням
Прибытие в горную Адыгею
Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина.
Будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах — в общем, наслаждаться вечером в горах!
Гранитный каньон, Гузерипльский дольмен, геотермальные источники
Сегодня вас ожидает прогулка по Гранитному каньону.
По пути делаем удачные снимки в живописных точках, подходим к узким местам, где вода зажата в гранитные тиски.
Далее отправляемся к самому большому дольмену Западного Кавказа.
Этот «гигант» производит довольно сильное впечатление.
Мы поговорим об истории и загадках, о технологии строительства мегалитов и исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей.
Изучаем экспонаты музея природы, общаемся с животными вольерного комплекса заповедника.
Возвращение на базу, ужин.
В этот вечер можно съездить на горячие источники.
Мягкое расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука — всё это отличное завершение хорошего дня.
Маршрут по ущелью реки Руфабго
Нашей особенностью является яркая экспедиционная «заброска» групп к началу маршрутов, в места дикие и малопосещаемые.
Осваиваем «динозавра» советской эпохи — вездеход ГАЗ 66.
Вас ждет короткий, но запоминающийся заброс к объекту (10 км) — глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
Склоны ущелья Руфабго густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами Колхидского плюща.
После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина с гитарой.
Пеший маршрут на плато Лаго-Наки
После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника (20 км), откуда и начнется маршрут.
В этот день идём в настоящий поход!
Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов.
Наш путь лежит через Каменное море.
Впереди — бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно — белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.
Маршрут не требует специальной подготовки — это несложный треккинг!
Вечером, возвращение на базу, ужин.
После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематические фильмы.
Отъезд
9:00 Завтрак.
10:00 Трансфер в Краснодар / Минеральные Воды.
Возможны корректировки маршрутов, исходя из погодных условий.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- 2-местное размещение — 39 000 руб.;
- 1-местное размещение — 47 000 руб.
Детям до 16 лет предоставляется скидка — 10%.
Варианты проживания
База отдыха «Формула активного отдыха»
Это четыре новых благоустроенных коттеджа оформленных в скандинавском стиле. Светлые номера, отделанные натуральным деревом, со всеми удобствами, уютными верандами и пикниковыми зонами. На территории обустроена парковка, есть отличная банька на дровах и кухня для общего пользования (2 газовых плиты, кухонная посуда, столовые приборы). База удалена от автодороги на 300 метров, что создает ощущение уединенности, но вместе с тем, подъезд доступен в любое время года и для любого транспорта..
Номерной фонд.
Коттеджи № 1, 2, 3.
В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный), с возможностью размещения доп. места (удобная раскладная кровать).
В 3-ем коттедже расположены два двухместных номера.
Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.
Коттедж №4.
В коттедже расположено 3 номера – на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4 -х человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-х местный номер.
Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел.
Мансардный номер (2-е кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел).
Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- 3-разовое комплексное питание (1-й день - ужин, 2-4-й дни - 3-разовое питание, 5-й день - завтрак)
- Активные и экскурсионные программы
- Входные платы на все объекты по программе
- Внутримаршрутный транспорт
- Сопровождение инструкторов
- Аренда необходимого снаряжения
- Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе тура день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
- Трансфер Краснодар - база размещения / база размещения - Краснодар - 3 000 руб. /чел. в обе стороны
- Трансфер Минеральные Воды - база размещения / база размещения - Минеральные Воды - 4 000 руб. /чел. в обе стороны, услуги трансфера оплачиваются дополнительно, в первый день тура
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- паспорт РФ (внутренний);
- страховой полис медицинский;
- банковская карта (в магазинах есть оплата картой, многие сувенирные лавки принимают переводы);
- наличные деньги (для оплаты трансфера, доп. услуг в виде бани и массажа, для покупки сувениров и подарков). В поселке есть банкоматы.
Медицинские препараты:
- все, которые вам назначены врачом. Дополнительно берем: «от головы», «от живота», спазмолитики, от аллергии.
Снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л) – в него удобно брать вещи с собой на прогулку;
- солнцезащитные очки (лучше поляризационные);
- дождевик–пончо плотный (! обязательно): целлофановые за 100-200 руб. не прослужат и дня;
- плавки/купальник – для термальных источников;
- туристические гамаши или фонарики на ноги: от грязи, дождя и снега. Цена 800-1000 руб. Вещь полезная для осенней погоды;
- садовые или строительные прорезиненные перчатки 1 пара (по желанию). Цена 50-250₽. Классно помогают при "грязной" погоде;
- гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя). Можно заменить на целофановый пакет на крайний случай;
- многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл (по желанию);
- треккинговые палки (по желанию). Если есть проблема с коленями, тазобедренными суставами, голеностопами – очень помогут. Если не помещаются ваши палочки в багаж, не расстраивайтесь – мы вам выдадим палки на базе на всю неделю отдыха.
Обувь и одежда для путешествия:
Подбирая одежду для участия в активном туре учитывайте, что она должна защищать вас от ветра, дождя, солнца, насекомых и механических повреждений (ветки, трава, камни). Рекомендуем брать специализированную одежду для туризма и спорта из синтетических материалов, так как она обеспечивает хорошую вентиляцию, быстро сохнет, не мнется, является более удобной при движении. Главный принцип – многослойность: жарко – разделись, холодно – утеплились.
Обувь:
Удобная спортивная обувь. Обязательно две пары с нескользкой подошвой!
- первая пара – высокие непромокаемые ботинки (если есть треккиноговая обувь, лучше взять ее). Как альтернатива на осень: резиновые лёгкие (без вкладыша) эва-сапоги;
- вторая пара – кроссовки с нескользкой подошвой;
- резиновые шлепанцы для посещения термальных источников.
Одежда:
Осенью берите одежду для теплой и прохладной погоды.
Для прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- жилетка пуховая или флисовая (по желанию);
- теплый спортивный/флисовый костюм (толстовка, штаны);
- флисовая кофта (обязательно! – на все случаи погоды);
- комплект термобелья (по желанию). Можно использовать как нижний слой;
- тёплые шерстяные носки (мерино, альпака) 1 пара. Посмотрите в рыболовном магазине – они знают толк в теплых вещах;
- шарф/флисовый гейтер (баффик)/тёплый платок – утеплить горло и шею;
- шапка;
- перчатки теплые (флисовые лучше).
Для теплой погоды:
- футболки синтетические 2-3 шт.;
- брюки спортивные легкие (обязательно!). Можно взять и шорты (если погода позволяет) или трансформеры брюки-шорты;
- носки (2-3 пары обычных);
- головной убор на солнечную погоду – кепка/панама.
Гаджеты:
- смартфон и зарядка: в горах почти отсутствует устойчивый сигнал интернета, поэтому, если вам нужны будут офф-лайн карты, музыка, книги, видео и сериалы - лучше скачать их заранее;
- повербанк или компактный внешний аккумулятор (по желанию: на нашей базе есть электричество);
- флэшка или внешний жесткий диск (по желанию) – для обмена фото и видео с маршрутов. Гиды живут в горах и не могут скинуть вам фотографии, которые делают на маршруте;
- фен можно оставить дома – мы выдаем на базе;
- для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Для прохождения активной части туров предоставляется все необходимое снаряжение (аренда снаряжения включена в стоимость тура).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Воспользуйтесь нашим объединённым трансфером (комфортабельный минивен, автобус):
- Ж/д вокзал Краснодар–1 – база в горах – ж/д вокзал Краснодар-1.
Сбор группы в 15.00 на ж/д вокзале Краснодар-1.
Обратный трансфер — отправление с базы размещения в 10:00 (обратные билеты брать с отправлением после 15:00).
- Аэропорт г. Минеральные Воды – база в горах — аэропорт г. Минеральные Воды.
Сбор группы в 15:00 на парковке аэропорта.
Обратный трансфер — отправление с базы размещения в 10:00 (обратные билеты брать с вылетом после 16.00).
Объединенный трансфер возможен при наборе группы от 3х человек.
Необходимо уточнять при бронировании.
Хотите добраться самостоятельно? Подскажем как.
Какие скидки есть в туре?
Детям до 16 лет предоставляется скидка 10%.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как я могу добраться самостоятельно до места размещения?
Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:
- ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км;
- ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км;
- ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.
Адрес местонахождения объекта:
База отдыха «Формула активного отдыха» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.
Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).
На автомобиле:
Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Через 250 м от отметки "13 км" трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.
Автобусом:
- из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
- из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
- рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
- от пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
На самолете:
- да г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси (3000-3500 руб. /легковой автомобиль).
Поездом:
- до г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский;
- от пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).