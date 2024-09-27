Зимний треккинг в Чегемском ущелье

Зимой в Чегемском ущелье есть все, что нужно для отдыха: живописные хвойные леса, ледопады и старинные башни, окутанные легендами. Здесь еще нет множества туристов, и можно подарить себе тихий отдых вдали от цивилизации.

Всего за 6 дней мы пройдем 43 км на высоте 1500-2650 м в окружении Кавказских гор, свежего высокогорного воздуха и компании единомышленников.
5
3 отзыва
Зимний треккинг в Чегемском ущелье
Зимний треккинг в Чегемском ущелье
Зимний треккинг в Чегемском ущелье
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Чегемские водопады, ледопад Адай-Су

12:00-12:30 Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды.

Собравшись все вместе, едем в горы, в селение Булунгу.

По пути посетим несколько интересных достопримечательностей.

Водопад Адай-Су — это живописный водопад, который находится в очень узком каньоне.

Адай-Су называют младшим братом Чегемских водопадов, к которым мы едем далее.

Чегемские водопады зимой — это всегда очень красиво: вода замерзает, и на скалах, на протяжении 200-300 м, висят огромные, замерзшие каскады светло-голубого цвета.

Это очень популярное место у туристов, поэтому здесь образовался сувенирный рынок.

Можно приобрести мед, травяные чаи, варенье из ягод, теплые носки, шали и множество приятных сувениров.

Посмотрев эти локации, едем дальше в Чегемское ущелье.

В селе Булунгу заселяемся в уютный гостевой дом, где будем жить в течение всего тура.

Активная часть: 4 км пешком.

Прибытие. Чегемские водопады, ледопад Адай-СуПрибытие. Чегемские водопады, ледопад Адай-СуПрибытие. Чегемские водопады, ледопад Адай-СуПрибытие. Чегемские водопады, ледопад Адай-Су
2 день

Золотые замки Булунгу

Отправляемся изучать окрестности зимнего села Булунгу.

Первым делом откроем для себя Золотые замки и Каменный гриб.

Чтобы все эти увидеть, нужно немного подняться над селом Булунгу.

Каменный гриб – это наша первая интересная локация.

В этом месте природа создала огромный гриб, на шляпке которого получаются интересные снимки.

Здесь же находится отличная смотровая площадка, откуда посмотрим на будущие локации нашего зимнего тура в Чегем — село Эльтюбю и гору Зинки.

Далее пройдем по небольшому лесу и поднимемся к Золотым останцам.

Золотые замки или останцы — это огромные песчаные фигуры, которые словно растут на вершине горы.

В солнечную погоду они смотрятся эффектно, а в туманные дни выглядят очень мистически!

Активная часть: 14,5 км пешком, перепад высот 1620-2150 м, продолжительность 6-7 часов.

Золотые замки БулунгуЗолотые замки БулунгуЗолотые замки БулунгуЗолотые замки Булунгу
3 день

Гора Зинки и Око Чегема

Зинки — самая популярная местная вершина.

Ее высота 2498 м и эту гору видно из любой точки сел Булунгу и Эльтюбю.

Даже из нашего гостевого дома мы будем каждый день любоваться этой горой!

На Зинки находится парадром Чегем, где летом летают парапланеристы.

Мы приедем в локацию, где живут эти любители неба и отсюда начнем пеший маршрут.

Плавно поднимемся по зимнему ущелью, увидим кош пастуха и к обеду выйдем к эффектной скале Око Чегема, или ее еще называют Глаз Чегема.

Поговаривают, что именно через этот глаз скала Зинки наблюдает за всем, что происходит вокруг.

В этом месте пообедаем и полюбуемся на окрестности.

Несмотря на то, что мы проехали всего несколько километров от нашего села Булунгу, пейзаж вокруг очень изменится: увидим очень красивые, острые скалы, а вдалеке будут видны манящие горы перевала Актопрак.

Активная часть: 8,7 км пешком, 1500-2050-1660 м, продолжительность 6-7 часов.

Гора Зинки и Око ЧегемаГора Зинки и Око ЧегемаГора Зинки и Око ЧегемаГора Зинки и Око Чегема
4 день

Гора Тихненген, чегемский нарзан, водопад Абай-Су

На внедорожниках отправляемся в дальние ущелья, едем в сторону Главного Кавказского хребта.

Сегодня увидим гору Тихтенген —это четырехтысячник высотой 4611 м.

Эта гора тут же притягивает взгляд и ты сразу понимаешь, что именно он хозяин этого ущелья.

Мы пойдем к подножию этой горы, чтобы увидеть и попробовать чегемский нарзан.

Нарзан – это вода, которая бьет прямо из-под земли, имеет небольшую минерализацию и насыщена полезными микроэлементами.

Затем по программе тура отправляемся в соседнее ущелье Башиль, чтобы увидеть самый огромный водопад этих мест.

Водопад охотника Абая имеет высоту 78 м!!

Но вы уже поняли, что зимой все водопады застывают и превращаются в ледопады.

