Всего за 6 дней мы пройдем 43 км на высоте 1500-2650 м в окружении Кавказских гор, свежего высокогорного воздуха и компании единомышленников.
Программа тура по дням
Прибытие. Чегемские водопады, ледопад Адай-Су
12:00-12:30 Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды.
Собравшись все вместе, едем в горы, в селение Булунгу.
По пути посетим несколько интересных достопримечательностей.
Водопад Адай-Су — это живописный водопад, который находится в очень узком каньоне.
Адай-Су называют младшим братом Чегемских водопадов, к которым мы едем далее.
Чегемские водопады зимой — это всегда очень красиво: вода замерзает, и на скалах, на протяжении 200-300 м, висят огромные, замерзшие каскады светло-голубого цвета.
Это очень популярное место у туристов, поэтому здесь образовался сувенирный рынок.
Можно приобрести мед, травяные чаи, варенье из ягод, теплые носки, шали и множество приятных сувениров.
Посмотрев эти локации, едем дальше в Чегемское ущелье.
В селе Булунгу заселяемся в уютный гостевой дом, где будем жить в течение всего тура.
Активная часть: 4 км пешком.
Золотые замки Булунгу
Отправляемся изучать окрестности зимнего села Булунгу.
Первым делом откроем для себя Золотые замки и Каменный гриб.
Чтобы все эти увидеть, нужно немного подняться над селом Булунгу.
Каменный гриб – это наша первая интересная локация.
В этом месте природа создала огромный гриб, на шляпке которого получаются интересные снимки.
Здесь же находится отличная смотровая площадка, откуда посмотрим на будущие локации нашего зимнего тура в Чегем — село Эльтюбю и гору Зинки.
Далее пройдем по небольшому лесу и поднимемся к Золотым останцам.
Золотые замки или останцы — это огромные песчаные фигуры, которые словно растут на вершине горы.
В солнечную погоду они смотрятся эффектно, а в туманные дни выглядят очень мистически!
Активная часть: 14,5 км пешком, перепад высот 1620-2150 м, продолжительность 6-7 часов.
Гора Зинки и Око Чегема
Зинки — самая популярная местная вершина.
Ее высота 2498 м и эту гору видно из любой точки сел Булунгу и Эльтюбю.
Даже из нашего гостевого дома мы будем каждый день любоваться этой горой!
На Зинки находится парадром Чегем, где летом летают парапланеристы.
Мы приедем в локацию, где живут эти любители неба и отсюда начнем пеший маршрут.
Плавно поднимемся по зимнему ущелью, увидим кош пастуха и к обеду выйдем к эффектной скале Око Чегема, или ее еще называют Глаз Чегема.
Поговаривают, что именно через этот глаз скала Зинки наблюдает за всем, что происходит вокруг.
В этом месте пообедаем и полюбуемся на окрестности.
Несмотря на то, что мы проехали всего несколько километров от нашего села Булунгу, пейзаж вокруг очень изменится: увидим очень красивые, острые скалы, а вдалеке будут видны манящие горы перевала Актопрак.
Активная часть: 8,7 км пешком, 1500-2050-1660 м, продолжительность 6-7 часов.
Гора Тихненген, чегемский нарзан, водопад Абай-Су
На внедорожниках отправляемся в дальние ущелья, едем в сторону Главного Кавказского хребта.
Сегодня увидим гору Тихтенген —это четырехтысячник высотой 4611 м.
Эта гора тут же притягивает взгляд и ты сразу понимаешь, что именно он хозяин этого ущелья.
Мы пойдем к подножию этой горы, чтобы увидеть и попробовать чегемский нарзан.
Нарзан – это вода, которая бьет прямо из-под земли, имеет небольшую минерализацию и насыщена полезными микроэлементами.
Затем по программе тура отправляемся в соседнее ущелье Башиль, чтобы увидеть самый огромный водопад этих мест.
Водопад охотника Абая имеет высоту 78 м!!
Но вы уже поняли, что зимой все водопады застывают и превращаются в ледопады.
