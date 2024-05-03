Возможно провести индивидуальный тур только для вашей компании от 2-х человек.

Время и место могут меняться в зависимости от группы. Возможен трансфер из аэропортов, вокзалов других городов.

Проживание. В отеле в посёлке Архыз в 2-местных номерах с удобствами. Возможно 1-местное размещение с доплатой (обязательно, если вы едете один).

Питание. В стоимость включены завтраки со 2-го дня в ресторане отеля, дегустации хычинов, варенья и горного чая и пикник во 2-й день у озера. Остальное питание — с оплатой по чеку в кафе.

Дети. С 5-ти лет, готовые к длительным прогулкам.

Сложность маршрута. Все треккинги доступны для новичков.