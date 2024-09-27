1 день

Прибытие. Чегемские водопады, ледопад Адай-Су

12:00-12:30 Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды.

Собравшись все вместе, едем в горы, в селение Булунгу.

По пути посетим несколько интересных достопримечательностей.

Водопад Адай-Су — это живописный водопад, который находится в очень узком каньоне.

Адай-Су называют младшим братом Чегемских водопадов, к которым мы едем далее.

Чегемские водопады зимой — это всегда очень красиво: вода замерзает, и на скалах, на протяжении 200-300 м, висят огромные, замерзшие каскады светло-голубого цвета.

Это очень популярное место у туристов, поэтому здесь образовался сувенирный рынок.

Можно приобрести мед, травяные чаи, варенье из ягод, теплые носки, шали и множество приятных сувениров.

Посмотрев эти локации, едем дальше в Чегемское ущелье.

В селе Булунгу заселяемся в уютный гостевой дом, где будем жить в течение всего тура.

Активная часть: 4 км пешком.