Кроме того, здесь увидим горную породу базальт, которая очень эффектно смотрится, а местами напоминает горный оргАн.
Активная часть: 10,8 км пешком, перепады высоты в пределах 150-200 м.
Перевал Актопрак, Кавказский Байкал, село Эльтюбю
Сегодня поедем на перевал Актопрак.
По пути сделаем несколько фотоостановок, чтобы полюбоваться на горы и бескрайние просторы.
В этом месте инструктор расскажет Вам легенду о несметных сокровищах и про тайный ход, который когда-то был в этих местах.
А затем едем на озеро, которое называют Байкалом на Кавказе!
Отправляемся к озеру Гижгит, которое зимой полностью замерзает.
В этой местности выпадает мало снега, чаще всего поверхность озера открыта и выглядит словно огромный, ледяной каток.
Погуляв возле озера, едем дальше, в село Эльтюбю.
Мы увидим:
- башню любви и бонусом услышим легенду о ней;
- белоснежную мечеть;
- книгу в камне со стихами Балкарского поэта;
- некрополь Фардык-Кешене, где находятся огромные восьмиугольные склепы.
Активная часть: 5 км пешком, перепады в пределах 100 м, продолжительность 6-7 часов.
Отъезд в Минеральные Воды
Утром отправляемся в обратный путь.
12:30-13:30 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, ж/д вокзал), отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Проживание
Тур предусматривает проживание в с. Булунгу в гостевом доме «Жасмин».
Доплата за одноместное размещение в номере в гостевом доме — 14 000 руб. /весь период отдыха.
Варианты проживания
Жасмин
2, 3-местное размещение, удобства в номере, Wi-Fi. Есть кухня для туристов.
Гостиница «Жасмин» удачно расположена в высокогорном селе среди живописных гор и природных достопримечательностей, откуда легко можно совершить экскурсии и пешие походы по близлежащим неповторимым природно- географическим ландшафтам с естественными, неисчислимыми достопримечательностями.
Условия проживания:
На территории имеется общая большая кухня, на которой есть все необходимое: новая посуда, чайники, кастрюли, сковородки, общий холодильник, печка, духовка, микроволновка. Во дворе беседка, мангал. Два больших зала со столами.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Переезды по маршруту на горном транспорте (УАЗик)
- Проживание в с. Булунгу в гостевом доме «Жасмин»: 2, 3-местное размещение
- 3-разовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное): готовые завтраки (день 2-6) ужины (день 1-5) подаются в гостевом доме по комплексному менюобед (день 2-5) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Готовые завтраки (день 2-6)
- Ужины (день 1-5) подаются в гостевом доме по комплексному меню
- Обед (день 2-5) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Групповая аптечка
- Экологические сборы в Кабардино-Балкарском заповеднике
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Минеральные Воды и обратно
- Питание: обед во время переезда в 1 день
- Доплата за одноместное размещение в номере в гостевом доме - 14 000 руб. /весь период отдыха
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- зимняя куртка с капюшоном (обязательно!). Температура воздуха днем может быть в пределах: -5… -17С.;
- флиска;
- шапка, перчатки;
- ходовые брюки;
- футболка;
- нижнее белье;
- колготки, носки;
- фонарики (гамаши, гетры, бахилы);
- теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь обязательно. При необходимости, клуб предоставляет трекинговые палки в прокат;
- подпопник;
- шлепки;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка;
- фотоаппарат/видеокамера;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва);
- расческа;
- очки солнцезащитные обязательно. В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (25-35 литров);
- туалетная бумага (пригодится днем на маршруте);
- термос обязательно (объем 0,75-1 л на человека). В термосе каждый турист берет чай на прогулку;
- кружка, ложка. Есть в термосе есть чашка для питья, то отдельную кружку брать не обязательно;
- сушилки для обуви. На прогулках мы ходим по снежным тропинкам, к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- Индивидуальная аптечка (эластичный бинт, пластырь).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.