Кроме того, здесь увидим горную породу базальт, которая очень эффектно смотрится, а местами напоминает горный оргАн.

Активная часть: 10,8 км пешком, перепады высоты в пределах 150-200 м.

Гора Тихненген, чегемский нарзан, водопад Абай-СуГора Тихненген, чегемский нарзан, водопад Абай-СуГора Тихненген, чегемский нарзан, водопад Абай-СуГора Тихненген, чегемский нарзан, водопад Абай-Су
5 день

Перевал Актопрак, Кавказский Байкал, село Эльтюбю

Сегодня поедем на перевал Актопрак.

По пути сделаем несколько фотоостановок, чтобы полюбоваться на горы и бескрайние просторы.

В этом месте инструктор расскажет Вам легенду о несметных сокровищах и про тайный ход, который когда-то был в этих местах.

А затем едем на озеро, которое называют Байкалом на Кавказе!

Отправляемся к озеру Гижгит, которое зимой полностью замерзает.

В этой местности выпадает мало снега, чаще всего поверхность озера открыта и выглядит словно огромный, ледяной каток.

Погуляв возле озера, едем дальше, в село Эльтюбю.

Мы увидим:

  • башню любви и бонусом услышим легенду о ней;
  • белоснежную мечеть;
  • книгу в камне со стихами Балкарского поэта;
  • некрополь Фардык-Кешене, где находятся огромные восьмиугольные склепы.

Активная часть: 5 км пешком, перепады в пределах 100 м, продолжительность 6-7 часов.

Перевал Актопрак, Кавказский Байкал, село ЭльтюбюПеревал Актопрак, Кавказский Байкал, село ЭльтюбюПеревал Актопрак, Кавказский Байкал, село ЭльтюбюПеревал Актопрак, Кавказский Байкал, село Эльтюбю
6 день

Отъезд в Минеральные Воды

Утром отправляемся в обратный путь.

12:30-13:30 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, ж/д вокзал), отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.

Проживание

Тур предусматривает проживание в с. Булунгу в гостевом доме «Жасмин».

Доплата за одноместное размещение в номере в гостевом доме — 14 000 руб. /весь период отдыха.

Варианты проживания

Жасмин

5 ночей

2, 3-местное размещение, удобства в номере, Wi-Fi. Есть кухня для туристов.

Гостиница «Жасмин» удачно расположена в высокогорном селе среди живописных гор и природных достопримечательностей, откуда легко можно совершить экскурсии и пешие походы по близлежащим неповторимым природно- географическим ландшафтам с естественными, неисчислимыми достопримечательностями.

Условия проживания:

На территории имеется общая большая кухня, на которой есть все необходимое: новая посуда, чайники, кастрюли, сковородки, общий холодильник, печка, духовка, микроволновка. Во дворе беседка, мангал. Два больших зала со столами.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Переезды по маршруту на горном транспорте (УАЗик)
  • Проживание в с. Булунгу в гостевом доме «Жасмин»: 2, 3-местное размещение
  • 3-разовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное): готовые завтраки (день 2-6) ужины (день 1-5) подаются в гостевом доме по комплексному менюобед (день 2-5) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Готовые завтраки (день 2-6)
  • Ужины (день 1-5) подаются в гостевом доме по комплексному меню
  • Обед (день 2-5) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Групповая аптечка
  • Экологические сборы в Кабардино-Балкарском заповеднике
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Минеральные Воды и обратно
  • Питание: обед во время переезда в 1 день
  • Доплата за одноместное размещение в номере в гостевом доме - 14 000 руб. /весь период отдыха
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • зимняя куртка с капюшоном (обязательно!). Температура воздуха днем может быть в пределах: -5… -17С.;
  • флиска;
  • шапка, перчатки;
  • ходовые брюки;
  • футболка;
  • нижнее белье;
  • колготки, носки;
  • фонарики (гамаши, гетры, бахилы);
  • теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу;
  • треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь обязательно. При необходимости, клуб предоставляет трекинговые палки в прокат;
  • подпопник;
  • шлепки;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка;
  • фотоаппарат/видеокамера;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • очки солнцезащитные обязательно. В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак для прогулок (25-35 литров);
  • туалетная бумага (пригодится днем на маршруте);
  • термос обязательно (объем 0,75-1 л на человека). В термосе каждый турист берет чай на прогулку;
  • кружка, ложка. Есть в термосе есть чашка для питья, то отдельную кружку брать не обязательно;
  • сушилки для обуви. На прогулках мы ходим по снежным тропинкам, к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • Индивидуальная аптечка (эластичный бинт, пластырь).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
27 сен 2024
Все хорошо организовано!
Все хорошо организовано!Все хорошо организовано!Все хорошо организовано!Все хорошо организовано!Все хорошо организовано!Все хорошо организовано!Все хорошо организовано!Все хорошо организовано!Все хорошо организовано!Все хорошо организовано!
С
24 сен 2024
Всё прошло на хорошем уровне!
А
17 сен 2024
Насколько это было возможно, все было неплохо организовано.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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