Активно отдохнуть в горах Карачево-Черкесии, увидеть главные достопримечательности и обсерваторию
Устроим пикник в горах, увидим древние храмы и «Лик Христа», посетим самую большую обсерваторию в России. Попробуем кавказские хычины и чай с местным вареньем.
Самые сильные смогут подняться на Софийское седло и полюбоваться панорамой на долину, а отважные — сплавиться на рафтах по бурной реке или прокатиться на лошадях.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|33 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно провести индивидуальный тур только для вашей компании от 2-х человек.
Время и место могут меняться в зависимости от группы. Возможен трансфер из аэропортов, вокзалов других городов.
Проживание. В отеле в посёлке Архыз в 2-местных номерах с удобствами. Возможно 1-местное размещение с доплатой (обязательно, если вы едете один).
Питание. В стоимость включены завтраки со 2-го дня в ресторане отеля, дегустации хычинов, варенья и горного чая и пикник во 2-й день у озера. Остальное питание — с оплатой по чеку в кафе.
Дети. С 5-ти лет, готовые к длительным прогулкам.
Сложность маршрута. Все треккинги доступны для новичков.
Программа тура по дням
Софийские водопады, седло, форелевое озеро и горный чай
Встречаемся с 8:00 в Армавире, Ставрополе, Минеральных Водах или в других городах по договорённости. Переезжаем в посёлок Архыз, где заселимся в отель в горах.
Сегодня отправимся на внедорожниках к Софийским водопадам. По дороге заедем на форелевое озеро и увидим панораму на Софийское седло. если будут силы и желание, поднимемся повыше и посмотрим на долину. Прогуляемся к каскадным водопадам, сделаем эффектные фотографии и попробуем горный чай.
Вечером вернёмся в гостиницу.
Пикник у Дуккинских озёр и программа на выбор
После завтрака отправимся на внедорожниках к Дуккинским озёрам. Часть пути пройдём пешком вдоль альпийских лугов. В сезон здесь цветут рододендроны. У чистейших озёр устроимся на пикник и насладимся тишиной с чашечкой горного чая.
В гостиницу вернёмся во второй половине дня. Желающие смогут отправиться на рафтинг или конную прогулку.
Древние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньем
После завтрака — выезд из гостиницы и переезд в Нижний Архыз. Здесь осмотрим древние храмы, городище и «Лик Христа». Полюбуемся видами и попробуем местное варенье. Доедем до самой большой в России обсерватории, где наблюдают за глубоким космосом. Восхитимся пейзажами вокруг и вернёмся в город к 18:00 или позже.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы
- 2 завтрака, дегустация хычинов, варенья и горного чая, пикник во 2-й день
- Посещение всех локаций по программе
- Аренда внедорожника в горах
- Сопровождение организатором
- Сплав на рафте или конная прогулка (на выбор)
- Посещение обсерватории
- Тур проводится в группе от 2-х человек. Возможно организовать путешествие только для вашей компании в удобные даты
Что не входит в цену
- Билеты до Армавира/Ставрополя/Минеральных Вод и обратно
- Трансфер из Краснодара/другого города и обратно
- 1-местное размещение - по запросу (обязательно, если вы едете один)
- Обеды и ужины
- Дополнительные развлечения