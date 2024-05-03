Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Авторский тур в Минеральных Водах

Активно отдохнуть в горах Карачево-Черкесии, увидеть главные достопримечательности и обсерваторию

Отправимся в живописнейшие края озёр и снежных вершин к главным достопримечательностям Архыза.

Устроим пикник в горах, увидим древние храмы и «Лик Христа», посетим самую большую обсерваторию в России. Попробуем кавказские хычины и чай с местным вареньем.

Самые сильные смогут подняться на Софийское седло и полюбоваться панорамой на долину, а отважные — сплавиться на рафтах по бурной реке или прокатиться на лошадях.
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Ближайшие даты:
3
мая
9
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет33 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно провести индивидуальный тур только для вашей компании от 2-х человек.

Время и место могут меняться в зависимости от группы. Возможен трансфер из аэропортов, вокзалов других городов.

Проживание. В отеле в посёлке Архыз в 2-местных номерах с удобствами. Возможно 1-местное размещение с доплатой (обязательно, если вы едете один).

Питание. В стоимость включены завтраки со 2-го дня в ресторане отеля, дегустации хычинов, варенья и горного чая и пикник во 2-й день у озера. Остальное питание — с оплатой по чеку в кафе.

Дети. С 5-ти лет, готовые к длительным прогулкам.

Сложность маршрута. Все треккинги доступны для новичков.

Программа тура по дням

1 день

Софийские водопады, седло, форелевое озеро и горный чай

Встречаемся с 8:00 в Армавире, Ставрополе, Минеральных Водах или в других городах по договорённости. Переезжаем в посёлок Архыз, где заселимся в отель в горах.

Сегодня отправимся на внедорожниках к Софийским водопадам. По дороге заедем на форелевое озеро и увидим панораму на Софийское седло. если будут силы и желание, поднимемся повыше и посмотрим на долину. Прогуляемся к каскадным водопадам, сделаем эффектные фотографии и попробуем горный чай.

Вечером вернёмся в гостиницу.

Софийские водопады, седло, форелевое озеро и горный чайСофийские водопады, седло, форелевое озеро и горный чайСофийские водопады, седло, форелевое озеро и горный чайСофийские водопады, седло, форелевое озеро и горный чайСофийские водопады, седло, форелевое озеро и горный чай
2 день

Пикник у Дуккинских озёр и программа на выбор

После завтрака отправимся на внедорожниках к Дуккинским озёрам. Часть пути пройдём пешком вдоль альпийских лугов. В сезон здесь цветут рододендроны. У чистейших озёр устроимся на пикник и насладимся тишиной с чашечкой горного чая.

В гостиницу вернёмся во второй половине дня. Желающие смогут отправиться на рафтинг или конную прогулку.

Пикник у Дуккинских озёр и программа на выборПикник у Дуккинских озёр и программа на выборПикник у Дуккинских озёр и программа на выборПикник у Дуккинских озёр и программа на выборПикник у Дуккинских озёр и программа на выбор
3 день

Древние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньем

После завтрака — выезд из гостиницы и переезд в Нижний Архыз. Здесь осмотрим древние храмы, городище и «Лик Христа». Полюбуемся видами и попробуем местное варенье. Доедем до самой большой в России обсерватории, где наблюдают за глубоким космосом. Восхитимся пейзажами вокруг и вернёмся в город к 18:00 или позже.

Древние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньемДревние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньемДревние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньемДревние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньемДревние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньемДревние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньемДревние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньем

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы
  • 2 завтрака, дегустация хычинов, варенья и горного чая, пикник во 2-й день
  • Посещение всех локаций по программе
  • Аренда внедорожника в горах
  • Сопровождение организатором
  • Сплав на рафте или конная прогулка (на выбор)
  • Посещение обсерватории
  • Тур проводится в группе от 2-х человек. Возможно организовать путешествие только для вашей компании в удобные даты
Что не входит в цену
  • Билеты до Армавира/Ставрополя/Минеральных Вод и обратно
  • Трансфер из Краснодара/другого города и обратно
  • 1-местное размещение - по запросу (обязательно, если вы едете один)
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные развлечения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 8:00 и Краснодар с доплатой
Завершение: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, после 18:00 и Краснодар с доплатой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиГорыАктивный отдыхГастрономическиеОбзорныеАрхызВыездныеВсе туры3-дневные турыДжиппингВодопады

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